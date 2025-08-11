Biztonsági emberek vették át az irányítást több napra az egyik dunaújvárosi erőműben

Egy jogvita vezethetett oda, hogy májusban biztonsági emberek jelentek meg az egyik dunaújvárosi erőműnél, és több napon keresztül akadályozták a működést – értesült a HVG. Miután a jegyzői határozat ellenére sem akarták elhagyni a helyszínt, végül a hatóságoknak kellett intézkedniük. A rendőrség eljárást indított közérdekű üzem működésének megzavarása miatt. 

Biztonsági emberek vették át az irányítást több napra az egyik dunaújvárosi erőműben

Május 8-án biztonsági emberek vették át az irányítást az egyik dunaújvárosi hőerőműben, amely kulcsfontosságú szerepet tölt be a város húszezer fogyasztóját kiszolgáló távfűtési rendszerben – tudta meg a HVG. Információink szerint az eset előzménye egy jogvita lehetett, amely az erőmű tulajdonosai, valamint a telep üzemeltetője között alakult ki. 

Dunaújvárosban a távfűtéshez és a melegvízellátáshoz szükséges energiát három erőmű biztosítja, ezeket pedig a hatósági engedélyek birtokában 2021 óta a Greenergy Távhő Kft. üzemelteti. 

Az egyik erőműnél azonban igen bonyolult jogi helyzet alakult ki. A Greenergy Távhő Kft. rendelkezik hatósági engedéllyel arra, hogy működtesse az erőművet, de magának az ingatlannak – beleértve az erőművet is – két másik vállalat a tulajdonosa (egy szerződés alapján az Energott AG, valamint részben a Mövit Zrt.). A tulajdonosok vitatják, hogy a Greenergy Távhő Kft.-nek érvényes engedélye van a telep használatára, és azt szeretnék, ha az általuk kiválasztott – az adott telepre hivatalos engedéllyel nem rendelkező – cég végezhetné az energiatermelést.      

A tulajdonosok végül a jogállami viszonyok között igen szokatlan módon próbálták érvényesíteni az akaratukat: május 8-án ugyanis a telephelyre küldték az egyik biztonsági szolgálat embereit annak érdekében, hogy azok birtokba vegyék az erőművet. Ők néhány napra át is vették az irányítást.

2025 32. lapszám