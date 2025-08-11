Biztonsági emberek vették át az irányítást több napra az egyik dunaújvárosi erőműben

Május 8-án biztonsági emberek vették át az irányítást az egyik dunaújvárosi hőerőműben, amely kulcsfontosságú szerepet tölt be a város húszezer fogyasztóját kiszolgáló távfűtési rendszerben – tudta meg a HVG. Információink szerint az eset előzménye egy jogvita lehetett, amely az erőmű tulajdonosai, valamint a telep üzemeltetője között alakult ki.

Dunaújvárosban a távfűtéshez és a melegvízellátáshoz szükséges energiát három erőmű biztosítja, ezeket pedig a hatósági engedélyek birtokában 2021 óta a Greenergy Távhő Kft. üzemelteti.

Az egyik erőműnél azonban igen bonyolult jogi helyzet alakult ki. A Greenergy Távhő Kft. rendelkezik hatósági engedéllyel arra, hogy működtesse az erőművet, de magának az ingatlannak – beleértve az erőművet is – két másik vállalat a tulajdonosa (egy szerződés alapján az Energott AG, valamint részben a Mövit Zrt.). A tulajdonosok vitatják, hogy a Greenergy Távhő Kft.-nek érvényes engedélye van a telep használatára, és azt szeretnék, ha az általuk kiválasztott – az adott telepre hivatalos engedéllyel nem rendelkező – cég végezhetné az energiatermelést.

A tulajdonosok végül a jogállami viszonyok között igen szokatlan módon próbálták érvényesíteni az akaratukat: május 8-án ugyanis a telephelyre küldték az egyik biztonsági szolgálat embereit annak érdekében, hogy azok birtokba vegyék az erőművet. Ők néhány napra át is vették az irányítást.