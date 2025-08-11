Magyar Péter ígérete szerint az elsők között Orbán ellen indul vagyonosodási vizsgálat, terítéken lesz Hatvanpuszta is

A Tisza-kormány megalakulása után a NAV húsz évre visszamenően vagyonosodási vizsgálatot indít minden volt kormánytag és képviselő, valamint a közeli hozzátartozójuk ellen – ismételte meg hétfőn Magyar Péter a Tisza Párt egy már ismert kampányígéretét, de ezúttal azt is elárulta, hogy

az első vizsgálatok a volt miniszterelnökök és családjuk kapcsán indulnak, és a vizsgálatok kiterjednek majd Orbán Viktor hatvanpusztai uradalmi birtokára is”.

A hatvanpusztai narancsültetvény, avagy van-e hagyománya az arany vécének a magyar politika történetében? A történelmi díszleteket kedvelő Orbán Viktor történelmi elődeinek szűkebb környezetében egyáltalán nem volt divat a hirtelen és hivalkodó meggazdagodás. Azért a korrupció nem mai találmány, olyanoktól sem volt idegen, akikről utcákat neveztek el a mai Budapesten. Ki gazdálkodott anno Hatvanpuszta helyén? Melyik korszakban kezdtek tartózkodni a legfőbb vezetők a feltűnő gazdagodástól?

A szintén már Magyar által korábban bejelentett leendő állami szervezet, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -Védelmi Hivatal ismertetése szerint minden információt bekérhet majd az engedélyeket kiadó hatóságoktól és a műemlékvédelemtől, valamint meghallgatja az Orbán Viktor építkezésén dolgozó beruházókat és munkásokat is.

Magyar Péter elszámoltatási programja: nem csak börtönválogatottal fenyeget, stadionnyi embert vonna kérdőre A rendszerváltás óta sokan ígérték, de hatalomra kerülve vagy bele se kezdtek az elszámoltatásba, vagy nem jutottak szinte semmire. Ami korábban sem volt könnyű, most még nehezebb, hiszen 2010 óta a NER sok területen törvényesítette is a lopást, a célzott közpénzherdálást. Mégis, Magyar Péter is elszámoltatást tervez: a kishalaknak immunitást ígér, de több ezer, milliárdossá vált embert számonkérne: mibű’?

„Gyorsan ki fog derülni, hogy az építkezésen kik adták a valódi megbízásokat és utasításokat, kik bontatták vissza az elsőre kicsinek bizonyuló pálmaházat, kik rendelték meg a családtagokat ábrázoló freskókat és milyen instrukciókat adott a miniszterelnök a festett, kazettás mennyezetű könyvtárterem kapcsán” – írta Magyar.

Ma már senki nem hiszi el Magyarországon, hogy a 13 milliárd forintba kerülő luxus ingatlanokat Orbán Viktor közpénzen milliárdossá váló, 86 éves édesapja magának építtette”

– állítja Magyar Péter, hozzátéve: „Mindenki tudja, hogy a több száz hektáros birtokon elterülő sok ezer négyzetméteres dácsa Orbán Viktor kívánalmai és instrukciói alapján épült. A kertet pedig Lévai Anikó álmodta meg 30 millió forintos, előnevelt fákkal”.

Szafari Hatvanpusztán: Belestünk az Orbán-farmra – videó Hatvanpusztán, Orbán Győző „majorsága” előtt tartott tüntetést Hadházy Ákos, ahol a résztvevők létrákon nézhettek be a főbejárat elé felhúzott paraván mögé. A tiltakozókat arról kérdeztük, mit szimbolizál nekik a hatvanpusztai uradalom, és mire költenék annak több tízmilliárdos felújítási összegét.

Itt megtekintheti képeinket a szomszédos Mészáros-uradalomról, ahol antilopokat is sikerült fotóznunk: