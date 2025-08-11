Kilencvennel előzött ki a rolleres egy Audi elé, az autós nem vette jó néven – videó

Balesetveszélyes esetet vett fel egy autós fedélzeti kamerája a 6-os úton: egy elektromos rollerrel közlekedő férfi minden szabályt és józan belátást figyelmen kívül hagyva, nagyjából óránként 90 kilométeres sebességgel száguldott az autók között – írja a Bp-i Autósok közössége oldal. A szemtanú beszámolója alapján a rolleres előzgetett is, majd hirtelen egy nagy sebességgel érkező Audi elé vágott. Az audis szorosan mögötte maradt, centiméterekre haladva tőle, követési távolság nélkül.

Egy másik beküldött felvétel egy autós egy csapat motoros találkozását örökítette meg. Az látszik rajta, hogy Kalocsa közelében az egyik motoros egy bal kanyarban áthúz az autós sávjába, akinek csak hirtelen kormánymozdulattal sikerült elkerülnie a frontális ütközést. „Ha mögöttem jön valaki, biztosan elüti” – tette hozzá a jelenethez az autó sofőrje.