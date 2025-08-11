Megvédi Fleck Zoltánt az Oktatói Hálózat, és reméli, hogy az ELTE nem teljesíti a hatalom retorziós kívánságát

Megszólalt az Oktatói Hálózat is Fleck Zoltán ügyében, miután nemcsak hogy élénk közéleti-politikai vitát váltott ki az ELTE-n oktató jogásznak a köztársasági elnök lehetséges, 2026-os választás utáni politikai mozgását elemző kijelentése, hanem Bayer Zsolt kirúgási követelése után a kormányzat is hasonló igényt fogalmazott meg, miközben Lánczi Tamás még fel is jelentette őt.

Az Oktatói Hálózat közleménye szerint visszautasítják „Gulyás Gergely kancelláriaminiszternek azt a kijelentését, hogy dr. Fleck Zoltán nem taníthat az Eötvös Loránd Tudományegyetemen”. Azt írják: annak, hogy ki méltó arra, hogy az ország első egyetemén tanítson, szabályzatokban lefektetett tudományos és etikai kritériumai vannak, és ettől függetlenül bárkinek lehet magánvéleménye, de kijelentésével Gulyás „durván beavatkozik az egyetem autonómiájába”.

Fleck Zoltán válasza az államfőnek: „Magyarország már régen nem jogállamként működik, politikai hiba nem készülni az ennek megfelelő reakciókra is” Válaszolt Sulyok Tamás államfő dorgáló reakciójára Fleck Zoltán jogász, akinek élénk vitát váltott ki a köztársasági elnök lehetséges, 2026-os választás utáni politikai mozgását elemző kijelentése.

Ami az ügy tartalmi részét illeti, a szervezet véleménye az, hogy Fleck azt mondta el, hogy egy választás után milyen jogi lehetőségei vannak a köztársasági elnöknek – eddig semmi mást nem tett, mint a hatályos jogot ismertette –, majd kitért arra, hogy ezekkel a lehetőségekkel vissza is lehet élni: az államfő megteheti, hogy a bármilyen egyértelműen kinyilvánított választói akaratot semmibe vegye, és megpróbálja megakadályozni annak érvényesülését.

„Az, hogy az államfő ezt megtenné, puszta feltételezés volt, kollégánk pedig arra az esetre vonatkoztatva beszélt az ellenállás lehetőségéről, ha ez a feltételezés valóra válna – azaz a demokrácia alapjainak védelmében. Ezért különösen elfogadhatatlan, hogy megtámadott kollégánkat »nácikhoz és kommunistákhoz« hasonlította emiatt a miniszter” – itt a legutóbbi kormányinfón tett miniszteri kijelentésre utalnak, miszerint:

„Egy olyan egyetemen, ahol Fleck Zoltán jogot oktathat, ott nácik és kommunisták is előadhatnának emberi jogokról.”

„Nem értjük, hogy az ELTE vezetése miért tartotta feltétlenül szükségesnek az »elutasítást és elhatárolódást« attól, amit Fleck Zoltán mondott. Reméljük, hogy a lojalitás e kinyilvánításából nem következik, hogy a hatalom nem is nagyon titkolt retorziós kívánságait is teljesítsék” – zárul az Oktatói Hálózat nyilatkozata Fleck védelmében.

Fleck Zoltán nemrég volt a Fülke, a HVG közéleti podcast műsorának vendége, ahol elmondta: pont, hogy az erőszakot akarja megelőzni azzal, hogy jelzi, a győztesnek kötelessége lesz emlékeztetni a köztársasági elnököt arra, hogy ha nem őt kéri fel kormányalakításra, annak beláthatatlan következményei lesznek. Ezt pedig – akár tetszik, akár nem – politikai zsarolásnak hívják. De ez nem egyenértékű azzal, mint ha Sulyok Tamást valaki a személyében zsarolná meg.