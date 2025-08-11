Kockázatos hazárdjáték készül az alaszkai csúcson – nemzetközi lapszemle

Nem tud hová lenni a döbbenettől a szemleíró, miután Markus Marterbauer osztrák pénzügyminiszter Orbán Viktor magyar miniszterelnök módjára rendelettel próbálná megszabni az árakat. Franz Schellhorn szerint a szociáldemokrata politikus abban a hitben él, hogy mindenki egyre többet keres, miközben egyre kevesebbet dolgozik, de közben semmi sem drágulhat meg.

Marterbauer azt hiszi, hogy eljött az idő, amikor az élelmiszerárak nem a kereslet-kínálat alakulásától, hanem az állami árbizottság döntésétől függnek. Igazából azonban az utóbbi négy évben semmiféle drámai árváltozás nem volt. Nem úgy, mint Magyarországon, ahol a lap szerint az árszint kétszer annyit emelkedett, mint Ausztriában, habár egyetlen kormány sem avatkozott be jobban az árakba.

Csakhogy érdemes tisztában lenni vele, hogy a magasabb árak nem okot jelentenek, hanem tünetet, jelzik, hogy bizonyos árukból hiány van. A piacgazdaság központi szabályozóeszközéről van szó, ha kikapcsolják, az óhatatlanul hiánygazdálkodáshoz, csökkenő minőséghez és a végén még magasabb árakhoz vezet.

Ha az állam igyekszik megmondani, minek mennyi legyen az ára, az sokáig nem tartható. Mert vagy a költségvetés téríti meg a különbséget a gyártóknak, ami sokba kerül, vagy kiürülnek a polcok. Igen jól lehetett látni ezt Magyarországon, ahol kifogyott a benzin, mivel virágzott a benzinturizmus.

Az élelmiszereknél az lett az eredmény, hogy eltűntek bizonyos cikkek, és maximálták, hogy egyes árukból mennyit lehet vásárolni. Mint a kommunizmus idején. További gond, hogy az ársapka egyáltalán nem segít a hátrányos helyzetűeken, inkább célzott támogatást kellene nyújtani nekik.

Egyszóval Ausztriában a több szabályozás helyett engedni kellene a több versenyt, a piacgazdaság varázsereje alacsonyabb árakat eredményez. Mert aki korlátozza az árat, az visszafogja az innovációt és ezzel a jólétet.