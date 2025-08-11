Zelenszkij: Értjük, mit akarnak az oroszok, megpróbálják átverni Amerikát

Oroszország újabb megtévesztési kísérletét látja Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az augusztus 15-re meghirdetett alaszkai orosz-amerikai csúcstalálkozóban.

„Csapatunk az Egyesült Államokkal együttműködik. Egyetlen napra sem szakítjuk meg a kommunikációt arról, hogyan lehetne valódi békét biztosítani. Értjük az oroszok szándékát, hogy megpróbálják megtéveszteni Amerikát. Mi ezt nem fogjuk engedni” – hangoztatta az ukrán elnök esti videóüzenetében, amelyet az Ukrajinszka Pravda hírportál idézett.

Zelenszkij szerint „mindenki látja, hogy Oroszország egyetlen valós lépést sem tett a békéhez, sem a földön, sem a levegőben, amivel életeket lehetne menteni”. Ezért további szankciókra szólított fel az Egyesült Államok, az Európai Unió és a kijevi vezetés más támogatói részéről.

„Ha Oroszország nem akarja megfékezni a háborút, az azt jelenti, hogy meg kell fékezni a gazdaságát” – jelentette ki az ukrán elnök.

Mindemellett megjegyezte, hogy nagyra becsüli Donald Trump amerikai elnök eltökéltségét, amivel véget akar vetni a vérontásnak. Hozzátette, hogy „az öldöklés kiváltó oka (Vlagyimir) Putyin (orosz elnök) háborús vágya és az, hogy mindenkit manipuláljon, akivel kapcsolatba kerül”.

Zelenszkij közvetetten hangsúlyozta, hogy nem fog elfogadni területcserét. „Mindenképpen meg fogjuk védeni országunkat és függetlenségünket” – mondta hozzátéve, hogy mindent, ami Ukrajnát érinti, Ukrajnával kell megvitatni.

Donald Trump a múlt héten jelentette be, hogy pénteken találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel Alaszkában. Trump azt írta, hogy területcseréről is szó lesz, amit nehéz máshogy értelmezni, minthogy Ukrajnának a fegyverszünetért cserébe területeket kell feladnia Oroszország javára.

Zelenszkij a Trump-Putyin-csúcs előtt: „Ukrajna nem fogja átadni földjeit a megszállóknak” Donald Trump és Vlagyimir Putyin pénteken találkoznak, az amerikai elnök pedig arról beszélt, hogy Ukrajnának területeket kell átengednie az oroszoknak. Volodimir Zelenszkij jelezte: ezt a háborút Ukrajna nélkül, az ő kihagyásukkal lezárni nem lehet.

J. D. Vance a Fox Newsnak vasárnap azt mondta, hónapok óta dolgoznak az ukrajnai háborút illető több patthelyzet feloldásán, amelyek közül az egyik leglényegesebb az volt, hogy az orosz elnök elutasított egy közvetlen találkozót az ukrán államfővel. Ma ugyanakkor már egyeztetések zajlanak arról, hogy mikor jöhet létre egy háromoldalú – amerikai-orosz-ukrán – tárgyalás a konfliktus lezárásáról – tette hozzá.

Az amerikai alelnök szerint a konfliktus rendezésében kiindulásként kell venni a jelenlegi helyzetet, vagyis azt, hogy most hol vannak orosz és ukrán ellenőrzés alatt álló területek, és megtalálni egy olyan tárgyalásos rendezést, amellyel az ukránok és az oroszok is együtt tudnak élni, és amelynek révén relatív békében élhetnek.

Az európai vezetők szerint Ukrajna nélkül nem lehetnek béketárgyalások Európa reagált arra a hírre, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin Alaszkában találkozna, megvitatni az orosz-ukrán konfliktus lezárását, ami az amerikai elnök szerint „némi területcserét” is magában foglalhat.

Mark Rutte NATO főtitkár azt mondta vasárnap, hogy a béketárgyalásokon és tűzszüneti egyeztetéseken, a területi kérdésekről és biztonsági garanciákról szóló megbeszéléseken Ukrajnának részt kell vennie, és azt a meggyőződését hangoztatta, hogy ez így lesz majd.

Okszana Markarova, Ukrajna Egyesült Államokban dolgozó nagykövete a CBS televíziónak adott interjúban azt hangoztatta, hogy amennyiben szükséges, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ott lesz pénteken Alaszkában, a Donald Trump és Vlagyimir Putyin között tervezett találkozón, ugyanakkor megállapította, hogy a diplomácia néha különböző formátumokat és különböző találkozókat kíván meg.