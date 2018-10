Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2a1c2cd1-ceef-4971-8e69-1913c544e8c3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre valószínűbb, hogy az uniós döntéshozók is úgy gondolják, nem volna tartható az olasz kormány költségvetési tervezete.","shortLead":"Egyre valószínűbb, hogy az uniós döntéshozók is úgy gondolják, nem volna tartható az olasz kormány költségvetési...","id":"20181017_Visszadobhatja_az_Europai_Bizottsag_az_olasz_koltsegvetest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a1c2cd1-ceef-4971-8e69-1913c544e8c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9407b6d9-5b7f-46cf-b624-407c8b58fab2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181017_Visszadobhatja_az_Europai_Bizottsag_az_olasz_koltsegvetest","timestamp":"2018. október. 17. 17:35","title":"Visszadobhatja az Európai Bizottság az olasz költségvetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"367513b7-6fa5-405a-9df5-4c4e1fe41bda","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Némi hezitálás után a kutyamama és a kölykök is elfogadták a kis jövevényt.","shortLead":"Némi hezitálás után a kutyamama és a kölykök is elfogadták a kis jövevényt.","id":"20181018_Bajos_oroszlanbebit_szoptatott_a_gondos_kutyamama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=367513b7-6fa5-405a-9df5-4c4e1fe41bda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc0d700e-dd03-414c-a211-4ade39623eda","keywords":null,"link":"/elet/20181018_Bajos_oroszlanbebit_szoptatott_a_gondos_kutyamama","timestamp":"2018. október. 18. 10:22","title":"Bájos: oroszlánbébit szoptatott a gondos kutyamama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce1e9dc0-bf7a-47e9-bd91-ee8be7293a27","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"A Samsung már régi motorosnak számít az okosórák viszonylag fiatal világában, ezért nagyon kíváncsi voltam, hogyan tehetik könnyebbé az életemet a világ jelenlegi legprofibb hordozható okoseszközei.","shortLead":"A Samsung már régi motorosnak számít az okosórák viszonylag fiatal világában, ezért nagyon kíváncsi voltam, hogyan...","id":"samsungbch_20181017_Sportos_vagy_elegans__Samsung_okosorakat_teszteltunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce1e9dc0-bf7a-47e9-bd91-ee8be7293a27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"881a3e2a-6727-4186-a2c5-28bb04f696e5","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20181017_Sportos_vagy_elegans__Samsung_okosorakat_teszteltunk","timestamp":"2018. október. 17. 20:23","title":"Sportos vagy elegáns – Samsung okosórákat teszteltünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"ce882974-5a80-49cf-b70b-50c8bf25aecf","c_author":"Z. B.","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A kerékpárosklub 10 százalékos biciklis arányt szeretne 2030-ra Budapesten, Tarlós pedig \"az autósokat is megnyugtató, de a kerékpárosokat is felemelő\" együttműködést. Ki gondolta volna mindezt két éve? ","shortLead":"A kerékpárosklub 10 százalékos biciklis arányt szeretne 2030-ra Budapesten, Tarlós pedig \"az autósokat is megnyugtató...","id":"20181018_Megallapodast_irt_ala_a_Kerekparosklub_es_Tarlos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce882974-5a80-49cf-b70b-50c8bf25aecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a202254b-ef60-429d-a980-0c96bd55d908","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181018_Megallapodast_irt_ala_a_Kerekparosklub_es_Tarlos","timestamp":"2018. október. 18. 06:03","title":"Megállapodást írt alá a kerékpárosklub és Tarlós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee28ec05-5202-4f6c-89c7-42bae83251a5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Költenék inkább rájuk a pénzt.","shortLead":"Költenék inkább rájuk a pénzt.","id":"20181019_Helsinki_Botranyosan_draga_a_hajlektalanok_vegzalasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee28ec05-5202-4f6c-89c7-42bae83251a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bba8459-c5ea-40ea-80b3-8f57febd8e37","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Helsinki_Botranyosan_draga_a_hajlektalanok_vegzalasa","timestamp":"2018. október. 19. 10:20","title":"Helsinki: \"Botrányosan drága a hajléktalanok vegzálása\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fc6dd63-797e-4225-94c1-2401bb4400d3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kancellár hangsúlyozta: világossá kell tenni a különbséget az EU-tagság és az EU-val a közösségen kívüli partneri kapcsolat között.","shortLead":"A kancellár hangsúlyozta: világossá kell tenni a különbséget az EU-tagság és az EU-val a közösségen kívüli partneri...","id":"20181017_Merkel_van_esely_jo_es_tartos_Brexitmegallapodasra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8fc6dd63-797e-4225-94c1-2401bb4400d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08e1c74a-4b8a-4ba4-9754-3e2d88537b91","keywords":null,"link":"/vilag/20181017_Merkel_van_esely_jo_es_tartos_Brexitmegallapodasra","timestamp":"2018. október. 17. 14:05","title":"Merkel: Van esély jó és tartós Brexit-megállapodásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e8b3a67-26b6-45a6-ae2b-2c2ba83bccfe","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Sérülést okozhat az Aldi fészekhintája, visszahívja a cég az összeset.","shortLead":"Sérülést okozhat az Aldi fészekhintája, visszahívja a cég az összeset.","id":"20181018_Balesetveszelyes_termeket_hiv_vissza_az_Aldi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e8b3a67-26b6-45a6-ae2b-2c2ba83bccfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a816bfd3-cd5a-409b-82a3-9a545de79adf","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181018_Balesetveszelyes_termeket_hiv_vissza_az_Aldi","timestamp":"2018. október. 18. 09:39","title":"Balesetveszélyes terméket hív vissza az Aldi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42c08651-5cc8-43c8-bf14-9acc003a7a17","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Brutális bejelentés - közlik a párizsi Le Monde munkatársai, akiknek 25%-os részesedésük van a lapnál. A francia részvényesek azzal igyekeznek nyugtatgatni a minőségi újságírás krémjéhez tartozó hírlapírókat, hogy Daniel Kretinsky cége csak a kisebbségi tulajdonról tárgyal. Nem szólhat bele a lap irányvonalába.","shortLead":"Brutális bejelentés - közlik a párizsi Le Monde munkatársai, akiknek 25%-os részesedésük van a lapnál. A francia...","id":"20181018_Sokk_a_Le_Mondenal_cseh_milliardos_veszi_meg_a_francia_sajto_zaszloshajojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42c08651-5cc8-43c8-bf14-9acc003a7a17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa216a24-c9de-4f1c-8845-6c9b6249ea3a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181018_Sokk_a_Le_Mondenal_cseh_milliardos_veszi_meg_a_francia_sajto_zaszloshajojat","timestamp":"2018. október. 18. 11:37","title":"Sokk a Le Monde-nál, cseh milliárdos veszi meg a francia sajtó zászlóshajóját?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]