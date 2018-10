Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ba57deeb-d5ef-41da-86e1-e9e88461e0b3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vannak itthon is komoly érdekességek autós szempontból, elég csak erre a Mercedes-Maybach csordára rápillantani. Válogatás a hét legolvasottabb anyagaiból. ","shortLead":"Vannak itthon is komoly érdekességek autós szempontból, elég csak erre a Mercedes-Maybach csordára rápillantani...","id":"20181021_Tolatoradar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba57deeb-d5ef-41da-86e1-e9e88461e0b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5535ff5b-c27e-4428-aa42-fa825683f9fb","keywords":null,"link":"/cegauto/20181021_Tolatoradar","timestamp":"2018. október. 21. 12:52","title":"Tolatóradar: 500 millió forintnyi Maybachba botlottunk egy pesti tisztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61603144-0855-41e9-8435-fd21a5da583d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Móricz Zsigmond körtéren őrizetbe vett hajléktalan eljárását később folytatják.","shortLead":"A Móricz Zsigmond körtéren őrizetbe vett hajléktalan eljárását később folytatják.","id":"20181021_Gerinctores_csuklotores_bordatores_eloallitott_az_ujabb_hajlektalanper_targyalasan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61603144-0855-41e9-8435-fd21a5da583d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc015178-ac9f-4723-bf96-9da68dd43653","keywords":null,"link":"/itthon/20181021_Gerinctores_csuklotores_bordatores_eloallitott_az_ujabb_hajlektalanper_targyalasan","timestamp":"2018. október. 21. 13:40","title":"Gerinctörés, csuklótörés, bordatörés: előállított az újabb hajléktalanper tárgyalásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6911dae1-e6ab-445f-86ff-8609ddffc8b9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A helyes táplálkozás jobban növeli a csontok erősségét és a csonttömeget, mint a testedzés – állapították meg a Michigani Egyetem kutatói, akik egereken vizsgálták az ásványianyag-tartalmú étrendkiegészítők szedése és a mozgás hatásait.","shortLead":"A helyes táplálkozás jobban növeli a csontok erősségét és a csonttömeget, mint a testedzés – állapították meg...","id":"20181021_megfelelo_etrend_csontok_erossege_edzes_hatasa_csonterosito_etrendkiegeszito","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6911dae1-e6ab-445f-86ff-8609ddffc8b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5ac9964-fc2c-454c-994b-230f9ca11077","keywords":null,"link":"/tudomany/20181021_megfelelo_etrend_csontok_erossege_edzes_hatasa_csonterosito_etrendkiegeszito","timestamp":"2018. október. 21. 09:33","title":"Szed étrendkiegészítőt? Mutatjuk, milyet kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6131a726-d44e-4d0d-81d9-d093bd162237","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Manchild és a 7 Seconds előadója most először koncertezik Magyarországon.","shortLead":"A Manchild és a 7 Seconds előadója most először koncertezik Magyarországon.","id":"20181020_Budapesten_lep_fel_Neneh_Cherry","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6131a726-d44e-4d0d-81d9-d093bd162237&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b44453c-808f-4d6e-9141-cc4ad4180795","keywords":null,"link":"/kultura/20181020_Budapesten_lep_fel_Neneh_Cherry","timestamp":"2018. október. 20. 17:30","title":"Budapesten lép fel Neneh Cherry","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15b9dc4f-293a-4ca5-9c25-013034d19915","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A férfi újságíróknak azt mondta, bűnös, de vallomást még nem tett. ","shortLead":"A férfi újságíróknak azt mondta, bűnös, de vallomást még nem tett. ","id":"20181019_Beismerte_tettet_a_bolgar_ujsagirono_meggyilkolasaval_gyanusitott_ferfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15b9dc4f-293a-4ca5-9c25-013034d19915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a6bb68e-f03c-4feb-80b2-c331f6d1b89e","keywords":null,"link":"/vilag/20181019_Beismerte_tettet_a_bolgar_ujsagirono_meggyilkolasaval_gyanusitott_ferfi","timestamp":"2018. október. 19. 17:26","title":"Beismerte tettét a bolgár újságírónő meggyilkolásával gyanúsított férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2aa3652-dd70-42e4-b650-e4a99cceecd3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tengeri áruszállításhoz még mindig elengedhetetlen az emberi beavatkozás, de az Intel és az autógyártásban is érdekelt Rolls-Royce-nak már vannak ötletei, hogyan lehetne ezt önműködővé tenni.","shortLead":"A tengeri áruszállításhoz még mindig elengedhetetlen az emberi beavatkozás, de az Intel és az autógyártásban is...","id":"20181021_rolls_royce_intel_onvezeto_technologia_onvezeto_hajo_aruszallitas_ocean","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2aa3652-dd70-42e4-b650-e4a99cceecd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f94f03a9-0492-44d6-8f66-dd2e922b85f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20181021_rolls_royce_intel_onvezeto_technologia_onvezeto_hajo_aruszallitas_ocean","timestamp":"2018. október. 21. 16:03","title":"1000 hajóbalesetből 700-at ember okoz: az Intel és a Rolls-Royce kitalálta a megoldást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09fe5118-28a4-4421-b498-9c047a7f3c54","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"„Olyan iskolákra van szükség, ahová a gyerekek úgy jönnek be reggel és úgy mennek el délután, hogy úgy érzik, ezt a napot is megélték és nem túlélték” – így képzeli az ideális iskolát Horváth Péter, a Nemzeti Pedagóguskar elnöke, aki egyben a győri Révai Gimnázium igazgatója.","shortLead":"„Olyan iskolákra van szükség, ahová a gyerekek úgy jönnek be reggel és úgy mennek el délután, hogy úgy érzik, ezt...","id":"20181020_Nem_jo_ha_valaki_a_gyereke_velemenye_elleneben_dont_az_iskolarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09fe5118-28a4-4421-b498-9c047a7f3c54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ffff133-262b-4dd3-88e1-e7e69b508f34","keywords":null,"link":"/itthon/20181020_Nem_jo_ha_valaki_a_gyereke_velemenye_elleneben_dont_az_iskolarol","timestamp":"2018. október. 20. 12:30","title":"„Nem jó, ha valaki a gyereke véleménye ellenében dönt az iskoláról”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d7ee1da-03db-41a9-b312-86f8a00d4fa1","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A technológiai vállalatok minimálisra szeretnék szorítani azoknak az alkalmaknak a számát, amikor szoftverfrissítési figyelmeztetéssel zargatják a felhasználóikat. A felhasználók viszont alighanem tudni szeretnék, mikor mehet tönkre a rendszerük.","shortLead":"A technológiai vállalatok minimálisra szeretnék szorítani azoknak az alkalmaknak a számát, amikor szoftverfrissítési...","id":"201842__szoftverfrissitesi_anomaliak__eszrevetlen_valtozasok__ahonlap_hatara_ki_ker_frissitot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d7ee1da-03db-41a9-b312-86f8a00d4fa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6229429d-affe-4bfd-b01e-5b6a3833c94e","keywords":null,"link":"/tudomany/201842__szoftverfrissitesi_anomaliak__eszrevetlen_valtozasok__ahonlap_hatara_ki_ker_frissitot","timestamp":"2018. október. 21. 14:00","title":"15 millió tesztelője van a Microsoftnak, mégis tönkrevághatja a gépet egy Windows-frissítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]