[{"available":true,"c_guid":"990e32b4-fce3-4324-b022-8f104c01068b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az anya szerint annyi mindent adományoztak nekik, hogy már majdnem egy komplett háztartás összegyűlt: használati tárgyakat, ruhákat és játékokat is kaptak.","shortLead":"Az anya szerint annyi mindent adományoztak nekik, hogy már majdnem egy komplett háztartás összegyűlt: használati...","id":"20181026_Rengetegen_segitettek_a_csaladnak_miutan_porig_egett_a_hazuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=990e32b4-fce3-4324-b022-8f104c01068b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31e6fa9e-b6b0-42b2-b53e-a9114c63a1b4","keywords":null,"link":"/itthon/20181026_Rengetegen_segitettek_a_csaladnak_miutan_porig_egett_a_hazuk","timestamp":"2018. október. 26. 21:55","title":"Rengetegen segítettek a családnak, miután porig égett a házuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2389cbfe-7fc6-4475-ba48-641624722f86","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő Babos Tímea és idei partnere, a francia Kristina Mladenovic nyerte meg a hétmillió dollár (2 milliárd forint) összdíjazású szingapúri tenisz WTA-világbajnokság páros versenyét, mivel a vasárnapi fináléban 6:4, 7:5-re legyőzte az első helyen kiemelt cseh Barbora Krejcikovát és Katerina Siniakovát.\r

","shortLead":"A címvédő Babos Tímea és idei partnere, a francia Kristina Mladenovic nyerte meg a hétmillió dollár (2 milliárd forint...","id":"20181028_Babos_megvedte_cimet_parosban_Szingapurban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2389cbfe-7fc6-4475-ba48-641624722f86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80e0317e-8828-42e5-bc8f-176bcd7c8621","keywords":null,"link":"/sport/20181028_Babos_megvedte_cimet_parosban_Szingapurban","timestamp":"2018. október. 28. 10:45","title":"Babos megvédte címét párosban Szingapúrban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e49be20f-7b44-496c-bee5-ebfe541ad104","c_author":"MTI","category":"itthon","description":" Egy Csongrád megyei településen 27 Celsius-foknál is melegebb volt.","shortLead":" Egy Csongrád megyei településen 27 Celsius-foknál is melegebb volt.","id":"20181027_Megdolt_az_orszagos_napi_melegrekord","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e49be20f-7b44-496c-bee5-ebfe541ad104&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69550125-97eb-4d89-b42c-f988a310745d","keywords":null,"link":"/itthon/20181027_Megdolt_az_orszagos_napi_melegrekord","timestamp":"2018. október. 27. 19:15","title":"Megdőlt az országos napi melegrekord","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A rendőrök egy bejelentésre érkeztek ki a családi házhoz, addigra már holtan találták a négyhónapos babát.\r

","shortLead":"A rendőrök egy bejelentésre érkeztek ki a családi házhoz, addigra már holtan találták a négyhónapos babát.\r

","id":"20181026_Holtan_talaltak_egy_csecsemot_Sulysapon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ae67b9d-3eaa-41c8-b537-bcfb05ba74fb","keywords":null,"link":"/itthon/20181026_Holtan_talaltak_egy_csecsemot_Sulysapon","timestamp":"2018. október. 26. 21:54","title":"Holtan találtak egy csecsemőt Sülysápon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d5aa36f-a194-4b28-92e3-ede0e50c6adf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány bővíti a csokot, de ez nem oldja meg minden lakásvásárló problémáit; leáll a szemétszállítás 116 településen a pénzhiány miatt; tízmilliárdos kártérítéseket fizethet az állam az elhibázott cafeteriareform miatt. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"A kormány bővíti a csokot, de ez nem oldja meg minden lakásvásárló problémáit; leáll a szemétszállítás 116 településen...","id":"20181028_Es_akkor_a_Fundamenta_labon_lott_rokaja_visszaharapott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d5aa36f-a194-4b28-92e3-ede0e50c6adf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12a740d0-a747-42f6-b452-e347067fdd01","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181028_Es_akkor_a_Fundamenta_labon_lott_rokaja_visszaharapott","timestamp":"2018. október. 28. 07:00","title":"És akkor a Fundamenta lábon lőtt rókája visszaharapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d7108b5-37a9-404f-bd44-edf4f2574fe4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Bébikorallok betelepítésével segítik a következő hetekben az ausztrál Nagy-korallzátony súlyosan károsodott részeinek regenerálódását helyi kutatók.","shortLead":"Bébikorallok betelepítésével segítik a következő hetekben az ausztrál Nagy-korallzátony súlyosan károsodott részeinek...","id":"20181027_ausztral_nagy_korallzatony_megmentese_bebikorallok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d7108b5-37a9-404f-bd44-edf4f2574fe4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e957aef1-dc63-435d-b94b-f1fe2f7468f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20181027_ausztral_nagy_korallzatony_megmentese_bebikorallok","timestamp":"2018. október. 27. 09:03","title":"Bébikorallokat vetnek be a Nagy-korallzátony megmentésére a következő hetekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a1b0fba-6be7-4777-b543-115e93fe5117","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Tepeere egy amolyan szakmai Airbnb, és egy valós igény hozta létre.","shortLead":"A Tepeere egy amolyan szakmai Airbnb, és egy valós igény hozta létre.","id":"201841_lindkedin_akonyhaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a1b0fba-6be7-4777-b543-115e93fe5117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2663f4b-ab45-49e4-91e2-cc25d0db493e","keywords":null,"link":"/kkv/201841_lindkedin_akonyhaban","timestamp":"2018. október. 28. 11:00","title":"Nem szívesen jópofáskodik kollégákkal munkaidő után? Van, aki igen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2889ee3-7e6e-441e-8ea2-1d740c88088f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt kulturális államtitkár szerint ha az egyetem Bécsbe akar költözni, az nem a kormányzat, hanem a CEU döntése, de azért reméli, az intézmény megfelel majd a törvényi követelményeknek.","shortLead":"A volt kulturális államtitkár szerint ha az egyetem Bécsbe akar költözni, az nem a kormányzat, hanem a CEU döntése, de...","id":"20181026_L_Simon_a_CEUrol_Ez_egy_komoly_intezmeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2889ee3-7e6e-441e-8ea2-1d740c88088f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee86a1da-6131-44f0-ad12-7a08533169a8","keywords":null,"link":"/itthon/20181026_L_Simon_a_CEUrol_Ez_egy_komoly_intezmeny","timestamp":"2018. október. 26. 21:31","title":"L. Simon a CEU-ról: \"Ez egy komoly intézmény\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]