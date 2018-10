Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0cf93dc4-a4cb-4d3c-b1b9-85a8bfe4ad02","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három rovar közül kerülhet ki a 2019-es Év rovara, és egyik érdekesebb, mint a másik. ","shortLead":"Három rovar közül kerülhet ki a 2019-es Év rovara, és egyik érdekesebb, mint a másik. ","id":"20181030_Elege_van_a_poloskakbol_Szavazzon_inkabb_ezekre_a_meno_rovarokra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0cf93dc4-a4cb-4d3c-b1b9-85a8bfe4ad02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b22a45a-3e48-4798-9970-650434e6d3d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20181030_Elege_van_a_poloskakbol_Szavazzon_inkabb_ezekre_a_meno_rovarokra","timestamp":"2018. október. 30. 16:23","title":"Elege van a poloskákból? Szavazzon inkább ezekre a menő rovarokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed50781-c6be-4396-b282-5d5d150aa1c7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Úgy hírlett, egy cégre szabták a MÁV tenderét, mégsem ők nyertek. Ám az sem végezheti el a munkát, aki győzött.","shortLead":"Úgy hírlett, egy cégre szabták a MÁV tenderét, mégsem ők nyertek. Ám az sem végezheti el a munkát, aki győzött.","id":"20181031_Zavaros_palyazat_miatt_kesnek_honapokat_a_vasut_jegyautomatai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ed50781-c6be-4396-b282-5d5d150aa1c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f276e41a-6a6a-40ae-88ce-b622c3410fc8","keywords":null,"link":"/kkv/20181031_Zavaros_palyazat_miatt_kesnek_honapokat_a_vasut_jegyautomatai","timestamp":"2018. október. 31. 10:39","title":"Zavaros pályázat miatt késnek hónapokat a vasút jegyautomatái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5363f6c2-1573-4fca-a2b5-78e64c5d61f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Súlyos megszorítások vannak a Semmelweis Egyetemen, Szász Károly kancellár megtiltotta az év végi jutalom kifizetését és a csekély értékű ajándékutalvány adományozását.","shortLead":"Súlyos megszorítások vannak a Semmelweis Egyetemen, Szász Károly kancellár megtiltotta az év végi jutalom kifizetését...","id":"20181031_Megtiltottak_az_ev_vegi_jutalmak_kifizeteset_a_SOTE","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5363f6c2-1573-4fca-a2b5-78e64c5d61f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af13e12d-ce3c-4554-8dbe-84797b03a751","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_Megtiltottak_az_ev_vegi_jutalmak_kifizeteset_a_SOTE","timestamp":"2018. október. 31. 14:39","title":"Megtiltotta az év végi jutalmak kifizetését a SOTE","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93d52478-f633-4472-b939-27eab7ac3402","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A 300 ember halálával járó katasztrófa után rengeteg személyes tárgyat és a gép maradványait találták meg a búvárok, a gép feketedoboza még nincs meg.","shortLead":"A 300 ember halálával járó katasztrófa után rengeteg személyes tárgyat és a gép maradványait találták meg a búvárok...","id":"20181030_Szornyu_mar_10_zsaknyi_emberi_testreszt_talaltak_az_indonez_repulogepkatasztrofa_utan_a_tengerben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93d52478-f633-4472-b939-27eab7ac3402&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bbedc9e-0fa0-4eee-a30f-f43f3017bbd4","keywords":null,"link":"/vilag/20181030_Szornyu_mar_10_zsaknyi_emberi_testreszt_talaltak_az_indonez_repulogepkatasztrofa_utan_a_tengerben","timestamp":"2018. október. 30. 06:55","title":"Emberi testrészeket, személyes tárgyakat találtak az indonéz repülőgép-katasztrófa után a tengerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cd899b0-4e54-4e68-928d-c2f686c2a269","c_author":"Kövi Arthur Bálint","category":"tudomany","description":"Szerzőnk új, profitorientált űrkutatási hivatal felállítását sürgeti, kapcsolódva Pacher Tibor nemrég megjelent vitacikkéhez. ","shortLead":"Szerzőnk új, profitorientált űrkutatási hivatal felállítását sürgeti, kapcsolódva Pacher Tibor nemrég megjelent...","id":"20181031_Az_urutazashoz_elengedhetetlen_a_Fold_eletkorulmenyeinek_javitasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0cd899b0-4e54-4e68-928d-c2f686c2a269&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bf01846-5722-43b5-8199-b9218c08d690","keywords":null,"link":"/tudomany/20181031_Az_urutazashoz_elengedhetetlen_a_Fold_eletkorulmenyeinek_javitasa","timestamp":"2018. október. 31. 09:23","title":"Az űrutazáshoz elengedhetetlen a Föld életkörülményeinek javítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3da67b9-d033-4c77-9a45-f7b82b49fefa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A bostoni gengszter, James \"Whitey\" Bulger több filmbéli maffiavezér karakterét is inspirálta. ","shortLead":"A bostoni gengszter, James \"Whitey\" Bulger több filmbéli maffiavezér karakterét is inspirálta. ","id":"20181030_Megoltek_a_bortonben_a_maffiavezert_akit_Johnny_Depp_alakitott_a_filmvasznon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3da67b9-d033-4c77-9a45-f7b82b49fefa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98161c4a-bfe8-445a-a22c-c3bfbbfd9bc9","keywords":null,"link":"/vilag/20181030_Megoltek_a_bortonben_a_maffiavezert_akit_Johnny_Depp_alakitott_a_filmvasznon","timestamp":"2018. október. 30. 18:58","title":"Megölték a börtönben a maffiavezért, akit Johnny Depp alakított a filmvásznon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceaa3cfe-0c82-4eac-b405-68d6436b8706","c_author":"MTI","category":"vilag","description":" A detonáció okozta sérülésekbe a merénylő belehalt, az FSZB három alkalmazottja pedig megsérült.","shortLead":" A detonáció okozta sérülésekbe a merénylő belehalt, az FSZB három alkalmazottja pedig megsérült.","id":"20181031_Orosz_titkosszolgalati_robbantas_a_tettes_elore_szolt_az_anarchistaknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ceaa3cfe-0c82-4eac-b405-68d6436b8706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26896b9d-f334-4c1d-be59-79b8595ad39d","keywords":null,"link":"/vilag/20181031_Orosz_titkosszolgalati_robbantas_a_tettes_elore_szolt_az_anarchistaknak","timestamp":"2018. október. 31. 13:43","title":"Orosz titkosszolgálati robbantás: a tettes előre szólt az anarchistáknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"956274f4-04c2-41a6-a45f-3ccb50bab711","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás egyetlen szempontja az volt, a legolcsóbb nyerjen.","shortLead":"A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás egyetlen szempontja az volt, a legolcsóbb nyerjen.","id":"20181031_37_milliardert_szerez_be_nyari_gyakorloruhakat_a_honvedseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=956274f4-04c2-41a6-a45f-3ccb50bab711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a1d76fb-613e-40f8-b662-55182fe1d181","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_37_milliardert_szerez_be_nyari_gyakorloruhakat_a_honvedseg","timestamp":"2018. október. 31. 13:16","title":"3,7 milliárdért szerez be nyári gyakorlóruhákat a honvédség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]