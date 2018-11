Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"01c4059c-81e1-4735-b1fd-dc6c608b7f00","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"Iskolai lövöldözés bárhol történhet – legutóbb a Krím félszigeten fordult elő. Amerikai és német példák azt jelzik, hogy a megelőzés vagy a védekezés jó néhány technikája vagy drága, vagy vitatható.","shortLead":"Iskolai lövöldözés bárhol történhet – legutóbb a Krím félszigeten fordult elő. Amerikai és német példák azt jelzik...","id":"201844__technikak_amokfutok_ellen__iskolai_arcfelismeres__nincs_kilincs__de_nehez_az_iskolataska","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01c4059c-81e1-4735-b1fd-dc6c608b7f00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"738da71d-2aa2-4a7f-9d93-a6f096790401","keywords":null,"link":"/tudomany/201844__technikak_amokfutok_ellen__iskolai_arcfelismeres__nincs_kilincs__de_nehez_az_iskolataska","timestamp":"2018. november. 03. 18:00","title":"Kamerák az osztályban, golyóálló táska - meddig lehet elmenni a gyerekek védelménél?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Újabb szankciókat jelentett be Donald Trump Irán ellen. Az amerikai elnök magáról készült fotóval, a Twitter közösségi portálon közölte a büntetőintézkedések korábban már beharangozott megújítását. ","shortLead":"Újabb szankciókat jelentett be Donald Trump Irán ellen. Az amerikai elnök magáról készült fotóval, a Twitter közösségi...","id":"20181102_Trump_Twitteren_meguzente_az_ujabb_szankciokat_Iran_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a007e51-f531-405f-9110-5308f8ab5da8","keywords":null,"link":"/vilag/20181102_Trump_Twitteren_meguzente_az_ujabb_szankciokat_Iran_ellen","timestamp":"2018. november. 02. 20:45","title":"Trump Twitteren megüzente az újabb szankciókat Irán ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad9d6c86-81aa-4d69-9576-ab6bf3dd1756","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A robbanás a belvárosi ügyészség székházánál történt, de a hatóságok szerint nem terrorcselekményről van szó.","shortLead":"A robbanás a belvárosi ügyészség székházánál történt, de a hatóságok szerint nem terrorcselekményről van szó.","id":"20181103_Bizonyitekok_robbantak_fel_egy_kolumbiai_kormanyzati_negyedben__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad9d6c86-81aa-4d69-9576-ab6bf3dd1756&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63f5b213-8a21-4c3c-b31c-b46b0947a5d8","keywords":null,"link":"/vilag/20181103_Bizonyitekok_robbantak_fel_egy_kolumbiai_kormanyzati_negyedben__video","timestamp":"2018. november. 03. 10:36","title":"Bizonyítékok robbantak fel egy kolumbiai kormányzati negyedben - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3805f53-f505-41ba-be46-d6e70cf2f3c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megölték az afganisztáni radikális iszlamista tálibok \"atyjaként\" ismert Maulana Számiul Hakk muszlim hitszónokot pénteken az északnyugat-pakisztáni otthonában.","shortLead":"Megölték az afganisztáni radikális iszlamista tálibok \"atyjaként\" ismert Maulana Számiul Hakk muszlim hitszónokot...","id":"20181102_Megoltek_a_afgan_talibok_atyjat_Pakisztanban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3805f53-f505-41ba-be46-d6e70cf2f3c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ee7d78c-12f8-4aaa-92ac-8e3dc8dad031","keywords":null,"link":"/vilag/20181102_Megoltek_a_afgan_talibok_atyjat_Pakisztanban","timestamp":"2018. november. 02. 19:07","title":"Megölték az afgán \"tálibok atyját\" Pakisztánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c8cba1e-df3e-4fe0-8955-00b7e6e0564b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szokásosnál enyhébb és szárazabb idő várható.","shortLead":"A szokásosnál enyhébb és szárazabb idő várható.","id":"20181103_Egyaltalan_nem_novemberi_idovel_folytatodik_a_november","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c8cba1e-df3e-4fe0-8955-00b7e6e0564b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39eb1d45-4173-4b7a-aa42-d8f9e2e410ad","keywords":null,"link":"/itthon/20181103_Egyaltalan_nem_novemberi_idovel_folytatodik_a_november","timestamp":"2018. november. 03. 08:08","title":"Egyáltalán nem novemberi idővel folytatódik a november","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38208d33-09de-4360-a18f-a2c68691c99d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181103_Zsebes_mokus_bevetesen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38208d33-09de-4360-a18f-a2c68691c99d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ef5d25f-4c76-48b3-8e17-21a8a6742ef2","keywords":null,"link":"/elet/20181103_Zsebes_mokus_bevetesen","timestamp":"2018. november. 03. 11:05","title":"Így dolgozik a zsebtolvaj mókus (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54332d99-d498-4ffb-9b0b-d8d110de1d71","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Meghalt vasárnap Katerina Handzjuk ukrán civil aktivista, akit júliusban öntöttek le savval a dél-ukrajnai Herszonban. Egy korábbi vizsgálati anyag szerint valamilyen ukrán rendőrségi, illetve állami szerv állhat a nő elleni támadás mögött.","shortLead":"Meghalt vasárnap Katerina Handzjuk ukrán civil aktivista, akit júliusban öntöttek le savval a dél-ukrajnai Herszonban...","id":"20181104_Belehalt_seruleseibe_a_savval_leontott_ukran_civil_aktivista","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54332d99-d498-4ffb-9b0b-d8d110de1d71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77056c17-3167-4c5e-ac7c-907f06fa98e1","keywords":null,"link":"/vilag/20181104_Belehalt_seruleseibe_a_savval_leontott_ukran_civil_aktivista","timestamp":"2018. november. 04. 16:09","title":"Belehalt sérüléseibe a savval leöntött ukrán civil aktivista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88b44e11-14d9-4f23-aee0-f9b4310dfc84","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És ez így is marad.","shortLead":"És ez így is marad.","id":"20181104_Tavaszi_az_ido_hiaba_van_november","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88b44e11-14d9-4f23-aee0-f9b4310dfc84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2f7dc81-33ee-4a36-9143-57c7bfe70369","keywords":null,"link":"/itthon/20181104_Tavaszi_az_ido_hiaba_van_november","timestamp":"2018. november. 04. 07:46","title":"Tavaszi az idő, hiába van november","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]