Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9721b3ad-4f14-4370-abb4-26a6af90c163","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Idetartozunk Egyesület indított egy kezdeményezést azután, hogy a Gozsdu Udvarba egy biztonsági őr nem engedett be egy roma társaságot. ","shortLead":"Az Idetartozunk Egyesület indított egy kezdeményezést azután, hogy a Gozsdu Udvarba egy biztonsági őr nem engedett be...","id":"20181109_Osszegyujtik_a_helyeket_ahova_nem_engednek_be_romakat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9721b3ad-4f14-4370-abb4-26a6af90c163&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc1d43f0-21d9-42cf-8544-ff6ece30ce6e","keywords":null,"link":"/itthon/20181109_Osszegyujtik_a_helyeket_ahova_nem_engednek_be_romakat","timestamp":"2018. november. 09. 16:52","title":"Összegyűjtik a helyeket, ahova nem engednek be romákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b705c87-e976-4a78-b254-c94cc6214760","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A férfi tengerészgyalogos volt, egy diákrendezvényen nyitott tüzet. ","shortLead":"A férfi tengerészgyalogos volt, egy diákrendezvényen nyitott tüzet. ","id":"20181108_Volt_katona_olt_meg_13_embert_Kaliforniaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b705c87-e976-4a78-b254-c94cc6214760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d298f10-44ff-40ef-b501-f16911d3afd2","keywords":null,"link":"/vilag/20181108_Volt_katona_olt_meg_13_embert_Kaliforniaban","timestamp":"2018. november. 08. 17:19","title":"Volt katona ölt meg 12 embert Kaliforniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66adc24d-17d3-4434-97ca-f93143c15c27","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"És megitta, természetesen.","shortLead":"És megitta, természetesen.","id":"20181109_Sajat_placentajabol_keszitett_smoothiet_Hilary_Duff","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66adc24d-17d3-4434-97ca-f93143c15c27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed98582a-e9b3-44a3-abdb-159d20c3263d","keywords":null,"link":"/elet/20181109_Sajat_placentajabol_keszitett_smoothiet_Hilary_Duff","timestamp":"2018. november. 09. 08:20","title":"Saját placentájából készített smoothie-t Hilary Duff","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9216120-8ba1-4b30-90f9-2674c4e1a081","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekes az agyvérzései utáni felépülés küzdelmeiről beszélt.","shortLead":"Az énekes az agyvérzései utáni felépülés küzdelmeiről beszélt.","id":"20181110_Kozso_Olyan_voltam_mint_egy_kiborg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9216120-8ba1-4b30-90f9-2674c4e1a081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20e0ba7f-0c40-46ed-a5ec-641728203abd","keywords":null,"link":"/elet/20181110_Kozso_Olyan_voltam_mint_egy_kiborg","timestamp":"2018. november. 10. 11:20","title":"Kozso: Olyan voltam, mint egy kiborg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb0c3481-a90c-4da3-831d-f5939501080e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Flybe fapados légitársaság pilótája nem a megfelelő magasságot adta meg a robotpilótának, így a repülőgép szinte szó szerint zuhanni kezdett.","shortLead":"A Flybe fapados légitársaság pilótája nem a megfelelő magasságot adta meg a robotpilótának, így a repülőgép szinte szó...","id":"20181108_flybe_fapados_legitarsasag_repulogep_robotpilota","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb0c3481-a90c-4da3-831d-f5939501080e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a53cbb8-f912-475f-8942-9fffe9cce818","keywords":null,"link":"/tudomany/20181108_flybe_fapados_legitarsasag_repulogep_robotpilota","timestamp":"2018. november. 08. 16:03","title":"Rosszul állította be a robotpilótát, a frászt hozta az utasokra a pilóta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1816667-84b9-4d4f-8357-bb39d98b3292","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha az áremelkedés gyorsul, rendszerint a hivatalos adatokat meghaladó drágulást érzékelnek a fogyasztók. Vagy a hivatalos adatok torzítanak?","shortLead":"Ha az áremelkedés gyorsul, rendszerint a hivatalos adatokat meghaladó drágulást érzékelnek a fogyasztók. Vagy...","id":"20181108_Miert_erezzuk_nagyobbnak_az_inflaciot_mint_ahogy_a_KSH_meri","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1816667-84b9-4d4f-8357-bb39d98b3292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6f3a614-2be7-4c17-ac11-c74c0a85fbe5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181108_Miert_erezzuk_nagyobbnak_az_inflaciot_mint_ahogy_a_KSH_meri","timestamp":"2018. november. 08. 15:44","title":"Miért érezzük nagyobbnak az inflációt, mint ahogy a KSH méri?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc911d7-e6da-4d7e-b2a8-1b5f29cd6837","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA kutatói október elején vették észre a repedést, mostanra pedig le is vált a jéghegy a Pine Island-gleccserről.","shortLead":"A NASA kutatói október elején vették észre a repedést, mostanra pedig le is vált a jéghegy a Pine Island-gleccserről.","id":"20181110_antarktisz_jeghegy_nasa_foto_pine_island_gleccser_b46_jeghegy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fbc911d7-e6da-4d7e-b2a8-1b5f29cd6837&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93364ad5-b335-4e49-b45c-7742c800f3ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20181110_antarktisz_jeghegy_nasa_foto_pine_island_gleccser_b46_jeghegy","timestamp":"2018. november. 10. 09:03","title":"Akkora jéghegy szakadt le az Antarktiszról, mint fél Budapest – fotók, videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6f52b9b-f4ff-4ced-a890-9badb3723e54","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Szerintük így kompenzálható az, hogy amúgy milyen káros a hatásuk és milyen sok egészségügyi kiadást generál a fogyasztásuk. ","shortLead":"Szerintük így kompenzálható az, hogy amúgy milyen káros a hatásuk és milyen sok egészségügyi kiadást generál...","id":"20181108_Brit_tudosok_felvetettek_hogy_meg_kene_adoztatni_a_voros_husokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6f52b9b-f4ff-4ced-a890-9badb3723e54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e8bdf66-c4b6-43e5-a896-7741f4324f55","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181108_Brit_tudosok_felvetettek_hogy_meg_kene_adoztatni_a_voros_husokat","timestamp":"2018. november. 08. 21:53","title":"Brit tudósok felvetették, hogy meg kéne adóztatni a vörös húsokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]