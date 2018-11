Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b6d0e133-1dfc-4a09-933e-f6e8fef3b467","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint 560 ezer mobilt felrtőzhetett meg az a rosszindulatú program, amit 13 alkalmazásban rejtettek el. Az androidos játékok mindegyike ugyanattól a fejlesztőtől származott.","shortLead":"Több mint 560 ezer mobilt felrtőzhetett meg az a rosszindulatú program, amit 13 alkalmazásban rejtettek el...","id":"20181121_androidos_jatek_virus_malware_google_play_store_luiz_o_pinto_eset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6d0e133-1dfc-4a09-933e-f6e8fef3b467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1efbdd43-bac6-4b22-804c-3d16568aca35","keywords":null,"link":"/tudomany/20181121_androidos_jatek_virus_malware_google_play_store_luiz_o_pinto_eset","timestamp":"2018. november. 21. 15:33","title":"Ön telepítette valamelyiket? 13 androidos játékról derült ki, hogy vírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a1f2575-e702-4100-b829-c5e86f9bc712","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A dél-szudáni lány ötszáz tehénért, három autóért és tízezer dollárért kelt el. ","shortLead":"A dél-szudáni lány ötszáz tehénért, három autóért és tízezer dollárért kelt el. ","id":"20181121_A_Facebookon_lehetett_licitalni_egy_16_eves_afrikai_menyasszonyra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a1f2575-e702-4100-b829-c5e86f9bc712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fddfa11c-73e2-4c3d-900b-1445debd0258","keywords":null,"link":"/elet/20181121_A_Facebookon_lehetett_licitalni_egy_16_eves_afrikai_menyasszonyra","timestamp":"2018. november. 21. 11:52","title":"A Facebookon lehetett licitálni egy 16 éves afrikai menyasszonyra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20bb212a-04ef-41ed-8677-9009ee81155c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Alig pár hét múlva bemutatkozik a csehek új kompakt autója.","shortLead":"Alig pár hét múlva bemutatkozik a csehek új kompakt autója.","id":"20181121_skoda_scala_nrburging","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20bb212a-04ef-41ed-8677-9009ee81155c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87daa4b0-1792-4f8a-bbb7-211c2a467b39","keywords":null,"link":"/cegauto/20181121_skoda_scala_nrburging","timestamp":"2018. november. 21. 12:24","title":"Videó: Ez minden bizonnyal a Skoda Scala, amit még a Nürburgringre is kivittek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a524da6-b045-40ce-8e36-50fa5db9af71","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az új kapcsolatokban segít, de a meglévőkben akár zavart is okozhat a mobiltechnológia a magyarok véleménye szerint – többek között ez derül ki a Samsung Electronics legfrissebb hazai felméréséből. A magyarok nagy része éppen ezért szereti magánál tudni a telefonját társaságban is, ugyanakkor a személyes találkozók alkalmával a mobilozást a többség udvariatlanságnak tartja.","shortLead":"Az új kapcsolatokban segít, de a meglévőkben akár zavart is okozhat a mobiltechnológia a magyarok véleménye szerint –...","id":"20181121_samsung_felmeres_magyarok_mobilhasznalati_szokasai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a524da6-b045-40ce-8e36-50fa5db9af71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33b0db62-628e-4066-8a4f-b94e98f7327c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181121_samsung_felmeres_magyarok_mobilhasznalati_szokasai","timestamp":"2018. november. 21. 19:03","title":"Furcsa ellentmondás jött ki, amikor megkérdezték a magyarokat, mit gondolnak a mobilozás(uk)ról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f59a20be-1831-4af4-8f7d-d94ab34d0386","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legjobb főiskolák és egyetemek listáján dobogós még a Szegedi Tudományegyetem és a Debreceni Egyetem.","shortLead":"A legjobb főiskolák és egyetemek listáján dobogós még a Szegedi Tudományegyetem és a Debreceni Egyetem.","id":"20181122_hvg_felsooktatasi_rangsor_2019_elen_az_elte","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f59a20be-1831-4af4-8f7d-d94ab34d0386&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"458eb029-c051-429f-b7e0-9729d119441b","keywords":null,"link":"/itthon/20181122_hvg_felsooktatasi_rangsor_2019_elen_az_elte","timestamp":"2018. november. 22. 07:10","title":"Itt a HVG friss felsőoktatási rangsora: élen az ELTE","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e01e3ed4-a701-4ec3-b6b6-f894a8fc7849","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A külügyminiszter szerint a világgazdasági, világpolitikai változások miatt egy teljesen új világrend jött létre.","shortLead":"A külügyminiszter szerint a világgazdasági, világpolitikai változások miatt egy teljesen új világrend jött létre.","id":"20181121_Szijjarto_eros_es_versenykepes_Europa_a_cel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e01e3ed4-a701-4ec3-b6b6-f894a8fc7849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36a35273-5c6e-4bd3-9b8a-71a2ce50bcc9","keywords":null,"link":"/itthon/20181121_Szijjarto_eros_es_versenykepes_Europa_a_cel","timestamp":"2018. november. 21. 10:40","title":"Szijjártó: Erős és versenyképes Európa a cél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd95d8d5-1ee7-443d-b2cb-7367877d4085","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormány villámgyorsan számolta fel a lakástakarék-pénztárak állami támogatását. Varga Mihály pénzügyminiszter ritka súlyos vádakkal illette azokat, akik az utolsó pillanatban kötöttek lakástakarék-szerződést. ","shortLead":"A kormány villámgyorsan számolta fel a lakástakarék-pénztárak állami támogatását. Varga Mihály pénzügyminiszter ritka...","id":"20181120_LTPbeszantas_Nem_tud_leszokni_a_vezetes_arrol_hogy_adoforintokbol_cukorkat_osszon_a_nem_raszorulo_befektetoknek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd95d8d5-1ee7-443d-b2cb-7367877d4085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6b43af3-0c70-444c-a469-f9e34aeb16fa","keywords":null,"link":"/kkv/20181120_LTPbeszantas_Nem_tud_leszokni_a_vezetes_arrol_hogy_adoforintokbol_cukorkat_osszon_a_nem_raszorulo_befektetoknek","timestamp":"2018. november. 20. 15:22","title":"LTP-beszántás: ”Nem tud leszokni a vezetés arról, hogy adóforintokból cukorkát osszon a nem rászoruló befektetőknek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73c55a33-1729-4a50-8a6f-c7b6854ef6cd","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Húszévi házasság után Robert De Niro elválik feleségétől, Grace Hightowertől – osztotta meg értesülését a The Hollywood Reporter.","shortLead":"Húszévi házasság után Robert De Niro elválik feleségétől, Grace Hightowertől – osztotta meg értesülését a The Hollywood...","id":"20181121_Robert_De_Niro_valas_husz_ev","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73c55a33-1729-4a50-8a6f-c7b6854ef6cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5efe299a-736e-4a41-a84f-575f243c3cef","keywords":null,"link":"/elet/20181121_Robert_De_Niro_valas_husz_ev","timestamp":"2018. november. 21. 09:55","title":"Robert De Niro húsz év után elválik feleségétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]