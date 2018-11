Az egész napos rendezvény célja, hogy a hazai fogyasztókkal és a szakma szélesebb körével is megismertessék a már itthon is elérhető csúcsminőségű teákat, s forgalmazóikat. Az év elején indult teás rendezvénysorozathoz most újabb partnerek is csatlakoztak , hogy az ünnepek előtt újabb alkalom nyíljon a világ legjobb termőhelyeiről származó kínai, japán, nepáli, ceyloni és indiai teák felfedezésére, s korlátlan kóstolgatására. Bár a világ egyik legkeresettebb és legizgalmasabb árucikke a tea, a fogyasztók többségéhez az alacsonyabb minőségű, filteres tömegtermékek jutnak el, pedig már bőven van miből választani típusok és származási helyek alapján itthon is. Nem kell a Bécsi út túloldalára autózni, vagy éppenséggel a csatornán átkelni "igazi" teáért. Pár ismert, magas színvonalú kereskedelmi márka mellett olyan kereskedők és teaházak is megjelennek a vasárnapi programon, amelyek közvetlenül Ázsiából vásárolják készleteiket.

A kiállítók bemutatják a tea rendkívül sokszínű,ízgazdag világát, felmutatják, milyen különbségek vannak minőségben, feldolgozásban és fogyasztási módokban egyaránt. Vasárnap délelőtt tizenegy órától este hétig folyamatosak az előadások, bemutatók is. Szó esik a termőterület jelentőségéről, a tea kémiájáról és szervezetünkre gyakorolt jótékony hatásairól, lesz japán teaművészeti bemutató, megismerhetjük az ősi puer teák világát, hallhatunk arról, milyen kalandos módon szerveződnek utazások és alakulnak kapcsolatépítések azért, hogy a legjobb teák jussanak el hozzánk is, és megismerhetjük a nemrég indult Magyar Teaprojektet. A standokon is izgalmas bemutatókra számíthatunk a professzionális matcha készítéstől az angol stílusú teázáson át a tea+csokoládé párosok kóstolásáig.

Előadók: Nagy Balázs (Teavolution Tea Room&Shop) - : Hogyan teremtjük meg a kapcsolatot a teáink készítői és a tea szerelmesei között - Utazásaink története; Nemes Gábor (1000Tea) -Teamester és terroir,mit mutatnak meg az egyes teatípusok, mi a tea filozófiája; Tardy Tamás ( Levél Teaház - A tea kémiája,miért s hogyan hat a tea a szervezetünkre; Rajzó-Kontor Kornélia (Magyarországi Japán Tea Egyesület) - Chado, a japán teaművészet, kóstolóval egybekötött előadás; Tálos Gábor (ZHAO ZHOU vad teái) - Az ősi tea, bevezetés a kínai sheng puerek világába. A Magyar Teaprojektről Varga Marianna teanagykövet beszél.

Kiállítók: 1000 Tea, Big Ben Teaház - D&B, Darlington, Demmers Teahouse, Dilmah Tea, Levél Teaház, Or Tea?, Teavolution Tea Room&Shop, ZHAO ZHOU, Ye Tealeaves, Magyar Teaprojekt

További részletek az esemény Facebook oldalán.

Amit a tea történetéről tudni érdemes

A tea eredetéről több, mesés történet is fennmaradt. Az egyikszerint a teát Buddha fedezte fel, midőn egy napon a kertben meditálva egy tealevél hullott vízes csészéjébe. Egy másik szerint, amikor Bódhidharma lemetszette szemhéjait, hogy ne jöjjön álom szemére meditáció közben, az első tearügyek ott pattantak ki, ahova szemhéjai hullottak. Ismét más történet szerint, ami talán a legkézenfekvőbbnek tűnik, i. e. 2737-ben Sen Nung kínai császár ivóvízébe utazása közben egy vad teanövényről levelek hullottak, sárgás-barna folyadékot eredményezve edényében. Kíváncsiságból megízlelte a keveréket, és megkedvelte, és felismerte frissítő hatását. A legelső utalást egy arab utazó tette a teára, miszerint a 879. esztendőt követően Kantonban a só mellett a tea volt a legnagyobb jövedéki forrás. Egy Szulejmán nevű arab kereskedő is 9. századi említést tesz róla, de ő a tea szervírozására szóló készletet dicséri, nem magát a teát. Marco Polo 1285-ben jegyezte fel, hogy a kínai pénzügyminisztert azért mozdítottak el helyéről, mert önkényesen intézkedett a teára kivetett vámokat illetően és túl magasra emelte az árát. Az első komolyabb tea ismertető Giovanni Batista Ramusio tollából született 1565-ben, L. Almeida 1576-ban és Maffeno 1588-ban, majd Taxeira 1610-ben ír róla. Eleinte csupán mint valamilyen „szárított füvet” emlegették, ami illatosabb, mint a lóhere, de keserű ízű. Későbbfelfedezték sokoldalú gyógyhatását, és gyógyszerként alkalmazták.

Európába az első komoly szállítmány csak 1610-ben érkezett meg a Holland Kelet-Indiai Társaság hajóin. Ugyan a portugál felfedezők voltak az első európaiak, akik 1560 táján Japánban először ízlelhették meg a teát, mégis a hollandok ismerik meg először igazán. Szállítása gyékénnyel bélelt faládákban történt, hogy a sós tengeri levegő ne károsítsa a rakományt, az értékesebbeket ólomládákba csomagolták. A tealevelek használata különféle volt, nem ismerték a hagyományos kínai vagy japán teaszertartást, ezért előfordult, hogy magát a leforrázott tealevelet ették meg kenyérrel. 1568-ban Londonban már lehetett teát kapni a kávéházakban és hamarosan elterjedt helyes használata egy újságcikk eredményeképpen. A legpatinásabb céget 1706-ban Thomas Twining alapította. Arany Oroszlán nevű teaházában nemcsak fogyasztani lehetett a teát, hanem meg is vásárolni. Ez az üzlet jelenleg is működik Londonban a Stranden. (Wikipédia)