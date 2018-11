Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bfd82fda-56c8-4870-955b-c6e8f03d1552","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az autósnak eszébe sem jutott fékezni.","shortLead":"Az autósnak eszébe sem jutott fékezni.","id":"20181123_Centiken_mult_hogy_nem_utottek_el_a_szabalyosan_kozlekedo_gyalogost_Pecsen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfd82fda-56c8-4870-955b-c6e8f03d1552&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad08103c-a575-4a77-bfd3-2fa5bda0f99c","keywords":null,"link":"/elet/20181123_Centiken_mult_hogy_nem_utottek_el_a_szabalyosan_kozlekedo_gyalogost_Pecsen","timestamp":"2018. november. 23. 10:04","title":"Centiken múlt, hogy nem ütötték el a szabályosan közlekedő gyalogost Pécsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Csökkent a benzin és a gázolaj ára is.","shortLead":"Csökkent a benzin és a gázolaj ára is.","id":"20181123_Matol_kicsit_olcsobban_tankolhatunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fdd4ed7-83b4-4f94-ad43-1d69eb5ee2a7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181123_Matol_kicsit_olcsobban_tankolhatunk","timestamp":"2018. november. 23. 05:20","title":"Mától kicsit olcsóbban tankolhatunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79b39a79-3f8d-436a-94f4-d0a3d885d0ee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Száz órával növelné meg a kollektív szerződést alkalmazó cégek éves túlórakeretét két fideszes képviselő. A Fidesz-frakció rég nem látott magasságokba került az erre reagáló közleményével.","shortLead":"Száz órával növelné meg a kollektív szerződést alkalmazó cégek éves túlórakeretét két fideszes képviselő...","id":"20181122_A_Fidesz_csak_segitenek_annak_aki_tobbet_akar_dolgozni_es_keresni__ezert_emelnenek_a_tuloran","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79b39a79-3f8d-436a-94f4-d0a3d885d0ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c5b5c10-2fad-49fa-b711-5934a9f5d7e2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181122_A_Fidesz_csak_segitenek_annak_aki_tobbet_akar_dolgozni_es_keresni__ezert_emelnenek_a_tuloran","timestamp":"2018. november. 22. 17:44","title":"A Fidesz csak segítene annak, aki többet akar dolgozni és keresni – ezért emelnének a túlórán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a18668f3-68c6-481d-826f-811ea3fa41ea","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ellentmondást a Kreml szóvivője oldotta föl, aki megerősítette azokat a sajtóértesüléseket, amelyek szerint voltak őrizetbe vételek az elnöki rezidenciát építő vállalatnál \"állami források eltulajdonítása\" miatt.","shortLead":"Az ellentmondást a Kreml szóvivője oldotta föl, aki megerősítette azokat a sajtóértesüléseket, amelyek szerint voltak...","id":"20181123_Loptak_a_Putyin_dacsajat_epito_cegnel_de_az_nem_is_Putyin_dacsaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a18668f3-68c6-481d-826f-811ea3fa41ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dfcc8d5-7a50-4a6e-8d52-03fc843ef6e8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181123_Loptak_a_Putyin_dacsajat_epito_cegnel_de_az_nem_is_Putyin_dacsaja","timestamp":"2018. november. 23. 12:24","title":"Loptak a Putyin dácsáját építő cégnél, de az nem is Putyin dácsája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2448b163-1498-40e3-92f4-77199207f462","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az EU szétesésének nincs reális veszélye, annak annál inkább, hogy elvesznek forrásokat Magyarországtól – véli Darvas Zsolt.","shortLead":"Az EU szétesésének nincs reális veszélye, annak annál inkább, hogy elvesznek forrásokat Magyarországtól – véli Darvas...","id":"20181122_Darvas_Zsolt_visszauthet_a_kormany_Brusszelellenes_politikaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2448b163-1498-40e3-92f4-77199207f462&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dfeb698-a57c-461f-a619-30648b5b8ae6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181122_Darvas_Zsolt_visszauthet_a_kormany_Brusszelellenes_politikaja","timestamp":"2018. november. 22. 15:26","title":"Darvas Zsolt: Visszaüthet a kormány Brüsszel-ellenes politikája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b22c1179-4806-4097-861d-80eb18f34de4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset az M2-es autóúton történt péntek délután, a személyautó vezetője életét vesztette az ütközésben. ","shortLead":"A baleset az M2-es autóúton történt péntek délután, a személyautó vezetője életét vesztette az ütközésben. ","id":"20181123_Alig_maradt_valami_az_autobol_amelyik_kamionnak_csapodott_Godnel__fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b22c1179-4806-4097-861d-80eb18f34de4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53b50160-a34d-45ad-b924-970e392ed5a9","keywords":null,"link":"/cegauto/20181123_Alig_maradt_valami_az_autobol_amelyik_kamionnak_csapodott_Godnel__fotok","timestamp":"2018. november. 23. 20:16","title":"Alig maradt valami az autóból, amelyik kamionnak csapódott Gödnél – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"870f886c-549f-4b69-b315-d3d62792b483","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Jól választanak-e a diákok szakot akkor, amikor be szeretnének kerülni a felsőoktatásba? ","shortLead":"Jól választanak-e a diákok szakot akkor, amikor be szeretnének kerülni a felsőoktatásba? ","id":"201847__felveteli__szakvalasztas__karrier__bemenet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=870f886c-549f-4b69-b315-d3d62792b483&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a51d571f-6fef-4795-9c20-748b3d1e822d","keywords":null,"link":"/kultura/201847__felveteli__szakvalasztas__karrier__bemenet","timestamp":"2018. november. 24. 07:00","title":"Tudni kell szakot választani, de a felvételizők néha alapdolgokkal sincsenek tisztában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"515631f9-08d3-4f5d-8284-32047bf8ba19","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nyilvánosságra hozta Michael Schumacher utolsó, korábban nem publikált interjúját a családja. A videó két hónappal az F1-es versenyző síbalesete előtt készült.","shortLead":"Nyilvánosságra hozta Michael Schumacher utolsó, korábban nem publikált interjúját a családja. A videó két hónappal...","id":"20181122_michael_schumacher_f1_hetszeres_vilagbajnok_interju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=515631f9-08d3-4f5d-8284-32047bf8ba19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea617115-59b1-4062-94e6-cae922ce54df","keywords":null,"link":"/sport/20181122_michael_schumacher_f1_hetszeres_vilagbajnok_interju","timestamp":"2018. november. 22. 12:57","title":"Korábban nem látott Schumacher-interjút tettek közzé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]