Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"99ffb2bf-b41c-48a7-8557-1c6f180059a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eredeti tervek szerint 2018 novemberében lőtték volna fel a Kennedy Űrközpontból a SpaceX Crew Dragon űrhajóját, a tesztre azonban egy kicsit még várni kell.","shortLead":"Az eredeti tervek szerint 2018 novemberében lőtték volna fel a Kennedy Űrközpontból a SpaceX Crew Dragon űrhajóját...","id":"20181123_nasa_spacex_crew_dragon_demo_1","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99ffb2bf-b41c-48a7-8557-1c6f180059a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0c05ca8-e6ea-4858-be50-892ee1395743","keywords":null,"link":"/tudomany/20181123_nasa_spacex_crew_dragon_demo_1","timestamp":"2018. november. 23. 11:33","title":"Fontos tesztre készül a NASA és a SpaceX, megvan, mikor hajtják végre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02b6e6b8-33b7-41b8-9aba-52d7e99b45ac","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kevés lett a nyáron megrendelt bútor, így az eredeti szerződés aktualizált értéke jócskán megemelkedik.","shortLead":"Kevés lett a nyáron megrendelt bútor, így az eredeti szerződés aktualizált értéke jócskán megemelkedik.","id":"20181123_Matolcsy_Adam_Testnevelesi_Egyetem_butor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02b6e6b8-33b7-41b8-9aba-52d7e99b45ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c9772ea-7a34-4159-9922-52c9c7b21d11","keywords":null,"link":"/kkv/20181123_Matolcsy_Adam_Testnevelesi_Egyetem_butor","timestamp":"2018. november. 23. 11:31","title":"Még több pénzért még több bútort szállít a Testnevelési Egyetemnek Matolcsy fiának cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeae0eaf-78f6-48fc-8777-2d1a028ae6c4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendőrség keresi az ismeretlen férfit, és szemtanúk jelentkezését várja.","shortLead":"A rendőrség keresi az ismeretlen férfit, és szemtanúk jelentkezését várja.","id":"20181125_Mar_kep_es_video_is_van_a_2es_metroban_paprikasprayt_hasznalo_ferfirol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aeae0eaf-78f6-48fc-8777-2d1a028ae6c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aad6f447-8d21-4ca8-9d92-6d8b75be762c","keywords":null,"link":"/elet/20181125_Mar_kep_es_video_is_van_a_2es_metroban_paprikasprayt_hasznalo_ferfirol","timestamp":"2018. november. 25. 07:45","title":"Már kép és videó is van a 2-es metróban paprikaspray-t használó férfiról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"943e3d3f-01ca-4228-9368-2aeff82407d6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint tíz és fél kilónyi marihuánát találtak csütörtök délután a röszkei autópálya-átkelőn egy bosnyák férfi autójában - tette közzé a rendőrség a police.hu oldalon szombat reggel.","shortLead":"Több mint tíz és fél kilónyi marihuánát találtak csütörtök délután a röszkei autópálya-átkelőn egy bosnyák férfi...","id":"20181124_Nagy_fogas_Roszkenel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=943e3d3f-01ca-4228-9368-2aeff82407d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d91a3c4-5b6f-4b78-9035-25aa25743535","keywords":null,"link":"/itthon/20181124_Nagy_fogas_Roszkenel","timestamp":"2018. november. 24. 07:49","title":"Nagy fogás Röszkénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ea7d4a3-321c-4bc7-ad75-3772c80bf7d4","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Kétmillió darab ment el eddig a lassan húsz éve megjelent, sportos szabadidő-autók egyik első fecskéjéből a BMW X5-ből. A negyedik generáció elég alaposan átalakítja az eddig róla kialakult képet, de talán, elsősorban pozitív irányba.","shortLead":"Kétmillió darab ment el eddig a lassan húsz éve megjelent, sportos szabadidő-autók egyik első fecskéjéből a BMW X5-ből...","id":"20181123_bmw_x5_bemutato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ea7d4a3-321c-4bc7-ad75-3772c80bf7d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d96f8dec-bd84-4549-ae7e-5ea46c9e876b","keywords":null,"link":"/cegauto/20181123_bmw_x5_bemutato","timestamp":"2018. november. 24. 14:23","title":"Az új BMW X5 már nem ugyanaz, mint volt és leginkább egy másik BMW miatt - bemutató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0107e596-9a89-4e87-b928-4aa9d72324ac","c_author":"Benda László","category":"gazdasag","description":"32 milliárd forintos befektetés érkezik a Tatabánya-Környe ipari parkba. A dél-koreai Doosan ipari óriás épít 80 ezer négyzetméteres vörösréz-fólia üzemet. A cég 122 éves történetét Benda László idézi föl.","shortLead":"32 milliárd forintos befektetés érkezik a Tatabánya-Környe ipari parkba. A dél-koreai Doosan ipari óriás épít 80 ezer...","id":"20181124_Porszemekbol_hegyet_fukar_hazalo_aruskent_kezdte_a_tatabanyai_nagyberuhazast_tervezo_delkoreai_oriasceg_alapitoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0107e596-9a89-4e87-b928-4aa9d72324ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb5730e0-906d-4f0a-aaf5-f935cb933186","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181124_Porszemekbol_hegyet_fukar_hazalo_aruskent_kezdte_a_tatabanyai_nagyberuhazast_tervezo_delkoreai_oriasceg_alapitoja","timestamp":"2018. november. 24. 07:15","title":"„Porszemekből hegyet”- házaló árusként kezdte a Tatabányán beruházó dél-koreai óriáscég alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9521ff1a-9138-4232-9dd1-dbcc920f2b38","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kanadai Coulson Aviation egy Boeing 737-est alakított át úgy, hogy az be tudjon segíteni az ausztrál tűzoltóknak.","shortLead":"A kanadai Coulson Aviation egy Boeing 737-est alakított át úgy, hogy az be tudjon segíteni az ausztrál tűzoltóknak.","id":"20181123_boeing_737_tuzolto_repulogep_ausztralia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9521ff1a-9138-4232-9dd1-dbcc920f2b38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be8b0bde-e6dd-41eb-b4ee-29c6ea1f38e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20181123_boeing_737_tuzolto_repulogep_ausztralia","timestamp":"2018. november. 23. 14:33","title":"Utasszállítóból szórták a vizet az ausztrál erdőtűzre – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c9acf19-d184-4fcf-aca2-879180ea3d44","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Csendes-óceán délnyugati részén fekvő Vanuatu be akarja perelni a kőolaj-, földgáz- és szénkitermelő vállalatokat, valamint a fosszilis tüzelőanyagok használatára épülő iparosodott országokat a klímaváltozás előidézése miatt - jelentette be csütörtökön a szigetország külügyminisztere.","shortLead":"A Csendes-óceán délnyugati részén fekvő Vanuatu be akarja perelni a kőolaj-, földgáz- és szénkitermelő vállalatokat...","id":"20181124_klimavaltozas_felelosei_buntetes_globalis_felmelegedes_vanutau_uj_hebridak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c9acf19-d184-4fcf-aca2-879180ea3d44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"260ec1a3-127a-494d-acb4-ac9531b8421b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181124_klimavaltozas_felelosei_buntetes_globalis_felmelegedes_vanutau_uj_hebridak","timestamp":"2018. november. 24. 12:03","title":"Beindulhat az úthenger: egy ország már kifizettetné a károkat a klímaváltozást okozó vállalatokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]