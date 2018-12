Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a7967adb-72ef-4a0b-a959-82112cb42661","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismét nagyot alkotott a \"gépzene\" úttörője, Paweł Zadrożniak, aki ezúttal a Queen örökzöldjét gondolta újra.","shortLead":"Ismét nagyot alkotott a \"gépzene\" úttörője, Paweł Zadrożniak, aki ezúttal a Queen örökzöldjét gondolta újra.","id":"20181203_queen_bohemian_rhapsody_flopotron_floppy_meghajto_zene","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7967adb-72ef-4a0b-a959-82112cb42661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8ff88ad-bf09-42c8-9472-2849b1650c1d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181203_queen_bohemian_rhapsody_flopotron_floppy_meghajto_zene","timestamp":"2018. december. 03. 12:03","title":"Zseniális videó: Itt a Bohemian Rhapsody sosem hallott változata, floppy-meghajtókkal előadva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74fbaf1b-6248-4c47-a70d-4e9b8f256eff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A német kancellár olyan gátlástalanul tanulmányozta a Scott Morrisonról szóló háttéranyagot, hogy még a sajtó is beleláthatott a papírokba.","shortLead":"A német kancellár olyan gátlástalanul tanulmányozta a Scott Morrisonról szóló háttéranyagot, hogy még a sajtó is...","id":"20181203_Merkel_az_ausztral_miniszterelnok_mellett_ulve_olvasgatta_mit_is_kell_tudnia_a_politikusrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74fbaf1b-6248-4c47-a70d-4e9b8f256eff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b908260-9e8f-418a-99f4-f4968ba82614","keywords":null,"link":"/elet/20181203_Merkel_az_ausztral_miniszterelnok_mellett_ulve_olvasgatta_mit_is_kell_tudnia_a_politikusrol","timestamp":"2018. december. 03. 10:25","title":"Merkel az ausztrál miniszterelnök mellett ülve olvasgatta, mit is kell tudnia a politikusról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d1e95d4-afbb-4e84-a070-446bc88e505d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség csak annyit közölt, hogy tényfeltáró vizsgálatot rendeltek el. ","shortLead":"A rendőrség csak annyit közölt, hogy tényfeltáró vizsgálatot rendeltek el. ","id":"20181203_Vizsgalat_indult_a_rendorseg_udvaran_a_csomagtartoban_maradt_holttest_ugyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d1e95d4-afbb-4e84-a070-446bc88e505d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"320837c9-ac5f-4e3b-8a83-00b8ec031418","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_Vizsgalat_indult_a_rendorseg_udvaran_a_csomagtartoban_maradt_holttest_ugyeben","timestamp":"2018. december. 03. 16:58","title":"Vizsgálat indult a rendőrség udvarán a csomagtartóban maradt holttest ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccf641d7-5b9d-45f8-8a03-25ad62468ca9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A csatarepülő pilótái életüket vesztették.","shortLead":"A csatarepülő pilótái életüket vesztették.","id":"20181204_Lezuhant_egy_ormeny_Szu25os","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ccf641d7-5b9d-45f8-8a03-25ad62468ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96f8f8e9-a299-4849-8f0f-eca163d1effe","keywords":null,"link":"/vilag/20181204_Lezuhant_egy_ormeny_Szu25os","timestamp":"2018. december. 04. 13:03","title":"Lezuhant egy örmény Szu–25-ös","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56ff907a-3bba-4b37-8c04-39506d678351","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Figyelem, játék! Az alábbi plakáton két hibát is elrejtettek a készítők, illetve lefelejtették a Turandot című opera magyar főszereplőjét is. ","shortLead":"Figyelem, játék! Az alábbi plakáton két hibát is elrejtettek a készítők, illetve lefelejtették a Turandot című opera...","id":"20181203_Verdi_operajakent_adja_el_a_Budapesti_Nyari_Fesztival_Puccini_Turandotjat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56ff907a-3bba-4b37-8c04-39506d678351&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb13dd2c-92c2-4729-9366-781c7d5d4753","keywords":null,"link":"/kultura/20181203_Verdi_operajakent_adja_el_a_Budapesti_Nyari_Fesztival_Puccini_Turandotjat","timestamp":"2018. december. 03. 14:03","title":"Puccini forog a sírjában: Verdi operájaként hirdeti a Budapesti Nyári Fesztivál a Turandotot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a578411-20b1-4ae8-81df-af842e427851","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több felhasználó is azt tapasztalta, hogy bizonyos szállodákat horogkereszttel ábrázol a Google Térkép. A megjelenítés helye téves, magát az ikont viszont szándékosan alakították így.","shortLead":"Több felhasználó is azt tapasztalta, hogy bizonyos szállodákat horogkereszttel ábrázol a Google Térkép. A megjelenítés...","id":"20181203_google_terkep_maps_horogkereszt_buddhista_templom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4a578411-20b1-4ae8-81df-af842e427851&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c1932e1-e734-4b31-a606-a64e7246d90a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181203_google_terkep_maps_horogkereszt_buddhista_templom","timestamp":"2018. december. 03. 15:03","title":"\"Horogkereszt\" jelent meg a Google Térképben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f7601c2-00f8-493b-ba66-bd9eb1d3d7da","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A G5 digitális technológiában a kínaiak előnybe kerültek, rábízzuk-e magunkat a Huawei-re? – tette fel a költői kérdést Alex Younger. Az MI6 főnöke alma materének hallgatói előtt beszélt. ","shortLead":"A G5 digitális technológiában a kínaiak előnybe kerültek, rábízzuk-e magunkat a Huawei-re? – tette fel a költői kérdést...","id":"20181204_A_brit_hirszerzes_feje_ritkan_szolal_meg_de_akkor_az_nagyot_szol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f7601c2-00f8-493b-ba66-bd9eb1d3d7da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51312973-52b5-46cb-b74d-902ce357c60f","keywords":null,"link":"/kkv/20181204_A_brit_hirszerzes_feje_ritkan_szolal_meg_de_akkor_az_nagyot_szol","timestamp":"2018. december. 04. 12:01","title":"A brit hírszerzés feje ritkán szólal meg, de akkor az nagyot szól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22bbae33-b2ae-4fb8-b18d-96276a1f96ab","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok 60 napos ultimátumot adott kedden Oroszországnak, hogy tartsa be a közepes és rövid hatótávolságú, szárazföldi indítású nukleáris eszközökről szóló megállapodás (INF) rendelkezéseit, amelyeket Washington állítása szerint Moszkva megsértett. ","shortLead":"Az Egyesült Államok 60 napos ultimátumot adott kedden Oroszországnak, hogy tartsa be a közepes és rövid hatótávolságú...","id":"20181204_Washington_60_napot_adott_Moszkvanak_hogy_megsemmisitsek_a_nuklearis_raketaikat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22bbae33-b2ae-4fb8-b18d-96276a1f96ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93773441-d553-4b9c-a556-5398afaebc5a","keywords":null,"link":"/vilag/20181204_Washington_60_napot_adott_Moszkvanak_hogy_megsemmisitsek_a_nuklearis_raketaikat","timestamp":"2018. december. 04. 20:03","title":"Washington 60 nap múlva megkezdheti a nukleáris rakétákról szóló egyezményből való kilépését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]