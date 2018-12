Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eb0eda29-16d6-47a4-9a83-dc93b58a50d4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az aréna költsége 8,1 milliárdra nőtt. ","shortLead":"Az aréna költsége 8,1 milliárdra nőtt. ","id":"20181207_Dragabb_lesz_a_Vasas_uj_stadionja_es_az_atadasra_is_varni_kell_meg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb0eda29-16d6-47a4-9a83-dc93b58a50d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fa57bb4-d13b-4095-ae64-0c9c4d52c365","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181207_Dragabb_lesz_a_Vasas_uj_stadionja_es_az_atadasra_is_varni_kell_meg","timestamp":"2018. december. 07. 09:54","title":"Drágább lesz a Vasas új stadionja, és az átadásra is várni kell még","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91ae1cac-8cff-4148-a1c7-4fccd632f907","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gyakran kérdezik Petróczi Zoltánt, vagyis Lady Dömpert, hogy nappal is jár-e női ruhában: ő mindig azt mondja „nem, hiszen nem elmebeteg vagyok, hanem transzvesztita”. ","shortLead":"Gyakran kérdezik Petróczi Zoltánt, vagyis Lady Dömpert, hogy nappal is jár-e női ruhában: ő mindig azt mondja „nem...","id":"20181205_Spektrum_Volt_egyszer_egy_vadkelet_Petroczi_Zoltan_Lady_Domper_transzvesztita_fashionistak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91ae1cac-8cff-4148-a1c7-4fccd632f907&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2634b692-0c7b-45dd-abd1-992e3b75c904","keywords":null,"link":"/elet/20181205_Spektrum_Volt_egyszer_egy_vadkelet_Petroczi_Zoltan_Lady_Domper_transzvesztita_fashionistak","timestamp":"2018. december. 05. 19:50","title":"„Nem szaladok le krumpliért sminkben, egy hétköznapi fickó vagyok”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e875989d-7341-4f22-9a2f-604a42895100","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kiskunfélegyházi térség 38 általános és középiskolájába érkezett Alpha 1 Pro oktatási célokra is kiváló az eszközök csütörtöki átadóján elhangzottak szerint. ","shortLead":"A kiskunfélegyházi térség 38 általános és középiskolájába érkezett Alpha 1 Pro oktatási célokra is kiváló az eszközök...","id":"20181206_alpha_1_pro_robot_altalanos_iskola_kozepiskola_magyar_oktatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e875989d-7341-4f22-9a2f-604a42895100&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf161e03-9118-494c-a6bf-5cbdf54f3ca2","keywords":null,"link":"/tudomany/20181206_alpha_1_pro_robot_altalanos_iskola_kozepiskola_magyar_oktatas","timestamp":"2018. december. 06. 21:03","title":"Programozható robotot kapott 38 magyar iskola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"950e512d-2888-4c97-911f-d63bad454b79","c_author":"","category":"itthon","description":"A parlament egyetlen kerekesszékes képviselője 51 éves volt. ","shortLead":"A parlament egyetlen kerekesszékes képviselője 51 éves volt. ","id":"20181207_Meghalt_Hirt_Ferenc_a_Fidesz_orszaggyulesi_kepviseloje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=950e512d-2888-4c97-911f-d63bad454b79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66eda377-7546-437f-af7f-ab5747385d77","keywords":null,"link":"/itthon/20181207_Meghalt_Hirt_Ferenc_a_Fidesz_orszaggyulesi_kepviseloje","timestamp":"2018. december. 07. 10:45","title":"Meghalt Hirt Ferenc, a Fidesz országgyűlési képviselője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a4ac3e-68a4-45eb-a796-ef5d8781a67c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Átfogó vizsgálatot indít a Kúria.","shortLead":"Átfogó vizsgálatot indít a Kúria.","id":"20181207_Ujabb_fordulat_a_devizahitelesek_ugyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88a4ac3e-68a4-45eb-a796-ef5d8781a67c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c418438-5526-4977-9e2b-ffaf498da51c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181207_Ujabb_fordulat_a_devizahitelesek_ugyeben","timestamp":"2018. december. 07. 09:47","title":"Újabb fordulat a devizahitelesek ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d09dd902-9a3b-4a93-b497-670ae045102b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Figyelő címlapján pénzeső hullik Heisler András Mazsihisz-vezetőre. Orbán szerint a Zsidó Világkongresszus elnöke a sajtószabadság korlátozását kéri tőle.","shortLead":"A Figyelő címlapján pénzeső hullik Heisler András Mazsihisz-vezetőre. Orbán szerint a Zsidó Világkongresszus elnöke...","id":"20181206_Orban_megmagyarazta_a_Figyelo_cimlapjat_a_Zsido_Vilagkongresszus_vezetojenek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d09dd902-9a3b-4a93-b497-670ae045102b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7e1c519-9424-48d4-a790-8dfc2e47bab4","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_Orban_megmagyarazta_a_Figyelo_cimlapjat_a_Zsido_Vilagkongresszus_vezetojenek","timestamp":"2018. december. 06. 13:41","title":"Orbán megmagyarázta a Figyelő címlapját a Zsidó Világkongresszus vezetőjének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"437400b5-d2cc-4209-b281-2ea136a211ff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A bolondos tánc nem vész el, csak átalakul.","shortLead":"A bolondos tánc nem vész el, csak átalakul.","id":"20181207_Ez_utan_az_apafia_kapcsolatrol_szolo_karacsonyi_reklamtol_utan_szem_nem_marad_szarazon__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=437400b5-d2cc-4209-b281-2ea136a211ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef31a451-06e8-477d-9f10-abfccf47bae0","keywords":null,"link":"/elet/20181207_Ez_utan_az_apafia_kapcsolatrol_szolo_karacsonyi_reklamtol_utan_szem_nem_marad_szarazon__video","timestamp":"2018. december. 07. 09:10","title":"Ez után az apa-fia kapcsolatról szóló karácsonyi reklámtól után szem nem marad szárazon – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2176d825-9003-4b1c-adfb-cbac26443de7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"A fesztivál közzétette a biztos fellépők listáját.","shortLead":"A fesztivál közzétette a biztos fellépők listáját.","id":"20181207_Balaton_Sound_Marshmello_Armin_van_Buuren_Dj_Snake_is_fellep_jovore","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2176d825-9003-4b1c-adfb-cbac26443de7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcdbc08a-3b12-46f5-877b-74a47d83fc71","keywords":null,"link":"/kultura/20181207_Balaton_Sound_Marshmello_Armin_van_Buuren_Dj_Snake_is_fellep_jovore","timestamp":"2018. december. 07. 12:02","title":"Balaton Sound: Marshmello, Armin van Buuren, Dj Snake is fellép jövőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]