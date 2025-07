A WHO szerint Izrael megtámadta szállásukat és raktárukat Gázában

Az Egészségügyi Világszervezet (World Health Organization WHO) szerint hétfőn az izraeli erők támadást intéztek munkatársainak lakóhelyére és egyik főbb raktáruk ellen a Gázai övezetben, Deir al-Balah városában. Mint kiemelték, a csapások miatt miatt komoly károk keletkeztek, és IDF a szervezetnek dolgozó emberel mellett családtagjaikat, köztük több gyermeket is veszélybe sodortak – emelték ki.

“Az izraeli hadsereg behatolt az épületekbe arra kényszerítve a nőket és a gyerekeket, hogy aktív konfliktus közepette gyalogosan evakuálják őket. A férfiakat megbilincselték, levetkőztették, kihallgatták és rájuk fegyvert fogva átvizsgálták őket” – írja az X-en a WHO. Hozzátették, két munkatársukat és két családtagot őrizetbe is vettek, igaz, három embert azóta szabadon is engedtek.

Hétfőn izraeli tankok először nyomultak be Deir al-Balah déli és keleti kerületeibe, egy olyan területre, ahol izraeli források szerint a hadsereg szerint túszokat tarthatnak fogva. A tankok lövedékei a térségben házakat és mecseteket találtak el, legalább három palesztint megöltek és több másikat megsebesítettek, írja a Guardian.

A városban rengeteg olyan gázai lakos van, akik a több mint 21 hónapja tartó gázai háború el kellett hagyniuk az otthonaikat, és Deir al-Balah fontos humanitárius csomópont, és többen arra figyelmeztettek, hogy az elkövetkező napokban rengetegen meghallhatnak az éhezés miatt. A WHO szerint ráadásul Gázában az egészségügy „térdre rogyott”, hiány van üzemanyagból, gyógyszerekből orvosi felszerelésekből is, és ők sem tudják megfelelően támogatni a rendszert.

Hozzátették, a szervezet nem hagyja el a várost, továbbra is folytatják a munkát, bár megdöbbentőnek tartják, hogy milyen veszélyes körülmények között kell dolgozniuk a segítőknek. Posztjukat azzal zárták, hogy felszólították az illetékeseket a túszok feltétel nélküli szabadon bocsátására, és szorgalmazták a mielőbbi tűzszünetet.