[{"available":true,"c_guid":"231f7102-c54c-4ec2-b646-ddc411c0e0e5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem törik meg a hagyomány.","shortLead":"Nem törik meg a hagyomány.","id":"20181208_Nyugodjon_meg_mindenki_iden_is_lesz_Reszkessetek_betorok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=231f7102-c54c-4ec2-b646-ddc411c0e0e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"806de804-0d91-437d-9a17-106d65ce5d67","keywords":null,"link":"/elet/20181208_Nyugodjon_meg_mindenki_iden_is_lesz_Reszkessetek_betorok","timestamp":"2018. december. 08. 07:30","title":"Nyugodjon meg mindenki, idén is lesz Reszkessetek, betörők!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6146db7a-7a5f-46c6-ba88-54bad3683421","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az előterjesztés elismeri, hogy jelentősen megnőtt a patkányészlelések száma, de a dokumentum szerint a helyzet még nem kritikus.","shortLead":"Az előterjesztés elismeri, hogy jelentősen megnőtt a patkányészlelések száma, de a dokumentum szerint a helyzet még nem...","id":"20181207_Tobb_penzt_kaphat_patkanyirtasra_a_fovaros","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6146db7a-7a5f-46c6-ba88-54bad3683421&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63daa39d-1bf3-4277-a011-8c3608c9ae29","keywords":null,"link":"/itthon/20181207_Tobb_penzt_kaphat_patkanyirtasra_a_fovaros","timestamp":"2018. december. 07. 12:34","title":"Több pénzt kaphat patkányirtásra a főváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d36c5e48-3650-41a5-ba3c-779a819b4a23","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Péntek délutánra, estére és szombat reggelre az ország északkeleti felében ónos eső miatt, szombat reggelre a Közép-Dunántúlon viharos, akár 65 km / órás szél miatt adott ki figyelmeztetést az OMSZ.","shortLead":"Péntek délutánra, estére és szombat reggelre az ország északkeleti felében ónos eső miatt, szombat reggelre...","id":"20181207_Onos_eso_viharos_szel_is_johet_szombat_reggelig","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d36c5e48-3650-41a5-ba3c-779a819b4a23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85dafc04-933e-4937-9a3c-233fc45abe83","keywords":null,"link":"/itthon/20181207_Onos_eso_viharos_szel_is_johet_szombat_reggelig","timestamp":"2018. december. 07. 16:14","title":"Itt a figyelmeztetés: ónos eső, viharos szél is jöhet szombat reggelig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ade89861-441e-4d5f-a3a8-eae4d88aa844","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Soha nem láttak még akkora és olyan állapotú vérrögöt a San Franciscó-i Egyetem orvosai, mint amit az egyik szívelégtelenségben szenvedő betegük köhögött fel.","shortLead":"Soha nem láttak még akkora és olyan állapotú vérrögöt a San Franciscó-i Egyetem orvosai, mint amit az egyik...","id":"20181207_szivelegtelenseg_verrog_tudo_tudohorgo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ade89861-441e-4d5f-a3a8-eae4d88aa844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77f2a81f-be16-4455-962b-f01292ecf681","keywords":null,"link":"/tudomany/20181207_szivelegtelenseg_verrog_tudo_tudohorgo","timestamp":"2018. december. 07. 15:33","title":"Köhőgőrohamot kapott a 36 éves férfi, és ez a 15 centis vérrög jött ki a tüdejéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c20be134-8b8c-414f-aba1-f76c688a4df6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ajtóból még illedelmesen visszaköszönt.","shortLead":"Az ajtóból még illedelmesen visszaköszönt.","id":"20181207_Megszeppent_a_kiralynotol_negykezlab_menekult_a_kisfiu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c20be134-8b8c-414f-aba1-f76c688a4df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64abb00b-0803-45f4-8b30-5a0aff3f231a","keywords":null,"link":"/elet/20181207_Megszeppent_a_kiralynotol_negykezlab_menekult_a_kisfiu","timestamp":"2018. december. 07. 13:03","title":"Megszeppent a királynőtől: négykézláb menekült a kisfiú - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce5e62de-8227-4617-8303-a1897cddf379","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Lejárt az üzemeltetésére kötött bérleti szerződés.","shortLead":"Lejárt az üzemeltetésére kötött bérleti szerződés.","id":"20181207_Orban_nyitotta_meg_most_bezar_a_budapesti_luxusszalloda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce5e62de-8227-4617-8303-a1897cddf379&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"122c0ade-5583-458e-a67d-b7f4c76b53f9","keywords":null,"link":"/kkv/20181207_Orban_nyitotta_meg_most_bezar_a_budapesti_luxusszalloda","timestamp":"2018. december. 07. 12:55","title":"Orbán nyitotta meg, most bezár a budapesti luxusszálloda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e31213dc-8635-4d15-86de-6b8a2b65ff90","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megkérdeztük a Gazdasági Versenyhivatalt, mennyit dolgoztak a jobboldali médiacégek összeolvadásának vizsgálatával. Mint utóbb kiderült, feleslegesen.","shortLead":"Megkérdeztük a Gazdasági Versenyhivatalt, mennyit dolgoztak a jobboldali médiacégek összeolvadásának vizsgálatával...","id":"20181207_A_GVH_a_HVGnek_3_nap_munkaja_ment_a_kukaba_a_fideszes_mediaorias_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e31213dc-8635-4d15-86de-6b8a2b65ff90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d61a4296-77f0-403f-8488-d4d48f1da011","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181207_A_GVH_a_HVGnek_3_nap_munkaja_ment_a_kukaba_a_fideszes_mediaorias_miatt","timestamp":"2018. december. 07. 11:14","title":"A GVH a HVG-nek: 3 nap munkája ment a kukába a fideszes médiaóriás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4033bd5-5315-44ee-89c5-fd2a68b73343","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója előbb újabb nagy múltú lapot tüntetett el a piacról, majd tovább terelgetett saját ellenőrzése alá olvasót, nézőt, hirdetőt, hogy végül jóformán egy nap alatt csaknem 500 sajtótermék váljon a központi információs birodalom részévé. Ezen a terepen kell megmaradnia, és tisztességesen kiszolgálnia olvasóit a független sajtó megmaradt részének. \"Adventi kalendáriumunkban” a karácsonyig hátralévő napokban a hvg.hu és a HVG munkatársai mondják el, mit gondolnak a magyar sajtó helyzetéről, a feladatról, amibe beleálltak, és arról, amit olvasóink tehetnek azért, hogy Magyarországon ne csak központi felügyelet mellett lehessen írni, véleményt mondani.","shortLead":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója...","id":"20181207_Szabadnak_erezhetjuk_magunkat_megvan_atka_HVG_adventi_kalendariumaban_Gyukeri_Mercedesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4033bd5-5315-44ee-89c5-fd2a68b73343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc5a841c-979d-4260-a94d-4ab141140eab","keywords":null,"link":"/itthon/20181207_Szabadnak_erezhetjuk_magunkat_megvan_atka_HVG_adventi_kalendariumaban_Gyukeri_Mercedesz","timestamp":"2018. december. 07. 14:00","title":"\"Szabadnak érezhetjük magunkat, de ennek megvan az átka\" - A HVG adventi kalendáriumában ma: Gyükeri Mercédesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]