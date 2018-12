Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"935d6476-1fca-43b1-8d38-2577159068c2","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Emberemlékezet óta nem készült magyar remake nemzetközi filmsikerből (vagy egyenesen soha), és ha ez teljesítmény, hát a BÚÉK tisztességesen elvégezte feladatát. Goda Krisztina és Divinyi Réka kiváló hazai színészeket kért fel virtuális üvegezésre, de a film igazán csak azok számára lehet izgalmas, akik nem látták az eredetit. És azok számára, akik képtelenek lennének elfogadni, ha a barátjukról kiderülne, hogy meleg. Kritika.","shortLead":"Emberemlékezet óta nem készült magyar remake nemzetközi filmsikerből (vagy egyenesen soha), és ha ez teljesítmény, hát...","id":"20181207_A_magyarok_is_ugyanugy_teszik_le_a_mobilokat_az_asztalra_csak_nalunk_nagyobbat_ut_a_buzizas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=935d6476-1fca-43b1-8d38-2577159068c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d365e023-0aee-48f1-bee6-e3df17186e02","keywords":null,"link":"/kultura/20181207_A_magyarok_is_ugyanugy_teszik_le_a_mobilokat_az_asztalra_csak_nalunk_nagyobbat_ut_a_buzizas","timestamp":"2018. december. 07. 15:00","title":"A magyarok is hazudnak, de nálunk nagyobbat szól egy coming out","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c38b4e1-dd60-414c-a520-bba3d656ec5b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A zenész a CDU elnökválasztását elemezte a köztévének.","shortLead":"A zenész a CDU elnökválasztását elemezte a köztévének.","id":"20181208_Leslie_Mandoki_nagyon_ert_a_politikahoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c38b4e1-dd60-414c-a520-bba3d656ec5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cf91491-7863-4791-82b6-81c59fadf2db","keywords":null,"link":"/kultura/20181208_Leslie_Mandoki_nagyon_ert_a_politikahoz","timestamp":"2018. december. 08. 14:01","title":"Leslie Mandoki nagyon ért a politikához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30bacf52-79a4-43c8-af46-b3f9a49f5c85","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A válasz nem egyszerű és nem egyértelmű.","shortLead":"A válasz nem egyszerű és nem egyértelmű.","id":"20181208_Mi_jobb_a_bolygonak_az_igazi_vagy_a_mu_karacsonyfa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30bacf52-79a4-43c8-af46-b3f9a49f5c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e92823c2-57ca-4862-9657-0017d2181b9d","keywords":null,"link":"/elet/20181208_Mi_jobb_a_bolygonak_az_igazi_vagy_a_mu_karacsonyfa","timestamp":"2018. december. 08. 17:05","title":"Mi jobb a bolygónak, az igazi vagy a mű karácsonyfa?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5921b429-81ff-4629-bedc-8c851e6d87cd","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Azt mondták az RTL Híradójának, még meg sem alakult az a bizottság, amely az esemény anyagi részével foglalkozna, de az már biztos, hogy Budapesten lesz.","shortLead":"Azt mondták az RTL Híradójának, még meg sem alakult az a bizottság, amely az esemény anyagi részével foglalkozna, de...","id":"20181207_Ugy_rendezunk_atletikai_vebet_hogy_meg_a_kormany_se_tudja_mennyibe_fog_kerulni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5921b429-81ff-4629-bedc-8c851e6d87cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"771efe7c-9a63-453a-9b60-bc87d2d44335","keywords":null,"link":"/sport/20181207_Ugy_rendezunk_atletikai_vebet_hogy_meg_a_kormany_se_tudja_mennyibe_fog_kerulni","timestamp":"2018. december. 07. 19:57","title":"Úgy rendezünk atlétikai vébét, hogy még a kormány se tudja, mennyibe fog kerülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a565f1f-e8ef-4730-95c9-148e276a9f5e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A kormány a tűzzel játszik- ezt nyilatkozta a liberális Le Monde-nak a baloldali CGT szakszervezet vezetője a sárgamellényesek mozgalmáról, amely minden korábbinál nagyobb tiltakozó akciót hirdetett meg a hétvégére.","shortLead":"A kormány a tűzzel játszik- ezt nyilatkozta a liberális Le Monde-nak a baloldali CGT szakszervezet vezetője...","id":"20181207_Kicsinalhatjak_Macront_a_sargamellenyesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a565f1f-e8ef-4730-95c9-148e276a9f5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76f5b5a5-521c-45b6-873f-151547dc188b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181207_Kicsinalhatjak_Macront_a_sargamellenyesek","timestamp":"2018. december. 07. 11:58","title":"Kicsinálhatják Macront a sárgamellényesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3928b6a1-607a-464c-b694-7e99991881f0","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Generációról generációra átörökíthető ékszerekben gondolkodik a házaspár, amelyik a Splendor ékszerészműhelyt 1999-ben indította el, és mára világszerte több tucat díjat begyűjtött.","shortLead":"Generációról generációra átörökíthető ékszerekben gondolkodik a házaspár, amelyik a Splendor ékszerészműhelyt 1999-ben...","id":"201849__ekszermuhely__kulonleges_banasmod__eltuno_igazgyongy__gyuruk_urai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3928b6a1-607a-464c-b694-7e99991881f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f5abea2-61cd-4d54-8837-98da39c6cc51","keywords":null,"link":"/gazdasag/201849__ekszermuhely__kulonleges_banasmod__eltuno_igazgyongy__gyuruk_urai","timestamp":"2018. december. 08. 15:00","title":"Volt, hogy évekig keresték a rubinkincset a budakeszi Gyűrűk urai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36f2487d-3599-4234-b2ea-ae3d658910f8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miniszterek 19-szer, az államtitkárok 6-szor többet keresnek, mint az országos átlag.","shortLead":"A miniszterek 19-szer, az államtitkárok 6-szor többet keresnek, mint az országos átlag.","id":"20181207_Minden_kepzeletet_felulmuloan_nott_az_allami_vezetok_fizetese_iden","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36f2487d-3599-4234-b2ea-ae3d658910f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e3bba5e-d329-4b02-8d98-b245ecb6b891","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181207_Minden_kepzeletet_felulmuloan_nott_az_allami_vezetok_fizetese_iden","timestamp":"2018. december. 07. 09:29","title":"Minden képzeletet felülmúlóan nőtt az állami vezetők fizetése idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04d3038a-9b98-4ddc-9ad6-a377ca7c60d1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Komoly összetűzés tört ki szombat délután a rendőrök és a tüntetők között a dél-franciaországi Marseille-ben. Párizsban már gumilövedéket is bevetettek a rendőrök. ","shortLead":"Komoly összetűzés tört ki szombat délután a rendőrök és a tüntetők között a dél-franciaországi Marseille-ben. Párizsban...","id":"20181208_Marseilleben_is_all_a_bal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04d3038a-9b98-4ddc-9ad6-a377ca7c60d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c53a1eb5-0b54-4023-b58f-c0f5f4091a4c","keywords":null,"link":"/vilag/20181208_Marseilleben_is_all_a_bal","timestamp":"2018. december. 08. 18:20","title":"Marseille-ben is áll a bál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]