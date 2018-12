Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4f9f6816-e489-4718-900c-9e8309ee14dc","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Miután hazai pályán sem sikerült megverni az emberhátrányban játszó Paks csapatát, s Puskás Akadémia vezetősége kirúgta Benczés Miklós vezetőedzőt. \r

\r

","shortLead":"Miután hazai pályán sem sikerült megverni az emberhátrányban játszó Paks csapatát, s Puskás Akadémia vezetősége kirúgta...","id":"20181208_Kirakta_az_edzot_a_Puskas_Akademia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f9f6816-e489-4718-900c-9e8309ee14dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"196607b0-6bc6-4674-9581-648ee8781159","keywords":null,"link":"/sport/20181208_Kirakta_az_edzot_a_Puskas_Akademia","timestamp":"2018. december. 08. 20:23","title":"Kirakta edzőjét a Puskás Akadémia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45aff110-a421-4c69-967a-edd5c4ca9f87","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A galambhús állítólag nagyon keresett és érdemes ebbe fektetni. ","shortLead":"A galambhús állítólag nagyon keresett és érdemes ebbe fektetni. ","id":"20181209_Ez_a_jovo_Jon_a_nemzeti_husgalambprogram","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45aff110-a421-4c69-967a-edd5c4ca9f87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04fd8564-605a-4ea2-91f5-e46a271765a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181209_Ez_a_jovo_Jon_a_nemzeti_husgalambprogram","timestamp":"2018. december. 09. 14:52","title":"Ez a jövő? Jön a nemzeti húsgalambprogram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47c2ddee-6d17-4ac4-9510-4599ec1fe501","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A KSH és a közszolgálati egyetem által összerakott Jó Állam jelentésben is figyelmeztetik Orbánékat a sajtószabadság fontosságára. ","shortLead":"A KSH és a közszolgálati egyetem által összerakott Jó Állam jelentésben is figyelmeztetik Orbánékat a sajtószabadság...","id":"20181210_Nem_vart_helyrol_kapott_kritikat_a_kormany_sajtoszabadsagugyben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47c2ddee-6d17-4ac4-9510-4599ec1fe501&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c390548b-2bea-4e97-9cb7-763ea92ebf22","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_Nem_vart_helyrol_kapott_kritikat_a_kormany_sajtoszabadsagugyben","timestamp":"2018. december. 10. 07:45","title":"Nem várt helyről kapott kritikát a kormány sajtószabadság-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c7f05f-1e91-4ea6-90ab-a1449bd7a809","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft megosztott néhány érdekességet a jövőre érkező új böngészőjével kapcsolatban. Kiderült, nemcsak, hogy a Google nyílt forráskódjára építenek, de a Chrome-bővítményeket is telepíthetjük majd a böngészőhöz.","shortLead":"A Microsoft megosztott néhány érdekességet a jövőre érkező új böngészőjével kapcsolatban. Kiderült, nemcsak...","id":"20181210_microsoft_edge_project_anaheim_google_chromium_chrome_bovitmeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5c7f05f-1e91-4ea6-90ab-a1449bd7a809&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cbbfd40-0d63-4eea-9e34-8ca2c341454f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181210_microsoft_edge_project_anaheim_google_chromium_chrome_bovitmeny","timestamp":"2018. december. 10. 13:33","title":"A Chrome-bővítményeket is telepíthetjük majd a Microsoft új böngészőjéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83201bad-a293-4f9c-b239-daad8c2bfb20","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A 15 éves fiúnál drogot is találtak. ","shortLead":"A 15 éves fiúnál drogot is találtak. ","id":"20181210_Egy_15_eves_fiu_okozta_a_panikot_az_olasz_klubban_ahol_hat_ember_meghalt__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83201bad-a293-4f9c-b239-daad8c2bfb20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9a97557-a947-4284-91bf-66609f53be1f","keywords":null,"link":"/vilag/20181210_Egy_15_eves_fiu_okozta_a_panikot_az_olasz_klubban_ahol_hat_ember_meghalt__video","timestamp":"2018. december. 10. 10:15","title":"Egy 15 éves fiú okozta a pánikot az olasz klubban, ahol hat ember meghalt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1910f52b-38a2-4c05-9f54-8bea89d22f2b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy nemzetközi kutatás szerint alig valaki ajánlaná a gyerekének a tanári pályát Magyarországon, de a társadalom szerint jóval több pénzt is kellene adni a tanároknak. ","shortLead":"Egy nemzetközi kutatás szerint alig valaki ajánlaná a gyerekének a tanári pályát Magyarországon, de a társadalom...","id":"20181209_Szornyen_rossz_velemennyel_vannak_a_magyarok_az_oktatasrol_es_a_tanari_fizetesekrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1910f52b-38a2-4c05-9f54-8bea89d22f2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e61c9cfb-adf4-4ad2-8b97-201545e6446e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181209_Szornyen_rossz_velemennyel_vannak_a_magyarok_az_oktatasrol_es_a_tanari_fizetesekrol","timestamp":"2018. december. 09. 13:01","title":"Szörnyen rossz véleménnyel vannak a magyarok az oktatásról és a tanári fizetésekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dba7ba48-6b06-4481-a71b-826562593e26","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Joao de Deust legalább tizenketten vádolják szexuális zaklatással.","shortLead":"Joao de Deust legalább tizenketten vádolják szexuális zaklatással.","id":"20181209_Kozos_maszturbalasra_kenyszerithette_a_noket_a_vilaghiru_brazil_gyogyito","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dba7ba48-6b06-4481-a71b-826562593e26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8d00c17-9220-480f-9b4b-cca36289b2b7","keywords":null,"link":"/elet/20181209_Kozos_maszturbalasra_kenyszerithette_a_noket_a_vilaghiru_brazil_gyogyito","timestamp":"2018. december. 09. 20:03","title":"Közös maszturbálásra kényszeríthette a nőket a világhírű brazil gyógyító","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2e98214-0710-40e7-be45-ad891c3ab11a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Porosenko Putyinnal is tárgyalna, de az nem áll szóba vele - állítja.","shortLead":"Porosenko Putyinnal is tárgyalna, de az nem áll szóba vele - állítja.","id":"20181209_Elfogott_tengereszek_az_ukran_elnok_mar_csak_az_egyhazban_bizik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2e98214-0710-40e7-be45-ad891c3ab11a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19ff6960-94d6-4418-804b-3c4c2bb0faa8","keywords":null,"link":"/vilag/20181209_Elfogott_tengereszek_az_ukran_elnok_mar_csak_az_egyhazban_bizik","timestamp":"2018. december. 09. 14:23","title":"Elfogott tengerészek: az ukrán elnök már csak az egyházban bízik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]