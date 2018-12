Ráfordultunk az ünnep előtti utolsó hétre, most van az, hogy egyre sürgetőbb a karácsonyfa beszerzése. Mielőtt azonban lélekszakadva elrohanna fáért, megmutatjuk a legszimpatikusabb környezettudatos dekorációs megoldásokat, amelyekkel a meghitt hangulat is garantált, a Földet is védi és még tízezreket is spórolhat.

Belevágtunk ismét, karácsonyra készülünk. Nem is nagyon tehetünk mást, hiszen közeledik, érkezik, mi pedig várjuk. Még akkor is, ha tudjuk, mennyit rohangálunk majd előtte, hányszor szeretnénk túl lenni rajta. De közben szeretjük, és ez a lényeg. A magunk részéről úgy döntöttünk, elkísérjük olvasóinkat vásárolni, ott leszünk, ha főz, ajándékot csomagol, beleszólunk, tippeket adunk. Fogadjanak el útitársnak!

Amilyen szép ünnep a karácsony, olyan elképesztő mértékben terheli a környezetet. Csak az Egyesült Királyságban 30 százalékkal több hulladék keletkezik karácsonykor, mint az év más szakaszában, évente hatmillió karácsonyfát és körülbelül 300 ezer tonna csomagolópapírt dobnak ki az emberek. Ráadásul ez a pazarlás úgy történik, hogy egyébként a környezettudatos, fenntartható ötletek egyre divatosabbak és a karácsonyi vásárokban is egyre elterjedtebbek az újrahasznosítható, környezetbarát csomagolópapírok, dobozok és kézműves ajándékok.

A környezettudatosság jegyében egyre többen adnak kézzel készített ajándékot, ezek közül évek óta a gasztroajándékok a legmenőbbek: egy kis saját készítésű különleges lekvár vagy a karácsony illatát idéző süti hozzávalói egy üvegcsébe zárva, környezetbarát papírba csomagolva, vagy csak átkötve egy szép zsinórral, és már kész is a tökéletes, személyre szóló meglepetés. Felesleges tárgyak helyett sokan választanak élményajándékokat: utazást, színház-, koncert- vagy más kulturális programra szóló, online belépőket.

Mégis van még hova fejlődni abban, hogy még fenntarthatóbb legyen az ünnep. Ott van például a karácsonyfa, vajon létezik ünnep nélküle?

Meglepő lehet, de a műfenyő egyáltalán nem környezetbarát megoldás, hiszen egy nagyjából kétméteres műfenyő létezése tízszer annyi káros gázkibocsátással jár, mint egy igazi fenyőé, amely aztán elégve végzi. A karácsonykor értékesített, vágásra szánt fákat ezzel szemben mégis 5-10 évig gondozzák. A karácsonykor értékesített hazai fenyőfák jelentős hányada Vas, Zala és Somogy megyei, karácsonyfa-termesztésre szakosodott kertészetből származik. A karácsonyi szezonban az országban az import áruval együtt mintegy 2-2,5 millió fenyőfát értékesítenek.

Aki idén mégis úgy dönt, hogy sem a műfenyőből, sem a fakitermelésből származó élő fenyőből nem kér, annak számtalan dekorációs lehetősége van a karácsonyi hangulat megteremtéséhez, ugyanis a Pinterest és az Instagram is hemzseg a jobbnál jobb DIY ötletektől. Öt kedvencünk következik.

1. A karácsonyfa szerepében a létra

Aki a hagyományos fenyő alapú karácsonyfa alternatíváját kezdi kutatni az interneten, az első találatok között biztosan belefut a karácsonyfának öltöztetett létrákba. Igen, hagyományos, házi létráról van szó, amely klasszikus 1,8-2 méteres magasságával hitelesen el tudja játszani az igazi karácsonyfa szerepét, különösen, ha fenyőzöldre festjük, a fokok közé pedig polcokat helyezünk, amelyekre díszeket lehet aggatni, körbe lehet tekerni energiatakarékos égősorral és már kész is az alternatív karácsonyfánk. Vagányabbak pirosra is festhetik a létrát, attól még egyedibb lesz a megjelenése.

2. Helyezze képbe a gömböket!

Pontosabban képkeretbe. Ha úgy döntött, nem állít karácsonyfát, akkor sem kell eldobnia meglévő díszeit, tegye őket inkább egy szép nagy képkeretbe úgy, hogy fenyőfát, pontosabban egy háromszöget formázzanak. A fa törzse szintén állhat csak díszekből. Minél nagyobb a képkeret, minél több díszből formázzuk meg a fát, annál monumentálisabb hatást érhetünk el.

3. Kutyások és erdőjárók figyelmébe!

Ez a dekorációs forma nem éppen a legújabb, mégis elképesztően népszerű még mindig. Azoknak ajánljuk, akik kutyával vagy csak úgy, szívesen járják az erdőt, mert akkor lesz igazán lehetőségük különböző hosszúságú és vastagságú ágakat, gallyakat összegyűjteni, egy zsinórral összekötve háromszög formába rendezni őket, majd díszek, izzósor körbetekerés és falra akasztás zárja a műveletsort. Csúcsdíszt ennek a tetejére is ajánlott tenni.

4. Minimalisták, figyelem!

A raklap, mint dizájnelem egyszerűen nem akar kimenni a divatból, hol kanapé, hol képkeret, hol karácsonyfa formájában tér vissza. Számunkra természetesen most az utóbbi a fontos. A raklapra nemes egyszerűséggel festhetünk egy fenyőfát, akár díszekkel is, vagy egy másik verzió, ha a raklapra fel is aggatjuk a díszeket. Izzósor természetesen itt sem maradhat el. A díszektől és a raklapra festett fa színétől függően valódi minimál dizájnú karácsonyfát varázsolhatunk a nappaliba.

5. Könyvmolyoknak

Vésztartalék módszer is lehet, ha csak az utolsó utáni pillanatban van időnk összedobni az alternatív karácsonyfát, használjuk a házi könyvtárt. Semmi mást nem kell tenni, csak felépíteni egy könyvpiramist, amelyet aztán kis díszekkel tehetünk még hangulatosabbá. Persze erre is lehet izzósort tekerni, csak érdemes különös figyelmet fordítani a tűzvédelemre is. Bár ha jobban belegondolunk, a fenntartható karácsony része az is, ha csak a legszükségesebb időszakban kapcsoljuk fel akár az alternatív, akár a normál fenyőn, akár az ablakokban, akár a ház, lakás külső részein elhelyezett díszkivilágítást, hogy minél kevesebb energiát pazaroljunk el.

További kellemes készülődést!