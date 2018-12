Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"201b0b9f-ec65-4562-8ad0-d76c90ceda21","c_author":"Barnóczki Brigitta","category":"elet","description":"Karácsony előtt az adakozási kedv is felbuzog az emberekben, az adományozás kultúrájában azonban még van hova fejlődnünk. Sokan nem tudják, hogy a pénzen kívül mi a leghasznosabb adomány, ezért sokszor használhatatlan tárgyak tömkelege árasztja el a mélyszegénységben élőket. Összegyűjtöttük, hová és mit adhatnak le azok, akik az utolsó pillanatban adakoznának.","shortLead":"Karácsony előtt az adakozási kedv is felbuzog az emberekben, az adományozás kultúrájában azonban még van hova...","id":"20181217_Az_adomanyozas_nem_lomtalanitas__hogyan_adakozzunk_jol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=201b0b9f-ec65-4562-8ad0-d76c90ceda21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d05e052-491b-46e7-b52a-42821f6e6789","keywords":null,"link":"/elet/20181217_Az_adomanyozas_nem_lomtalanitas__hogyan_adakozzunk_jol","timestamp":"2018. december. 17. 17:53","title":"Az adományozás nem lomtalanítás – hogyan adakozzunk jól?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a23fb23-d8e3-4e04-bca8-a95a54d9cef3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M2 Competition a valaha készült egyik legélvezetesebb BMW, mely az M4-ből érkezett motorral igen komoly produkciót ad elő.","shortLead":"Az M2 Competition a valaha készült egyik legélvezetesebb BMW, mely az M4-ből érkezett motorral igen komoly produkciót...","id":"20181218_vizsgazik_a_kis_meregzsak_igy_gyorsul_0rol_270re_a_bmw_m2_competition__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a23fb23-d8e3-4e04-bca8-a95a54d9cef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"643c6eef-0267-44c0-be47-efcfb1483ef3","keywords":null,"link":"/cegauto/20181218_vizsgazik_a_kis_meregzsak_igy_gyorsul_0rol_270re_a_bmw_m2_competition__video","timestamp":"2018. december. 18. 13:21","title":"Vizsgázik a kis méregzsák: így gyorsul 0-ról 270-re a BMW M2 Competition - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b08e369-eb38-4e5b-b141-2c9cbe63d6a0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Semmiképp nem szeretnék, hogy: „Thai-Kahn” legyen.","shortLead":"Semmiképp nem szeretnék, hogy: „Thai-Kahn” legyen.","id":"20181218_porsche_taycan_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b08e369-eb38-4e5b-b141-2c9cbe63d6a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c18a9df-b70d-48bd-b241-5db059495d83","keywords":null,"link":"/cegauto/20181218_porsche_taycan_video","timestamp":"2018. december. 18. 09:24","title":"Nyelvlecke a Porschétól: így kell kimondani az elektromos autójuk nevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0db8c94-9da5-4939-9485-60bf8f35a2da","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A táblára pedig majdnem sikerült helyes angolsággal leírni, hogy Isten áldja meg a magyar munkásokat.","shortLead":"A táblára pedig majdnem sikerült helyes angolsággal leírni, hogy Isten áldja meg a magyar munkásokat.","id":"20181219_Rabszolgatorveny_Ferenc_papa_aldasat_kertek_a_magyar_munkasokra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0db8c94-9da5-4939-9485-60bf8f35a2da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f62a6b40-efc5-42e4-985d-5c41da14aa85","keywords":null,"link":"/elet/20181219_Rabszolgatorveny_Ferenc_papa_aldasat_kertek_a_magyar_munkasokra","timestamp":"2018. december. 19. 15:06","title":"Rabszolgatörvény: Ferenc pápa áldását kérték a magyar munkásokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4e9768a-762b-47cd-bb6e-c5551143982b","c_author":"Gergely Zsófia","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Vagyonkezelőre bízza az LMP-s Ungár Péter a családja érdekeltségébe tartozó ingatlancégben meglévő részvénycsomagját, vagyis névleg kiszáll a Schmidt Mária, illetve családja érdekeltségébe tartozó társaságból – tudta meg a hvg.hu. Értesülésünket az ellenzéki országgyűlés képviselő megerősítette, és azzal indokolta döntését, hogy ezzel akar tiszta helyzetet teremteni. Forrásaink viszont látszatintézkedésnek tartják a lépést, amivel Ungár megpróbál messzebb lépni a kínosan NER-közelébe sodródott cégtől, szerintük ha komolyan gondolná, akkor simán eladhatta volna a tulajdoni hányadát.","shortLead":"Vagyonkezelőre bízza az LMP-s Ungár Péter a családja érdekeltségébe tartozó ingatlancégben meglévő részvénycsomagját...","id":"20181219_Ungar_Peter_szimbolikusan_kiszall_a_milliardos_csaladi_cegbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4e9768a-762b-47cd-bb6e-c5551143982b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"143e2752-e6c8-4438-9ad7-19070dbb35af","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181219_Ungar_Peter_szimbolikusan_kiszall_a_milliardos_csaladi_cegbol","timestamp":"2018. december. 19. 14:00","title":"Ungár Péter szimbolikusan kiszáll a milliárdos családi cégből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb02904-1076-4842-8db0-ced94c93d113","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár elsőre kézenfekvőnek tűnhet a műanyag szatyrot többször használatosra cserélni, nem biztos, hogy ezzel jó megoldást választunk. Ahogy a többször használatos kávéspohárral sem. A vegetariánus étrend viszont jó iránynak tűnik.","shortLead":"Bár elsőre kézenfekvőnek tűnhet a műanyag szatyrot többször használatosra cserélni, nem biztos, hogy ezzel jó megoldást...","id":"20181218_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_kornyezetvedelem_hulladek_tevhitek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6fb02904-1076-4842-8db0-ced94c93d113&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edd9c4b9-2053-4f98-9c71-12fc228ed4ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20181218_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_kornyezetvedelem_hulladek_tevhitek","timestamp":"2018. december. 18. 11:03","title":"Lehet, hogy csak ront a helyzeten, amikor a klímaváltozás ellen tenne otthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64d99e2e-6b03-4fe4-96f3-1956f2fa5178","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"„Nem a pénz, nem a stratégia, nem a technológia a titok nyitja. Továbbra is a csapatmunka a versenyhelyzetek legmeghatározóbb tényezője” – írja Kell egy csapat című könyvében Patrick Lencioni amerikai tanácsadó. Szerinte a csapatépítés egyszerű, csak éppen pokolian nehéz vezetni az építkezést. Íme a tanácsai 5 pontban!","shortLead":"„Nem a pénz, nem a stratégia, nem a technológia a titok nyitja. Továbbra is a csapatmunka a versenyhelyzetek...","id":"20181218_Igy_gyozzuk_le_emberi_gyengesegeinket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64d99e2e-6b03-4fe4-96f3-1956f2fa5178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aff1e9c5-c5f6-4e68-957f-863ed845d7c0","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20181218_Igy_gyozzuk_le_emberi_gyengesegeinket","timestamp":"2018. december. 18. 13:15","title":"Így győzzük le emberi gyengeségeinket!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49c32529-7c66-4b4b-9be1-43a319f9ed1c","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az üzletasszonyoknak egy vizsgálat szerint szinte mindegy.","shortLead":"Az üzletasszonyoknak egy vizsgálat szerint szinte mindegy.","id":"20181219_A_ferfiaknak_erdemes_small_talkkal_hasitani","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49c32529-7c66-4b4b-9be1-43a319f9ed1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5b8c4e3-8f1d-4770-98a8-67e5ccc35552","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181219_A_ferfiaknak_erdemes_small_talkkal_hasitani","timestamp":"2018. december. 19. 08:35","title":"A férfiaknak megéri small talkkal hasítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]