[{"available":true,"c_guid":"9016e93d-fafd-499c-9777-77d16893eb5d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A színházi rendező, Schilling Árpád úgy véli, eddig minden demonstráció után ott maradt az impotensség érzése, de ennek most vége.","shortLead":"A színházi rendező, Schilling Árpád úgy véli, eddig minden demonstráció után ott maradt az impotensség érzése, de ennek...","id":"20181221_Schilling_A_fiatalok_elemi_indulatbol_mennek_neki_a_pokhendi_hatalomnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9016e93d-fafd-499c-9777-77d16893eb5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5fff86d-5f22-4d6e-9b22-80074ef73cd9","keywords":null,"link":"/itthon/20181221_Schilling_A_fiatalok_elemi_indulatbol_mennek_neki_a_pokhendi_hatalomnak","timestamp":"2018. december. 21. 11:13","title":"Schilling: A fiatalok elemi indulatból mennek neki a pökhendi hatalomnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca2fe9ad-de52-4e09-a26f-32e14b6b5b33","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Kapcsolataink mélységét a figyelmesség, az elfogadás, a megértés, illetve a szeretet mértéke határozza meg. Nézzük, hogyan látták a szeretetet a pszichológia legnagyobb elméletalkotói. ","shortLead":"Kapcsolataink mélységét a figyelmesség, az elfogadás, a megértés, illetve a szeretet mértéke határozza meg. Nézzük...","id":"20181220_Jol_szeretni_ugyanugy_meg_kell_tanulnunk_mint_irni_vagy_olvasni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca2fe9ad-de52-4e09-a26f-32e14b6b5b33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"841eee69-051c-4003-a85f-9afcf9ce8f39","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181220_Jol_szeretni_ugyanugy_meg_kell_tanulnunk_mint_irni_vagy_olvasni","timestamp":"2018. december. 20. 17:30","title":"Jól szeretni ugyanúgy meg kell tanulnunk, mint írni vagy olvasni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ae8d120-90c2-48f5-8250-d0ecaf1ce2d3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ügyészség szerint a 2008-as ingatlanválság során elszenvedett privát veszteségeit a Nissan-ra tolta. Ghosnnak esélye sem maradt arra, hogy óvadék ellenében szabadlábra kerüljön. ","shortLead":"Az ügyészség szerint a 2008-as ingatlanválság során elszenvedett privát veszteségeit a Nissan-ra tolta. Ghosnnak esélye...","id":"20181221_Majdnem_kiengedtek_vegul_uj_vadakkal_ujra_letartoztattak_Ghosnt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ae8d120-90c2-48f5-8250-d0ecaf1ce2d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c80dde4-0bb6-4887-b49b-e66d34859b2b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181221_Majdnem_kiengedtek_vegul_uj_vadakkal_ujra_letartoztattak_Ghosnt","timestamp":"2018. december. 21. 10:43","title":"Majdnem kiengedték, végül új vádakkal megint letartóztatták Carlos Ghosnt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"301de13f-475e-4143-bb1c-f2edafd42425","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP EP-képviselője szerint a fideszesek egy olyan jelentést szavaztak meg, amelynek megállapításai megegyeznek az állítólagos Soros-terv céljaival.","shortLead":"Az MSZP EP-képviselője szerint a fideszesek egy olyan jelentést szavaztak meg, amelynek megállapításai megegyeznek...","id":"20181220_Ujhelyi_A_Fidesz_EPkepviseloi_tamogatjak_a_menekultek_integraciojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=301de13f-475e-4143-bb1c-f2edafd42425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd4b391d-51c6-47b9-a9a0-45bdc324d2fb","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_Ujhelyi_A_Fidesz_EPkepviseloi_tamogatjak_a_menekultek_integraciojat","timestamp":"2018. december. 20. 13:50","title":"Ujhelyi: A Fidesz EP-képviselői támogatják a menekültek integrációját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"569e0339-ee08-4e1f-bd35-5d36b7f45939","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"T. Krisztián fújta össze a Kossuth téri zászlórudat. Álláspontja szerint ez politikai véleménynyilvánítás, a rendőrség szerint rongálást követett el. Az ügyész közérdekű munka kiszabását kérte.","shortLead":"T. Krisztián fújta össze a Kossuth téri zászlórudat. Álláspontja szerint ez politikai véleménynyilvánítás, a rendőrség...","id":"20181221_Elindult_a_rongalassal_vadolt_Kossuth_teri_tunteto_pere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=569e0339-ee08-4e1f-bd35-5d36b7f45939&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db4c6ee9-54f5-47d8-9792-59ef1692a725","keywords":null,"link":"/itthon/20181221_Elindult_a_rongalassal_vadolt_Kossuth_teri_tunteto_pere","timestamp":"2018. december. 21. 11:35","title":"27.128 forintos kárt okozott a Kossuth téri zászlórudat összefújó tüntető - ma már ítéletet hoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1da1496-d82a-47a7-93ce-12f8d7e5235a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jövőre már nem dolgozik a TV2-nél Várkonyi Andrea, ezt ő maga jelentette be.","shortLead":"Jövőre már nem dolgozik a TV2-nél Várkonyi Andrea, ezt ő maga jelentette be.","id":"20181221_Varkonyi_Andrea_felmondott_a_TV2nel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1da1496-d82a-47a7-93ce-12f8d7e5235a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"319f1dd1-b148-478a-b139-2ba058b26519","keywords":null,"link":"/elet/20181221_Varkonyi_Andrea_felmondott_a_TV2nel","timestamp":"2018. december. 21. 12:19","title":"Várkonyi Andrea felmondott a TV2-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f662f55a-e325-4496-be9e-e14395090c39","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Baján, Zalaegerszegen, Miskolcon, Kiskunfélegyházán és Kecskeméten is demonstrációk voltak.","shortLead":"Baján, Zalaegerszegen, Miskolcon, Kiskunfélegyházán és Kecskeméten is demonstrációk voltak.","id":"20181220_Felpalyas_utlezarast_tartott_az_ellenzek_Zalaegerszegen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f662f55a-e325-4496-be9e-e14395090c39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89ef7600-f6ed-41ce-84ce-cb49da686f83","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_Felpalyas_utlezarast_tartott_az_ellenzek_Zalaegerszegen","timestamp":"2018. december. 20. 18:15","title":"Ma újabb vidéki városok csatlakoztak a tüntetéssorozathoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b860bee0-e7d4-4ee8-8e0e-8e6059007bd7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Észak-Alföldön a már most is fennálló erős köd miatt, északkeleten és délnyugaton a közelgő hó és ónos eső miatt adott ki figyelmeztetést az Országos Meteorológiai Szolgálat.","shortLead":"Az Észak-Alföldön a már most is fennálló erős köd miatt, északkeleten és délnyugaton a közelgő hó és ónos eső miatt...","id":"20181220_Kod_havazas_onos_eso__az_orszag_felere_figyelmeztetest_adtak_ki","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b860bee0-e7d4-4ee8-8e0e-8e6059007bd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cd74ad2-4d75-4345-a09a-5ca6f20a025a","keywords":null,"link":"/elet/20181220_Kod_havazas_onos_eso__az_orszag_felere_figyelmeztetest_adtak_ki","timestamp":"2018. december. 20. 11:31","title":"Köd, havazás, ónos eső – az ország felére figyelmeztetést adtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]