Hodász András, az Angyalföldi Szent Mihály Plébánia "sztárpapja", a politika és a kereszténység káros összefonódásáról, és arról is beszélt a válaszonline.hu-nak adott interjújában, hogy kint volt a túlóratörvény ellen tiltakozó egyik tüntetésen. Szerinte a munkás bérének visszatartása akkora bűn, mint a szándékos emberölés.

Évek óta nem látott tüntetési hullámot váltott ki a túlórák növelését célzó, rabszolgatörvényként is emlegetett jogszabály parlamenti elfogadása. Az ellenzék a parlamentben, a diákok az utcákon folytatták a tiltakozást, már-már a 2006-os zavargásokat idéző körülmények között.

Hodász Andrásra nem véletlenül ragadt rá a "sztárpap" jelző: korábban a 777 blog egyik sztárszerzőjeként tartották számon, és az atya előadása szerepelt a TEDxDanubia programjában is. Hodász ismert arról, hogy nem riad vissza a politikai témák kommentálásától, és bár a válaszonline.hu-nak adott interjújában is azt mondja, hogy visszafogja magát, és mellőzi a politizálást a jövőben, azért az interjúban markáns véleményt fogalmaz meg több esetben is.

A túlóratörvény kapcsán például kifejti, hogy az első nagy tüntetésen, múlt héten szerdán ő is részt vett, és hangsúlyozza, hogy nem tartja keresztényellenesnek a "rabszolgatörvénnyel" szembeni megmozdulásokat. Teológusként felhívja a figyelmet arra, hogy a Szentírás szerint, aki a munkás bérét visszatartja, az égbekiáltó bűnt követ el. Hogy az égbekiáltó bűn mit jelent? Hodász András szerint a szándékos emberölés például ebbe a kategóriába esik.

Ha valamely munkaadó úgy alkalmazza a törvényt, hogy tényleg csak a harmadik év végén fizeti ki a túlórát, és ad absurdum már nincs ott akkor a munkavállaló, esetleg közben felszámolják a céget, és azért nem is fizeti ki – az bizony égbekiáltó bűn. Ezt tudnia kell mindenkinek. Aki ennek a törvénynek a meghozatalában részt vett, bűnrészese lesz ezeknek az eseteknek.

Kifejti azt is, hogy rendkívül károsnak tartja a politika és a kereszténység összefonódását, mert szerinte emiatt "ha bármit tesz a kereszténységre nyakra-főre hivatkozó politikus, úgy gondolják, hogy azt 'a keresztények' teszik. Ergo a politikusok bűneit, hibás döntéseit is a keresztényeken fogják számon kérni."

Hodász András © Fazekas István

Arról, hogy szerinte milyen mértékben kell a magyar katolikus közösségnek felszólalnia politikai ügyekben, azt mondja: nagyon jó, hogy véleményszabadság van, és a papok is elmondhatják a saját álláspontjukat, de még jobb lenne, ha közösen is tudnának az egyházon belül gondolkodni arról, ami Magyarországon kialakult. "Az elmúlt években ugyanis leginkább hallgattunk – fogalmaz. – Hodász András állampolgárként sokszor érzem, hogy szólnom kell, ugyanakkor azt is látom, hogy emiatt adott esetben emberek fordulnak el – a paptól. Igaz, Jézus sem kötött kompromisszumot. (...) Ilyen időkben, amikor Magyarországon a politika ennyire erős indulatokkal lett átitatva, a kereszténység pedig politikával, a politika kereszténységgel, néha bűnnek érezném a hallgatást."

Márpedig ha nem szólalunk fel a hajléktalanok ügyében vagy a CEU ügyében, amikor ilyen módon bánnak a társadalom egyes csoportjaival, elveszítjük a jogot, hogy később a saját érdekünkben felszólaljunk.

Hodász szerint a hatalmi módszer ellen, hogy egyetlen tollvonással megszüntetnek szakokat, elűznek egyetemeket, igenis fel kell szólalni. "Gondoljunk bele, mi lesz, ha jön a jövőben egy kormányzat, amely ugyanezt a módszert használva egyszerűen kihúzza a képzési listáról a teológiát! Milyen erkölcsi alapon állva tudnánk akkor tiltakozni az önkényes döntés ellen, ha most csöndben vagyunk? Ha ezt ma elfogadjuk, joggal aggódhatunk: egyszer még egy szavakban sem kereszténybarát kormány innen fogja folytatni, ilyen vagy még durvább módszerekkel fog élni akár velünk szemben is".

