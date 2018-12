Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Árokba csapódott járművével egy autós, miután lovat gázolt el Rédics közelében vasárnap este, utasa belehalt sérüléseibe.","shortLead":"Árokba csapódott járművével egy autós, miután lovat gázolt el Rédics közelében vasárnap este, utasa belehalt...","id":"20181223_Elgazolt_egy_lovat_arokba_csapodott_es_meghalt_az_utasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ab07630-f213-4cd2-91b5-1c1e418f8299","keywords":null,"link":"/itthon/20181223_Elgazolt_egy_lovat_arokba_csapodott_es_meghalt_az_utasa","timestamp":"2018. december. 23. 21:56","title":"Elgázolt egy lovat, árokba csapódott, és meghalt az utasa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"189c577f-90fa-4977-a132-218ca4c2b54c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mondjon egy olyan karácsonyi filmet, amelyiknek nő a főszereplője! Ugye, hogy nehéz? Viszont itt van nekünk Steve Martin, Chevy Chase és Jim Carrey, akik nélkül ma már elképzelni sem tudnánk az ünnepi tévéműsort. Összeszedtük a férfiakat, akik nélkül nincs karácsony.","shortLead":"Mondjon egy olyan karácsonyi filmet, amelyiknek nő a főszereplője! Ugye, hogy nehéz? Viszont itt van nekünk Steve...","id":"20181224_Ferfiak_akik_nelkul_nem_lenne_igazi_a_karacsonyunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=189c577f-90fa-4977-a132-218ca4c2b54c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc8a381a-10c0-46f8-b47e-db404fc4e551","keywords":null,"link":"/kultura/20181224_Ferfiak_akik_nelkul_nem_lenne_igazi_a_karacsonyunk","timestamp":"2018. december. 24. 17:00","title":"Férfiak, akik nélkül nem lenne igazi a karácsonyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4398ec06-2cb0-44d1-a86b-4eaf8254ddf1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak egy koncerten 33 ember vesztette életét.","shortLead":"Csak egy koncerten 33 ember vesztette életét.","id":"20181223_Durvan_megugrott_az_indoneziai_szokoar_aldozatainak_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4398ec06-2cb0-44d1-a86b-4eaf8254ddf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5266c165-f1e0-4e3d-b155-58fb415dab93","keywords":null,"link":"/vilag/20181223_Durvan_megugrott_az_indoneziai_szokoar_aldozatainak_szama","timestamp":"2018. december. 23. 11:55","title":"Durván megugrott az indonéziai szökőár áldozatainak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f6a066d-e3dd-4352-abc0-3f440c121716","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A bíróság nem jogerősen elrendelte a bűnügyi felügyeletét annak a férfinak, aki füstgyertyát dobott a Sándor-palotára. A döntés szerint - mivel a férfi miatt egy másik büntetőeljárás is folyik - nyomkövetőt fog kapni a gyanúsított. ","shortLead":"A bíróság nem jogerősen elrendelte a bűnügyi felügyeletét annak a férfinak, aki füstgyertyát dobott a Sándor-palotára...","id":"20181223_Nyomkovetot_szerelnek_egy_tuntetore_aki_fustgyertyat_dobott_a_Sandorpalotara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f6a066d-e3dd-4352-abc0-3f440c121716&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aae0e91d-e761-4fca-8933-f27a2bb149d4","keywords":null,"link":"/itthon/20181223_Nyomkovetot_szerelnek_egy_tuntetore_aki_fustgyertyat_dobott_a_Sandorpalotara","timestamp":"2018. december. 23. 15:33","title":"Nyomkövetőt szerelnek egy férfira, aki füstgyertyát dobott a Sándor-palotára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3c05bfb-1a65-4274-bf1c-dc02594d5df2","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A készítők célja egy olyan autó megépítése volt, amivel a lehető leghosszabb ideig nem kell megállni. Még kerékcserére, olajcserére és tankolásra sem.","shortLead":"A készítők célja egy olyan autó megépítése volt, amivel a lehető leghosszabb ideig nem kell megállni. Még kerékcserére...","id":"20181225_12_ezer_kilometer_megallas_nelkul_korbefotoztuk_a_menet_kozbeni_gumi_es_olajcserere_alkalmas_autot_cadillac","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3c05bfb-1a65-4274-bf1c-dc02594d5df2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8761f7bd-1602-4926-a33a-a95c123c6a7b","keywords":null,"link":"/cegauto/20181225_12_ezer_kilometer_megallas_nelkul_korbefotoztuk_a_menet_kozbeni_gumi_es_olajcserere_alkalmas_autot_cadillac","timestamp":"2018. december. 25. 06:41","title":"12 ezer kilométer megállás nélkül: körbefotóztuk a menet közbeni kerék- és olajcserére alkalmas autót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d974272e-112e-4e66-a311-3693477e278d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elérkeztünk az adventi naptárunk utolsó állomásához. A Kult és az Élet+Stílus rovatok munkatársai nevében a mai verssel kívánunk minden kedves olvasónknak boldog karácsonyt!","shortLead":"Elérkeztünk az adventi naptárunk utolsó állomásához. A Kult és az Élet+Stílus rovatok munkatársai nevében a mai verssel...","id":"20181224_Adventi_irodalmi_naptar__december_24","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d974272e-112e-4e66-a311-3693477e278d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"473bf246-e0f4-483f-8d3a-8e9ba4f34c46","keywords":null,"link":"/kultura/20181224_Adventi_irodalmi_naptar__december_24","timestamp":"2018. december. 24. 08:04","title":"Adventi irodalmi naptár – december 24.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6dd1e84-d72c-41e3-87b4-1397bdf9e99c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Országszerte javult a levegő minősége, de egy településen továbbra is veszélyes, néhány helyen pedig egészségtelen a levegő a magas szállóportartalom miatt.\r

\r

","shortLead":"Országszerte javult a levegő minősége, de egy településen továbbra is veszélyes, néhány helyen pedig egészségtelen...","id":"20181223_Egy_telepulesen_meg_veszelyes_a_levego_minosege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6dd1e84-d72c-41e3-87b4-1397bdf9e99c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa128047-20f0-49b4-a8f1-80602549d3b0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181223_Egy_telepulesen_meg_veszelyes_a_levego_minosege","timestamp":"2018. december. 23. 11:13","title":"Egy településen még veszélyes a levegő minősége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf4bac87-8a6d-4b7b-88c8-fabe8d5cc921","c_author":"MTI","category":"sport","description":"80 éves volt.","shortLead":"80 éves volt.","id":"20181224_Elhunyt_Stanko_Poklepovic_a_Ferencvaros_korabbi_vezetoedzoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf4bac87-8a6d-4b7b-88c8-fabe8d5cc921&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ff7f7bd-1e61-44ee-ace7-9069434741f1","keywords":null,"link":"/sport/20181224_Elhunyt_Stanko_Poklepovic_a_Ferencvaros_korabbi_vezetoedzoje","timestamp":"2018. december. 24. 13:25","title":"Elhunyt Stanko Poklepovic, a Ferencváros korábbi vezetőedzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]