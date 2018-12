Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a940263e-f857-4c79-8e51-0dfa8a325527","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ha nem látott volna karácsonykor elég Jack Black-filmet, most bepótolhatja az adagot!","shortLead":"Ha nem látott volna karácsonykor elég Jack Black-filmet, most bepótolhatja az adagot!","id":"20181228_Jack_Black_YouTube_csatorna_vlog","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a940263e-f857-4c79-8e51-0dfa8a325527&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6851438a-32e5-42f7-94e1-46c4becc4c5f","keywords":null,"link":"/kultura/20181228_Jack_Black_YouTube_csatorna_vlog","timestamp":"2018. december. 28. 13:56","title":"Ez vicces lesz: Jack Black YouTube-csatornát indított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 31 és egy 37 éves férfi is nyomtalanul eltűnt. ","shortLead":"Egy 31 és egy 37 éves férfi is nyomtalanul eltűnt. ","id":"20181228_Ket_ferfi_is_eltunt_csutortokon_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"279791b4-c217-45e9-9f97-f5634d4b9501","keywords":null,"link":"/itthon/20181228_Ket_ferfi_is_eltunt_csutortokon_Budapesten","timestamp":"2018. december. 28. 09:29","title":"Két férfi is eltűnt csütörtökön Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed869ba7-e24b-4bb3-9d4a-baeb821432c2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Világraszóló VIP-részlege lesz a horvát NK Osijek csapatának Eszéken. A stadiont Mészáros Lőrinc, a leggazdagabb magyar építi.","shortLead":"Világraszóló VIP-részlege lesz a horvát NK Osijek csapatának Eszéken. A stadiont Mészáros Lőrinc, a leggazdagabb magyar...","id":"20181228_Meszaros_Lorinc_horvat_csapata_uj_stadiont_kap_szaunabol_is_lehet_majd_meccset_nezni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed869ba7-e24b-4bb3-9d4a-baeb821432c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58c0604a-37c0-4811-b051-9b07ba220727","keywords":null,"link":"/kkv/20181228_Meszaros_Lorinc_horvat_csapata_uj_stadiont_kap_szaunabol_is_lehet_majd_meccset_nezni","timestamp":"2018. december. 28. 13:29","title":"Mészáros Lőrinc horvát csapata új stadiont kap, szaunából is lehet majd meccset nézni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kijött a rendőrség karácsonyi összesítője.","shortLead":"Kijött a rendőrség karácsonyi összesítője.","id":"20181227_halalos_baleset_karacsony_orszagos_osszesito_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57d1b884-0a55-4e03-93cd-ca80df8f5970","keywords":null,"link":"/itthon/20181227_halalos_baleset_karacsony_orszagos_osszesito_rendorseg","timestamp":"2018. december. 27. 07:09","title":"Öten haltak meg az utakon az ünnepek alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b35baecc-c4db-468d-b11a-1b2aa3385905","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az biztos, hogy nem nagyon lenne látványosabb kulcsa autónak, mint a Nissan GT-R-nek, ha japánok ilyet adnának izomautójukhoz.","shortLead":"Az biztos, hogy nem nagyon lenne látványosabb kulcsa autónak, mint a Nissan GT-R-nek, ha japánok ilyet adnának...","id":"20181228_nissan_gt_r_kulcs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b35baecc-c4db-468d-b11a-1b2aa3385905&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c09bc5fa-ebb0-46d1-8376-6c77d547b7aa","keywords":null,"link":"/cegauto/20181228_nissan_gt_r_kulcs","timestamp":"2018. december. 28. 16:24","title":"Mindent vinne stílusban egy ilyen Nissan GT-R kulcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea4feaa7-49f4-4be5-a863-ccf461bf171b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autót vezető nő súlyos sérüléseket szenvedett. ","shortLead":"Az autót vezető nő súlyos sérüléseket szenvedett. ","id":"20181227_Lezuhant_egy_auto_a_Sio_hidjarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea4feaa7-49f4-4be5-a863-ccf461bf171b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9f26062-8c45-4f2a-8ffc-9b5b76967d00","keywords":null,"link":"/cegauto/20181227_Lezuhant_egy_auto_a_Sio_hidjarol","timestamp":"2018. december. 27. 10:33","title":"Lezuhant egy autó a Sió hídjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05810692-fa65-45b8-9937-0e34c40dd6c2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szellő Istvánt és Erős Antóniát is kifigurázza majd. ","shortLead":"Szellő Istvánt és Erős Antóniát is kifigurázza majd. ","id":"20181228_Galvolgyi_Janos_RTL_hirado_szilveszter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05810692-fa65-45b8-9937-0e34c40dd6c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"240b71ed-0e8a-4979-8ed4-0d765988ec66","keywords":null,"link":"/kultura/20181228_Galvolgyi_Janos_RTL_hirado_szilveszter","timestamp":"2018. december. 28. 10:30","title":"Gálvölgyi János vezeti az RTL Híradó szilveszteri adását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c11eb7a-b5c6-40e3-a7fa-c4ad7269ccb3","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az adókedvezményt azok is igénybe vehetik majd, akiknél érkezik a második gyerek; a várandósság 91. napjától jár nekik. ","shortLead":"Az adókedvezményt azok is igénybe vehetik majd, akiknél érkezik a második gyerek; a várandósság 91. napjától jár nekik. ","id":"20181227_csaladi_adokedvezmeny_ketgyerekes_csaladok_40_ezer_forint_emmi_novak_katalin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c11eb7a-b5c6-40e3-a7fa-c4ad7269ccb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b02841b4-84c6-4333-a6df-f43fcaa9fd80","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181227_csaladi_adokedvezmeny_ketgyerekes_csaladok_40_ezer_forint_emmi_novak_katalin","timestamp":"2018. december. 27. 13:20","title":"Nagyot emelkedik a kétgyerekesek adókedvezménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]