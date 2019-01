Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7c909a19-d6bc-4ba0-9446-953059fdd984","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kutatási adatok szerint a magyar felnőttek és a fiatalok azonos gyakorisággal látogatnak a Facebookra, de a fiatalok jóval több időt töltenek Instagramon, mint a felnőttek és gyakrabban is posztolnak oda. A kamaszok között háromszor annyian tartanak attól, hogy kínos információk kerülhetnek elő róluk a neten, mint a felnőttek.","shortLead":"Kutatási adatok szerint a magyar felnőttek és a fiatalok azonos gyakorisággal látogatnak a Facebookra, de a fiatalok...","id":"20190103_samsung_digitalis_labnyom_kutatas_buek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c909a19-d6bc-4ba0-9446-953059fdd984&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dc22cf8-5ad0-4b95-862d-3f6bd8d93de8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190103_samsung_digitalis_labnyom_kutatas_buek","timestamp":"2019. január. 03. 13:03","title":"Kísért a múlt? Emiatt aggódik a magyar fiatalok fele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4c1f2dd-a9e2-41ab-9de4-81ec670fd34d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig nem volt gyanúsított, közben az olasz ügyészség már öt vádlottat is megnevezett.","shortLead":"Eddig nem volt gyanúsított, közben az olasz ügyészség már öt vádlottat is megnevezett.","id":"20190102_Veronai_buszbaleset_egy_embert_gyanusitottkent_hallgattak_ki_a_magyar_hatosagok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4c1f2dd-a9e2-41ab-9de4-81ec670fd34d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2bbdec2-3ef6-4494-a8dc-5acf866ac1fd","keywords":null,"link":"/itthon/20190102_Veronai_buszbaleset_egy_embert_gyanusitottkent_hallgattak_ki_a_magyar_hatosagok","timestamp":"2019. január. 02. 20:49","title":"Veronai buszbaleset: egy embert gyanúsítottként hallgattak ki a magyar hatóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba2922ab-4f9c-4076-813b-fb0ffb6a6263","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kislány szüleivel épp élménytúrán vett részt két gondozó felügyelete mellett, de valahogy bejutott az állatok kifutójába.","shortLead":"A kislány szüleivel épp élménytúrán vett részt két gondozó felügyelete mellett, de valahogy bejutott az állatok...","id":"20190102_Orrszarvu_tamadt_egy_keteves_gyerekre_egy_floridai_allatkertben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba2922ab-4f9c-4076-813b-fb0ffb6a6263&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49edba33-ba76-4d9b-b9e8-fdd2f5c3a5e7","keywords":null,"link":"/vilag/20190102_Orrszarvu_tamadt_egy_keteves_gyerekre_egy_floridai_allatkertben","timestamp":"2019. január. 02. 17:22","title":"Orrszarvú támadt egy kétéves gyerekre egy floridai állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"649218d0-05a9-4fb3-9a83-be3fba89fbf2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Túl szép volt a New Yorkba tartó repülőjegyek akciója ahhoz, hogy igaz legyen.","shortLead":"Túl szép volt a New Yorkba tartó repülőjegyek akciója ahhoz, hogy igaz legyen.","id":"20190102_Veletlenul_a_huszadara_araztak_le_repulojegyeket_mindenki_megtarthatja_amit_vett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=649218d0-05a9-4fb3-9a83-be3fba89fbf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e15c129b-c91b-4945-aa7d-2dcf34a786a1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190102_Veletlenul_a_huszadara_araztak_le_repulojegyeket_mindenki_megtarthatja_amit_vett","timestamp":"2019. január. 02. 15:02","title":"Véletlenül a huszadára áraztak le repülőjegyeket, mindenki megtarthatja, amit vett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90d54830-6461-4a9e-8bbe-8a28d0c15f72","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Két eseményt emelt ki az ötszörös Aranylabda-győztes.","shortLead":"Két eseményt emelt ki az ötszörös Aranylabda-győztes.","id":"20190102_Cristiano_Ronaldo_2018at_tartja_palyafutasa_legjobb_evenek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90d54830-6461-4a9e-8bbe-8a28d0c15f72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bad1898-32c4-424d-9332-b2439ed40949","keywords":null,"link":"/sport/20190102_Cristiano_Ronaldo_2018at_tartja_palyafutasa_legjobb_evenek","timestamp":"2019. január. 02. 14:54","title":"Cristiano Ronaldo 2018-at tartja pályafutása legjobb évének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a59c2a45-f219-4c8c-9e4b-412eb8cb73cd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"\"Hihetetlenül játszottál\" – mondta Marija Sarapova 17 éves sporttársának. ","shortLead":"\"Hihetetlenül játszottál\" – mondta Marija Sarapova 17 éves sporttársának. ","id":"20190102_marija_sarapova_tenisz_sencsen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a59c2a45-f219-4c8c-9e4b-412eb8cb73cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"851dddb8-a819-467f-9960-7a31bb43dbd3","keywords":null,"link":"/sport/20190102_marija_sarapova_tenisz_sencsen","timestamp":"2019. január. 02. 13:42","title":"Sérült, pityergő ellenfelét vigasztalta Sarapova","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9214c30-9763-4671-944e-dd5ac2e2b5bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely, a Párbeszéd társelnöke péntek este jelenti be hivatalosan, hogy elindul a fővárosi előválasztáson – tudta meg a Népszava.","shortLead":"Karácsony Gergely, a Párbeszéd társelnöke péntek este jelenti be hivatalosan, hogy elindul a fővárosi előválasztáson –...","id":"20190103_Karacsony_lehet_Tarlos_kihivoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9214c30-9763-4671-944e-dd5ac2e2b5bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00482dbe-3252-49d5-8d83-ffacd0680c7a","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Karacsony_lehet_Tarlos_kihivoja","timestamp":"2019. január. 03. 07:53","title":"Karácsony lehet Tarlós kihívója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06e45c0d-1cb8-41fc-aab6-ca5d18c0ebf4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök és a kormányzat is ügyesen titkolja, hogy melyik utazást ki fizethette.","shortLead":"A miniszterelnök és a kormányzat is ügyesen titkolja, hogy melyik utazást ki fizethette.","id":"20190102_Atlatszo_Orban_legalabb_otfele_kulongeppel_repkedett_tavaly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=06e45c0d-1cb8-41fc-aab6-ca5d18c0ebf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d27ede2-c846-4630-b38c-1fe7f0b2523f","keywords":null,"link":"/itthon/20190102_Atlatszo_Orban_legalabb_otfele_kulongeppel_repkedett_tavaly","timestamp":"2019. január. 02. 14:55","title":"Átlátszó: Orbán legalább ötféle különgéppel repkedhetett tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]