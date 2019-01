Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6c4e7461-62be-413f-934f-7c7ab549cb70","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A pokolgépes merényletet a második legnagyobb északír városban, Londonderryben szombat éjjel követték el.","shortLead":"A pokolgépes merényletet a második legnagyobb északír városban, Londonderryben szombat éjjel követték el.","id":"20190120_Orizetbe_vettek_ket_embert_az_eszakirorszagi_robbantas_ugyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c4e7461-62be-413f-934f-7c7ab549cb70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebdd86c2-69c6-444e-82c1-84a332c285dc","keywords":null,"link":"/vilag/20190120_Orizetbe_vettek_ket_embert_az_eszakirorszagi_robbantas_ugyeben","timestamp":"2019. január. 20. 15:59","title":"Őrizetbe vettek két embert az észak-írországi robbantás ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fec9d934-dc62-4ae7-a14b-65c4b1e599b9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Azt már rég tudjuk, hogy Görgey Artúr (1818-1916) nem volt áruló, de milyen volt valójában? Erre a kérdésre keresi a választ a Nemzeti Múzeum új kiállítása.

","shortLead":"Azt már rég tudjuk, hogy Görgey Artúr (1818-1916) nem volt áruló, de milyen volt valójában? Erre a kérdésre keresi...","id":"20190119_Most_megtudhatja_milyen_volt_az_igazi_Gorgey","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fec9d934-dc62-4ae7-a14b-65c4b1e599b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd80baa1-9f53-4e02-aee9-afceaf290b2a","keywords":null,"link":"/kultura/20190119_Most_megtudhatja_milyen_volt_az_igazi_Gorgey","timestamp":"2019. január. 19. 16:59","title":"Most megtudhatja, milyen volt az igazi Görgey!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6f06c0a-0d3f-4b09-97c7-4718939240aa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Minden csatornán megjelent a fekete csík, a fekete zászlót is kitették, este műsorváltozás lesz.","shortLead":"Minden csatornán megjelent a fekete csík, a fekete zászlót is kitették, este műsorváltozás lesz.","id":"20190120_Gyaszol_a_Tv2_a_kepernyon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6f06c0a-0d3f-4b09-97c7-4718939240aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d524bf2d-35fe-49ed-9ed7-b3003c80d4d5","keywords":null,"link":"/elet/20190120_Gyaszol_a_Tv2_a_kepernyon","timestamp":"2019. január. 20. 14:58","title":"Gyászol a TV2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb259d0b-4067-4bb0-856d-691fe5ae9d0b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az olasz haditengerészet korábban 17 eltűntről adott hírt, de kiderült, ennél sokkal többen voltak.","shortLead":"Az olasz haditengerészet korábban 17 eltűntről adott hírt, de kiderült, ennél sokkal többen voltak.","id":"20190119_Elsullyedt_egy_menekulteket_szallito_csonak_120_ember_tunt_el","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb259d0b-4067-4bb0-856d-691fe5ae9d0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa4f301c-abe1-4b20-9263-f9316ff00453","keywords":null,"link":"/vilag/20190119_Elsullyedt_egy_menekulteket_szallito_csonak_120_ember_tunt_el","timestamp":"2019. január. 19. 18:32","title":"Elsüllyedt egy menekülteket szállító csónak, 120 ember tűnt el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b32b75a-6dbd-4b08-bf82-3ffd1726a9d9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar csapat már a második félidőre is előnnyel fordult, végül 26:21 arányban győzött.","shortLead":"A magyar csapat már a második félidőre is előnnyel fordult, végül 26:21 arányban győzött.","id":"20190120_A_magyar_kezisek_legyoztek_Tuneziat_a_sorsdonto_vbmeccsen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b32b75a-6dbd-4b08-bf82-3ffd1726a9d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2af7680-3dbd-4bd9-abdb-171fcd741c4c","keywords":null,"link":"/sport/20190120_A_magyar_kezisek_legyoztek_Tuneziat_a_sorsdonto_vbmeccsen","timestamp":"2019. január. 20. 19:34","title":"A magyar férfi kézisek legyőzték Tunéziát a sorsdöntő vb-meccsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f50e83eb-1d1a-4eb5-96bc-5931e0a22b6a","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Bár az MI-technológia gyerekcipőben jár, már most érdemes elgondolkodni, milyen jövőképet tartanánk kívánatosnak, ez ugyanis hatással lehet a végkifejletre – figyelmeztet Max Tegmark, a Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) fizikaprofesszora, aki Élet 3.0 című könyvében fel is vázol néhány forgatókönyvet. Cikkünkben bemutatjuk a hét leginkább emberbarát verziót.","shortLead":"Bár az MI-technológia gyerekcipőben jár, már most érdemes elgondolkodni, milyen jövőképet tartanánk kívánatosnak...","id":"20190120_mesterseges_intelligencia_forgatokonyv_jovo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f50e83eb-1d1a-4eb5-96bc-5931e0a22b6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08e8959c-1184-411a-a760-dc6bd1c6e119","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190120_mesterseges_intelligencia_forgatokonyv_jovo","timestamp":"2019. január. 20. 19:15","title":"Mi vár ránk a jövőben? Jóindulatú diktátor, oltalmazó isten vagy valami más?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7fd3e62-7a9c-4587-b052-71ecf7e86384","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Tovább nőtt a halottak száma a robbanás után, 58 embert pedig még kórházban ápolnak.","shortLead":"Tovább nőtt a halottak száma a robbanás után, 58 embert pedig még kórházban ápolnak.","id":"20190121_Mar_85_halottja_van_a_mexikoi_vezetekrobbanasnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7fd3e62-7a9c-4587-b052-71ecf7e86384&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d9e356d-9fdf-4099-87da-64f434a019b6","keywords":null,"link":"/vilag/20190121_Mar_85_halottja_van_a_mexikoi_vezetekrobbanasnak","timestamp":"2019. január. 21. 07:47","title":"Már 85 halottja van a mexikói vezetékrobbanásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12c11a20-02b7-4e7d-83cc-6bcd9966fb48","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az éllovas FC Liverpool otthon 4-3-ra győzte le a Crystal Palace együttesét az angol labdarúgó-bajnokság 23. fordulójának szombati játéknapján.","shortLead":"Az éllovas FC Liverpool otthon 4-3-ra győzte le a Crystal Palace együttesét az angol labdarúgó-bajnokság 23...","id":"20190119_Het_gol_Liverpoolban_ebbol_a_hazaiak_harmat_kaptak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12c11a20-02b7-4e7d-83cc-6bcd9966fb48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34e5f94d-0fd0-419a-b1ce-b83d16e78d29","keywords":null,"link":"/sport/20190119_Het_gol_Liverpoolban_ebbol_a_hazaiak_harmat_kaptak","timestamp":"2019. január. 19. 18:36","title":"Hét gól Liverpoolban, ebből a hazaiak hármat kaptak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]