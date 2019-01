Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bba85deb-b3fb-452f-a403-0f5ef5b143f3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Antonio Banderas hálás lehetett Vajnának.","shortLead":"Antonio Banderas hálás lehetett Vajnának.","id":"20190120_Antonio_Banderas_is_bucsuzik_Andy_Vajnatol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bba85deb-b3fb-452f-a403-0f5ef5b143f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ee05946-e8a3-429d-abb7-c19d4634a5c3","keywords":null,"link":"/elet/20190120_Antonio_Banderas_is_bucsuzik_Andy_Vajnatol","timestamp":"2019. január. 20. 17:49","title":"Antonio Banderas is búcsúzik Andy Vajnától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc15f78b-47d7-44e6-8969-2cb5e5ac5f31","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Langyos vitán mondott oda Karácsony Gergely Horváth Csabának, hogy a kutatási adatok szerint ő az esélyes főpolgármester-jelölt Tarlós István ellen. Az MSZP-s Horváth nem tudott válaszolni arra a kérdésre, hogy mit tenne a bizonytalanok megszólításáért. A NER-t erővel győzné le.","shortLead":"Langyos vitán mondott oda Karácsony Gergely Horváth Csabának, hogy a kutatási adatok szerint ő az esélyes...","id":"20190120_Karacsony_A_Fidesz_meg_fog_bukni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc15f78b-47d7-44e6-8969-2cb5e5ac5f31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98c8a583-f85d-47e1-9185-f0885ad667fc","keywords":null,"link":"/itthon/20190120_Karacsony_A_Fidesz_meg_fog_bukni","timestamp":"2019. január. 20. 16:42","title":"Karácsony és Horváth első előválasztási vitája: A Fidesz meg fog bukni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00a2f25c-7041-43d2-ac83-ea83a2334b48","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A felújítás az év második felében kezdődik majd. ","shortLead":"A felújítás az év második felében kezdődik majd. ","id":"20190121_Felujitjak_ket_evre_bezar_a_Kiraly_furdo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00a2f25c-7041-43d2-ac83-ea83a2334b48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa68fce4-562d-43e1-94ec-a1fff801839a","keywords":null,"link":"/kkv/20190121_Felujitjak_ket_evre_bezar_a_Kiraly_furdo","timestamp":"2019. január. 21. 10:10","title":"Felújítják, két évre bezár a Király fürdő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a9d9b66-675f-4f8b-b79c-4f40206846ae","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több ezren tüntettek szombaton Donald Trump amerikai elnök ellen Washingtonban a harmadik alkalommal megrendezett Nők menetén, az elnök két éve történt beiktatása alkalmából.","shortLead":"Több ezren tüntettek szombaton Donald Trump amerikai elnök ellen Washingtonban a harmadik alkalommal megrendezett Nők...","id":"20190120_Tobb_ezren_tuntettek_Trump_ellen_a_Nok_meneten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a9d9b66-675f-4f8b-b79c-4f40206846ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f2a7259-ef06-44ad-86ee-4b226e5764f0","keywords":null,"link":"/vilag/20190120_Tobb_ezren_tuntettek_Trump_ellen_a_Nok_meneten","timestamp":"2019. január. 20. 09:13","title":"Több ezren tüntettek Trump ellen a Nők menetén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f0d4e85-c9ef-47ee-ba44-e1802123e701","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A sárgamellényesek egy újabb engedményt tudtak kiharcolni. A francia közlekedési miniszter asszony, Elisabeth Borne bejelentette: megállapodtak az autópályákat fenntartó és a díjakat beszedő vállalatokkal, hogy jelentős kedvezményt adnak a fizetős útszakaszok rendszeres használóinak.","shortLead":"A sárgamellényesek egy újabb engedményt tudtak kiharcolni. A francia közlekedési miniszter asszony, Elisabeth Borne...","id":"20190121_Visszateritest_kapnak_az_autopalyadijbol_a_kemenyen_dolgozo_kisemberek_a_franciaknal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f0d4e85-c9ef-47ee-ba44-e1802123e701&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5652460-af4b-4a99-9661-3a90b35d4af9","keywords":null,"link":"/kkv/20190121_Visszateritest_kapnak_az_autopalyadijbol_a_kemenyen_dolgozo_kisemberek_a_franciaknal","timestamp":"2019. január. 21. 12:13","title":"Visszatérítést kapnak az autópályadíjból a keményen dolgozó kisemberek a franciáknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d810b675-a0b7-47fc-aa63-e2646e454ff4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A családi drámának a rendőrség vetett véget.","shortLead":"A családi drámának a rendőrség vetett véget.","id":"20190120_Ratamadt_a_sajat_csaladjara_es_megolte_a_kisbabajukat_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d810b675-a0b7-47fc-aa63-e2646e454ff4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98acba27-1c4f-4eb6-9cab-36db0b7e5bc4","keywords":null,"link":"/vilag/20190120_Ratamadt_a_sajat_csaladjara_es_megolte_a_kisbabajukat_is","timestamp":"2019. január. 20. 21:24","title":"Rátámadt a saját családjára, és megölte a kisbabájukat is az oregoni férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab67b5d7-720b-4fde-a182-aaf96af7566e","c_author":"Gáti Júlia","category":"elet","description":"Az extrém súlyfelesleget cipelőkön műtéttel is lehet segíteni. Ezt a gyógykezelést azonban nem támogatja a társadalombiztosító, zsebből kell milliókat kifizetni.","shortLead":"Az extrém súlyfelesleget cipelőkön műtéttel is lehet segíteni. Ezt a gyógykezelést azonban nem támogatja...","id":"201903__gyomorszukites__penz_beszel__tamogatasi_kerelem__nyomos_ervek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab67b5d7-720b-4fde-a182-aaf96af7566e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02554e6f-53e8-45d0-96af-07c652e26fb6","keywords":null,"link":"/elet/201903__gyomorszukites__penz_beszel__tamogatasi_kerelem__nyomos_ervek","timestamp":"2019. január. 20. 11:00","title":"Súlyos érvek: milliókat spórolhatna az állam, mégsem teszi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39170dcb-d335-4e7a-a114-91d6130a3a06","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Parádés gépszörnyeteg. ","shortLead":"Parádés gépszörnyeteg. ","id":"20190120_ken_block_pobjeda_gaz_m20","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39170dcb-d335-4e7a-a114-91d6130a3a06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba9e5efc-4458-49e3-9edf-e58c10b4bad6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190120_ken_block_pobjeda_gaz_m20","timestamp":"2019. január. 20. 09:41","title":"Egy 550 lóerős Pobjeda az orosz válasz Ken Blockra - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]