[{"available":true,"c_guid":"3fd67570-3939-4868-8fb3-f7085aa75cfc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A felhívás azokra vonatkozik, akik munkája \"nem alapvető fontosságú\". ","shortLead":"A felhívás azokra vonatkozik, akik munkája \"nem alapvető fontosságú\". ","id":"20190125_Washington_biztonsagi_okokbol_hazahivja_diplomatait_Venezuelabol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fd67570-3939-4868-8fb3-f7085aa75cfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8335a61-6cb3-4225-be78-ad699ba4d9d8","keywords":null,"link":"/vilag/20190125_Washington_biztonsagi_okokbol_hazahivja_diplomatait_Venezuelabol","timestamp":"2019. január. 25. 05:57","title":"Washington biztonsági okokból hazahívja diplomatáit Venezuelából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed3a4e91-aacf-4293-811b-dd0ef2197923","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Legalább kétszáz ember eltűnt a területen. ","shortLead":"Legalább kétszáz ember eltűnt a területen. ","id":"20190125_Atszakadt_egy_gat_Braziliaban_egymillio_kobmeter_iszap_omlott_ki","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed3a4e91-aacf-4293-811b-dd0ef2197923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d094e257-43db-4efc-aa3d-3678084912ac","keywords":null,"link":"/vilag/20190125_Atszakadt_egy_gat_Braziliaban_egymillio_kobmeter_iszap_omlott_ki","timestamp":"2019. január. 25. 20:49","title":"Átszakadt egy gát Brazíliában, egymillió köbméter iszap ömlött ki - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1f14b70-206b-41af-96ba-505d8aa31c37","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gulyás Gergely a Kormányinfón arról beszélt, Andy Vajnát a kormány saját halottjának tekinti.","shortLead":"Gulyás Gergely a Kormányinfón arról beszélt, Andy Vajnát a kormány saját halottjának tekinti.","id":"20190124_A_Fiumei_uti_sirkertben_temetik_el_Andy_Vajnat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1f14b70-206b-41af-96ba-505d8aa31c37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f2df58c-064a-4b5b-afe1-afaf3bd10d19","keywords":null,"link":"/elet/20190124_A_Fiumei_uti_sirkertben_temetik_el_Andy_Vajnat","timestamp":"2019. január. 24. 10:39","title":"A Fiumei úti sírkertben temetik el Andy Vajnát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fccd8ef6-66b6-4e48-bc5c-af71ef77dac2","c_author":"Daczi Dóra","category":"kkv","description":"Jellegzetesen múlt századi sors a Ziegler-vállalkozásoké; a család kényszerből kezdett ostyát gyártani a lakásán, amely előtt azután évtizedekig kígyóztak a sorok a finomságokért. A Ziegler-ostya a szocialista állam maszek-averziója mellett is kisipari termékként tudott fennmaradni, mert nemcsak az egyszeri munkások, hanem a Központi Bizottság tagjai is ezt szerették ropogtatni – már ha jutott nekik belőle. ","shortLead":"Jellegzetesen múlt századi sors a Ziegler-vállalkozásoké; a család kényszerből kezdett ostyát gyártani a lakásán, amely...","id":"20190125_recept_ostya_Zieglercsalad_tortenete_testverhaboru","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fccd8ef6-66b6-4e48-bc5c-af71ef77dac2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb178b51-2cb3-4694-8371-6ab27b0c8cd8","keywords":null,"link":"/kkv/20190125_recept_ostya_Zieglercsalad_tortenete_testverhaboru","timestamp":"2019. január. 25. 11:20","title":"Ingyen adják a receptet, mégsem tud más ilyen ostyát sütni - a Zieglereknél jártunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f273de88-634f-4172-b0ca-11ea19972e7e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Összeomolhat a Tesco áruházlánc 16 ezer munkavállalójának bérezési rendszere, miután pénteken sztrájkhelyzetet hirdetett a fizetésekkel és a tb-vel kapcsolatos feladatokat ellátó, 40 főt foglalkoztató győri irodaközpont – írja a kormánypárti Magyar Idők. A vállalat közleményben reagált.","shortLead":"Összeomolhat a Tesco áruházlánc 16 ezer munkavállalójának bérezési rendszere, miután pénteken sztrájkhelyzetet...","id":"20190126_Sztrajkot_hirdetett_a_Tescofizeteseket_intezo_gyori_kozpont","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f273de88-634f-4172-b0ca-11ea19972e7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4fc0000-89a7-4d08-8b9c-088d42aa6f02","keywords":null,"link":"/kkv/20190126_Sztrajkot_hirdetett_a_Tescofizeteseket_intezo_gyori_kozpont","timestamp":"2019. január. 26. 08:38","title":"Sztrájkot hirdetett a Tesco fizetéseket intéző győri központja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"447678e1-a5bb-4b81-a573-601dc9986da5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jorge Antonio Guerrero belépését az Egyesült Államokba már háromszor elutasították. Félő, hogy ezért az Oscar-gálán sem lehet majd ott, pedig a szereplésével készült Roma című filmet tíz kategóriában is jelölték.","shortLead":"Jorge Antonio Guerrero belépését az Egyesült Államokba már háromszor elutasították. Félő, hogy ezért az Oscar-gálán sem...","id":"20190124_Nem_engedik_be_az_Egyesult_Allamokba_a_10szeresen_Oscareselyes_film_mexikoi_szereplojet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=447678e1-a5bb-4b81-a573-601dc9986da5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c68ebe8-6e27-43ef-a533-d9f00eff3f09","keywords":null,"link":"/kultura/20190124_Nem_engedik_be_az_Egyesult_Allamokba_a_10szeresen_Oscareselyes_film_mexikoi_szereplojet","timestamp":"2019. január. 24. 14:40","title":"Nem engedik be az Egyesült Államokba a 10-szeresen Oscar-esélyes film mexikói szereplőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e86a409-952f-4051-86d0-fdf399805a0e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csütörtök reggel óta Európa nyugati felében gyakorlatilag elérhetetlen az Office 365, de a világ más pontjairól is jelentettek problémát. Az előfizetők szinte alig férnek hozzá a leveleikhez. A Microsoft mérnökei már dolgoznak a hiba elhárításán, de a jelek szerint lassan halad a dolog.","shortLead":"Csütörtök reggel óta Európa nyugati felében gyakorlatilag elérhetetlen az Office 365, de a világ más pontjairól is...","id":"20190124_microsoft_office_365_email_levelezes_leallas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e86a409-952f-4051-86d0-fdf399805a0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ab31bfd-b553-4aa6-8f64-8b3980723b2e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190124_microsoft_office_365_email_levelezes_leallas","timestamp":"2019. január. 24. 18:48","title":"Leállt az Office 365 Európában, Magyarországon is akadozik a szolgáltatás [frissítve]","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"239c39da-1d61-4212-9533-04ed45e2f4e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a közrádióban indította újra a Soros-kampányt. A legerősebb új állítását – miszerint Soros már nyíltan uralná az európai intézményeket – egy válaszon belül háromszor is megismételte. ","shortLead":"A miniszterelnök a közrádióban indította újra a Soros-kampányt. A legerősebb új állítását – miszerint Soros már nyíltan...","id":"20190125_Ot_percen_belul_13szor_mondta_ki_Soros_nevet_Orban_Viktor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=239c39da-1d61-4212-9533-04ed45e2f4e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cd9f8a0-f41c-4c7d-88ad-8cfaa94b629c","keywords":null,"link":"/itthon/20190125_Ot_percen_belul_13szor_mondta_ki_Soros_nevet_Orban_Viktor","timestamp":"2019. január. 25. 10:37","title":"Orbánnak volt 5 perce, amikor átlag 23 másodpercenként mondta ki Soros nevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]