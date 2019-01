Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5f882e90-c51c-4219-b82d-86307e751a31","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A támadás után a férfi bezárkózott a lakásába, de mire a rendőrök bejutottak volna hozzá, főbe lőtte magát. ","shortLead":"A támadás után a férfi bezárkózott a lakásába, de mire a rendőrök bejutottak volna hozzá, főbe lőtte magát. ","id":"20190131_Ongyilkos_lett_a_ferfi_aki_jarokelokre_lott_Korzikan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f882e90-c51c-4219-b82d-86307e751a31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3227fbc6-69c6-4182-b36c-158148eca7d5","keywords":null,"link":"/vilag/20190131_Ongyilkos_lett_a_ferfi_aki_jarokelokre_lott_Korzikan","timestamp":"2019. január. 31. 14:31","title":"Öngyilkos lett a férfi, aki járókelőkre lőtt Korzikán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a9642ab-8fbb-4290-ade9-a435ccf8424f","c_author":"Marabu","category":"kkv","description":"","shortLead":"","id":"20190130_Marabu_FekNyuz_Valami_nem_stimmel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a9642ab-8fbb-4290-ade9-a435ccf8424f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6215cfde-4eba-4c06-9788-0f077baf9337","keywords":null,"link":"/kkv/20190130_Marabu_FekNyuz_Valami_nem_stimmel","timestamp":"2019. január. 30. 11:25","title":"Marabu FékNyúz: Valami nem stimmel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71775891-c821-498f-affe-f1017eae5413","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az európaiak letelepedése után hatalmas kiterjedésű mezőgazdasági területek maradtak műveletlenül, amit visszahódítottak a gyorsan növő fák és más növények.","shortLead":"Az európaiak letelepedése után hatalmas kiterjedésű mezőgazdasági területek maradtak műveletlenül, amit...","id":"20190131_amerika_gyarmatositas_klimavaltozas_kutatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71775891-c821-498f-affe-f1017eae5413&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55f11f06-cdb6-404f-9334-71365fe62c26","keywords":null,"link":"/tudomany/20190131_amerika_gyarmatositas_klimavaltozas_kutatas","timestamp":"2019. január. 31. 12:35","title":"Annyi ember halálát okozta Amerika gyarmatosítása, hogy megváltozott a klíma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92bd6efc-1f93-4a84-bce0-d7ded26af9de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök januárba a Várba költözött. Főszerepben: a puritánság.","shortLead":"A miniszterelnök januárba a Várba költözött. Főszerepben: a puritánság.","id":"20190130_A_Nemzeti_Muzeumbol_14_festmenyt_kolcsonoztek_Orban_uj_irodajaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92bd6efc-1f93-4a84-bce0-d7ded26af9de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b43ba3bb-60ea-4aab-994f-a317025820b0","keywords":null,"link":"/itthon/20190130_A_Nemzeti_Muzeumbol_14_festmenyt_kolcsonoztek_Orban_uj_irodajaba","timestamp":"2019. január. 30. 08:37","title":"A Nemzeti Múzeumból 14 festményt kölcsönöztek Orbán új irodájába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiú kedden tűnt el. ","shortLead":"A fiú kedden tűnt el. ","id":"20190131_Eltunt_egy_17_eves_fiu_Kispestrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"991ef1d5-e28a-477b-8ec2-76ba4cd18395","keywords":null,"link":"/itthon/20190131_Eltunt_egy_17_eves_fiu_Kispestrol","timestamp":"2019. január. 31. 18:56","title":"Eltűnt egy 17 éves fiú Kispestről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9a82f98-0d99-41ff-bde0-86e21cc16817","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"Sokak vágyainak netovábbja Hawaii, ahol még egy egyszerű aligátorkörte is világszenzációvá képes kinőni magát. Szó szerint. \r

","shortLead":"Sokak vágyainak netovábbja Hawaii, ahol még egy egyszerű aligátorkörte is világszenzációvá képes kinőni magát. Szó...","id":"20190130_Hawaaii_legujabb_csodaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9a82f98-0d99-41ff-bde0-86e21cc16817&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"445d98a9-3f37-43af-847e-4ad60a7f3c69","keywords":null,"link":"/elet/20190130_Hawaaii_legujabb_csodaja","timestamp":"2019. január. 30. 19:21","title":"Hawaii legújabb csodája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c3b9736-9aa2-4628-aa55-87ab5041f061","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Miután 2014 óta Magyarország ellenőrzi a Szerbiától 2008-ban elszakadt Koszovó 10 ezer láb fölötti légterét, a NATO megbízta Magyarországot, hogy az eredetileg ötéves mandátum áprilisi lejárta után újabb határidő megadása nélkül folytassa tevékenységét – írta a Balkaninshight nevű híroldalNATO-forrásokra hivatkozva","shortLead":"Miután 2014 óta Magyarország ellenőrzi a Szerbiától 2008-ban elszakadt Koszovó 10 ezer láb fölötti légterét, a NATO...","id":"20190131_Magyarorszag_marad_a_koszovoi_legter_ura","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c3b9736-9aa2-4628-aa55-87ab5041f061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"febef272-d10c-4b6f-8db4-cb83edeff3d7","keywords":null,"link":"/vilag/20190131_Magyarorszag_marad_a_koszovoi_legter_ura","timestamp":"2019. január. 31. 13:22","title":"Magyarország marad a koszovói légtér „ura”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25f446e0-5854-4739-92ca-4cf9a7ee3b6b","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"Az öncenzúrára kényszerítés szemléletes példáját mutatta be a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság és az MTVA a Candide című animációs sorozaton keresztül. Az alkotóknak ugyanis ki kellett vágniuk, illetve át kellett írniuk azokat a részeket, amelyek a napi magyar politikai témákat érintették. Megkerestük a rendezőket, hogy beszéljenek minderről, és beszámolunk a producerek álláspontjáról is. A két fél között ugyanis szakadás támadt.","shortLead":"Az öncenzúrára kényszerítés szemléletes példáját mutatta be a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság és az MTVA a Candide...","id":"20190131_A_Candide_bemutatja_hogy_mukodik_ma_Magyarorszagon_a_cenzura_intuicioval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25f446e0-5854-4739-92ca-4cf9a7ee3b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceef745a-2271-4256-95d2-05f806610740","keywords":null,"link":"/kultura/20190131_A_Candide_bemutatja_hogy_mukodik_ma_Magyarorszagon_a_cenzura_intuicioval","timestamp":"2019. január. 31. 14:30","title":"A Candide bemutatja, hogyan működik ma Magyarországon a cenzúra: intuícióval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]