[{"available":true,"c_guid":"bfca7c4d-4b5e-4783-88fa-5d1a5601ce03","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nógrád megyére az extrém hideg miatt adtak ki figyelmeztetést. ","shortLead":"Nógrád megyére az extrém hideg miatt adtak ki figyelmeztetést. ","id":"20190110_Lesz_ahol_15_fok_lesz_penteken","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bfca7c4d-4b5e-4783-88fa-5d1a5601ce03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5056fd2e-2b30-4f93-bb5d-bb0116960368","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_Lesz_ahol_15_fok_lesz_penteken","timestamp":"2019. január. 10. 18:01","title":"Lesz, ahol -15 fok lesz pénteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"239c39da-1d61-4212-9533-04ed45e2f4e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyetlen kérdést tehetett fel a miniszterelnöknek munkatársunk a csütörtöki kormányinfón, mielőtt a kényelmetlen téma miatt végleg beléfojtották a szót. Orbán Viktor szerint nincs ott semmi látnivaló, ahol legközelebbi barátja – immár az ország leggazdagabb embere – százmilliárdos nagyságrendben nyer el állami megrendeléseket. ","shortLead":"Egyetlen kérdést tehetett fel a miniszterelnöknek munkatársunk a csütörtöki kormányinfón, mielőtt a kényelmetlen téma...","id":"20190110_Igy_razta_le_magarol_Orban_a_Meszaros_Lorinc_gyarapodasat_firtato_kerdeseinket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=239c39da-1d61-4212-9533-04ed45e2f4e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8f5cd6f-1f85-4d1f-9ea8-a44fa2d7965f","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_Igy_razta_le_magarol_Orban_a_Meszaros_Lorinc_gyarapodasat_firtato_kerdeseinket","timestamp":"2019. január. 10. 15:33","title":"Így rázta le magáról Orbán a Mészáros Lőrinc gyarapodását firtató kérdéseinket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"666cfe06-232d-47a2-8106-b1d2076904e5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szombat óta tartó havazás miatt teljes a káosz Dél-Németországban, van, ahol 3 méteres a hótakaró. ","shortLead":"A szombat óta tartó havazás miatt teljes a káosz Dél-Németországban, van, ahol 3 méteres a hótakaró. ","id":"20190110_Egy_9_eves_kisfiu_is_a_havazas_aldozatai_kozott_Nemetorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=666cfe06-232d-47a2-8106-b1d2076904e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75097ec9-7b36-4069-a4cc-f879990596ef","keywords":null,"link":"/vilag/20190110_Egy_9_eves_kisfiu_is_a_havazas_aldozatai_kozott_Nemetorszagban","timestamp":"2019. január. 10. 21:34","title":"Egy 9 éves kisfiú is a havazás áldozatai között Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07adbc03-3c94-419c-8fb6-8ed8abb75794","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hárman könnyebben megsérültek, egy embert ki kellett ásni a hó alól.","shortLead":"Hárman könnyebben megsérültek, egy embert ki kellett ásni a hó alól.","id":"20190111_Lavina_tort_be_egy_etterembe_az_ablakokon_keresztul_Svajcban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07adbc03-3c94-419c-8fb6-8ed8abb75794&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5511446f-cb0c-4c41-87b6-a5aa5857408e","keywords":null,"link":"/vilag/20190111_Lavina_tort_be_egy_etterembe_az_ablakokon_keresztul_Svajcban","timestamp":"2019. január. 11. 10:53","title":"Lavina tört be egy étterembe az ablakokon keresztül Svájcban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be3efc3d-d5c6-489b-b0f4-107fd420453d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világon elsőként mutatta be az 1 TB-os memóriakártyát a Lexar, beelőzve ezzel a nagy rivláis SanDisket, amely már 2016-ban bemutatta a saját prototípusát. A hatalmas tárhelyet viszont nem adják olcsón.","shortLead":"A világon elsőként mutatta be az 1 TB-os memóriakártyát a Lexar, beelőzve ezzel a nagy rivláis SanDisket, amely már...","id":"20190110_lexar_sdxc_memoriakartya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be3efc3d-d5c6-489b-b0f4-107fd420453d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bb8f101-fd95-4770-af23-c0d8a7ec5090","keywords":null,"link":"/tudomany/20190110_lexar_sdxc_memoriakartya","timestamp":"2019. január. 10. 20:03","title":"Elkészült a memóriakártya, amin több hely van, mint a számítógépén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f725b5fc-7c2c-4a99-98b6-f4d707a65967","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok szén-dioxid-kibocsátása 3,4 százalékkal emelkedett 2018-ban, ami az elmúlt két évtized második legnagyobb éves növekedése.","shortLead":"Az Egyesült Államok szén-dioxid-kibocsátása 3,4 százalékkal emelkedett 2018-ban, ami az elmúlt két évtized második...","id":"20190110_amerikai_egyesult_allamok_usa_szen_dioxid_kibocsatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f725b5fc-7c2c-4a99-98b6-f4d707a65967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63a716ac-c015-419f-81aa-1963bf4c702a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190110_amerikai_egyesult_allamok_usa_szen_dioxid_kibocsatas","timestamp":"2019. január. 10. 16:03","title":"Ömlik a szén-dioxid az Egyesült Államokba(n)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b73a2913-fd54-43f1-81d2-abcb586c4b86","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A helikopter pilótája nagyon érti, amit csinál.","shortLead":"A helikopter pilótája nagyon érti, amit csinál.","id":"20190110_Latvanyos_helikopteres_akcioval_mentettek_meg_egy_serult_sielot_az_Alpokban__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b73a2913-fd54-43f1-81d2-abcb586c4b86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"041c8d65-8a30-43ba-99ed-c88925acf63f","keywords":null,"link":"/elet/20190110_Latvanyos_helikopteres_akcioval_mentettek_meg_egy_serult_sielot_az_Alpokban__video","timestamp":"2019. január. 10. 14:42","title":"Látványos helikopteres akcióval mentettek meg egy sérült síelőt az Alpokban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ffafcb4-e06e-4308-acd1-c8edded046a6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Forgalomkorlátozásra kell számítani.","shortLead":"Forgalomkorlátozásra kell számítani.","id":"20190110_Negyen_karamboloztak_az_Oktogonon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ffafcb4-e06e-4308-acd1-c8edded046a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"920c559c-734a-4cf8-9b09-a43ba9f766f5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190110_Negyen_karamboloztak_az_Oktogonon","timestamp":"2019. január. 10. 15:25","title":"Négyen karamboloztak az Oktogonon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]