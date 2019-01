Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7dfd909d-31ac-4fac-aa44-c1245b274ef0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Bokasérülése miatt bizonytalan Balogh Zsolt, a magyar férfi kézilabda-válogatott átlövőjének játéka a német-dán közös rendezésű világbajnokságon.","shortLead":"Bokasérülése miatt bizonytalan Balogh Zsolt, a magyar férfi kézilabda-válogatott átlövőjének játéka a német-dán közös...","id":"20190114_balogh_zsolt_kezilabda_vilagbajnoksag_serules","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7dfd909d-31ac-4fac-aa44-c1245b274ef0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f82b9fff-c735-436f-8a1c-aa4ec2249be2","keywords":null,"link":"/sport/20190114_balogh_zsolt_kezilabda_vilagbajnoksag_serules","timestamp":"2019. január. 14. 21:22","title":"Elveszítheti leggólerősebb játékosát a kézilabda-válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0cdaad5-a33c-4d0c-9216-10aebaab3b17","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A maginfláció emelkedése viszont erősödő inflációs nyomásról tesz tanúságot - 