[{"available":true,"c_guid":"8c98f408-1134-4298-89d8-e00e162d2e2a","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Az állam eladja a General Electrictől 2015-ben megvett Budapest Bankot.","shortLead":"Az állam eladja a General Electrictől 2015-ben megvett Budapest Bankot.","id":"20190125_Elado_a_Budapest_Bank","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c98f408-1134-4298-89d8-e00e162d2e2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1b876fc-3647-41b9-9e96-aa3f24faad78","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190125_Elado_a_Budapest_Bank","timestamp":"2019. január. 25. 08:28","title":"Eladó a Budapest Bank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbb1dded-8bd5-4b3c-8da7-cbdd2e57ef0d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) jóváhagyta a Media Markt irányításszerzését egyes Tesco áruházak elektronikai üzletága felett. ","shortLead":"A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) jóváhagyta a Media Markt irányításszerzését egyes Tesco áruházak elektronikai üzletága...","id":"20190125_Bekebelezi_a_MediaMarkt_a_Tesco_egyik_labat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dbb1dded-8bd5-4b3c-8da7-cbdd2e57ef0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aff519eb-b43a-468d-89d9-686e1b3d8def","keywords":null,"link":"/kkv/20190125_Bekebelezi_a_MediaMarkt_a_Tesco_egyik_labat","timestamp":"2019. január. 25. 11:08","title":"Bekebelezi a Media Markt a Tesco egyik lábát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c5bec25-a981-4db4-a266-af1eba1a19f9","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Hótorlaszok is kialakulhatnak, nem lesz egy leányálom a közlekedés.","shortLead":"Hótorlaszok is kialakulhatnak, nem lesz egy leányálom a közlekedés.","id":"20190125_Hofuvas_varhato_a_fel_orszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c5bec25-a981-4db4-a266-af1eba1a19f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24574d59-0b36-4887-bf74-d4fdc30984bd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190125_Hofuvas_varhato_a_fel_orszagban","timestamp":"2019. január. 25. 09:05","title":"Hófúvás várható a fél országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"886f0788-1339-449c-9736-d38d4067e37c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tizenhárom év börtönre ítélte csütörtökön, távollétében Viktor Janukovics volt ukrán államfőt a kijevi bíróság. Janukovics bűne hazaárulás és háború kirobbantásában való bűnsegédlet.","shortLead":"Tizenhárom év börtönre ítélte csütörtökön, távollétében Viktor Janukovics volt ukrán államfőt a kijevi bíróság...","id":"20190124_13_evet_kapott_Viktor_Janukovics_volt_ukran_allamfo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=886f0788-1339-449c-9736-d38d4067e37c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe4b07b1-9894-406e-954c-2f5671d40934","keywords":null,"link":"/vilag/20190124_13_evet_kapott_Viktor_Janukovics_volt_ukran_allamfo","timestamp":"2019. január. 24. 17:05","title":"13 évet kapott Viktor Janukovics volt ukrán államfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f75ed7e5-4a23-4e74-b63b-9da47d257795","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A francia avantgárd mindig tiszteletre méltó művészeti törekvés volt és kétségtelen, hogy a legfiatalabb francia márka a DS legújabb modellje is erőteljesen eltér a jelenlegi autók többségétől. Szalont nyitottak Budapesten és bemutatták az újdonságot. ","shortLead":"A francia avantgárd mindig tiszteletre méltó művészeti törekvés volt és kétségtelen, hogy a legfiatalabb francia márka...","id":"20190123_Itt_az_uj_francia_premum_auto_DS_7_Crossback","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f75ed7e5-4a23-4e74-b63b-9da47d257795&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8595f803-7c62-499f-bbd0-ac1f1dc2931f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190123_Itt_az_uj_francia_premum_auto_DS_7_Crossback","timestamp":"2019. január. 24. 14:10","title":"Aki nagyon nem németes autót akar, itt a lehetőség, új márka nyitott szalont ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d1c3ebe-3430-4d38-b942-c0b461279cdd","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"96 éves korában meghalt Jonas Mekas litván származású filmrendező, kritikus és költő, fogadott városa, New York megkerülhetetlen filmes dokumentátora.","shortLead":"96 éves korában meghalt Jonas Mekas litván származású filmrendező, kritikus és költő, fogadott városa, New York...","id":"20190124_Meghalt_Jonas_Mekas_az_amerikai_avantgard_filmek_keresztapja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d1c3ebe-3430-4d38-b942-c0b461279cdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8243571a-12b4-4c33-b74d-e9940a48d880","keywords":null,"link":"/kultura/20190124_Meghalt_Jonas_Mekas_az_amerikai_avantgard_filmek_keresztapja","timestamp":"2019. január. 24. 14:00","title":"Meghalt Jonas Mekas, az amerikai avantgárd filmek \"keresztapja\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"646a3b35-4da9-4945-a2e7-08986f61c4c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy hónap, és újabb versenyző száll be a flexibilis kijelzőkkel szerelt mobiltelefonok versenyébe. Ezúttal a Huawei mutathatja be elképzeléseit.","shortLead":"Egy hónap, és újabb versenyző száll be a flexibilis kijelzőkkel szerelt mobiltelefonok versenyébe. Ezúttal a Huawei...","id":"20190124_huawei_osszehajthato_telefon_5g_mobile_world_congress_mwc_2019_richard_yu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=646a3b35-4da9-4945-a2e7-08986f61c4c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13d4f520-75b2-46f8-9c13-a60fe48e94f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190124_huawei_osszehajthato_telefon_5g_mobile_world_congress_mwc_2019_richard_yu","timestamp":"2019. január. 25. 14:03","title":"Készüljön: a Huawei februárban megmutatja az összehajtható telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb28abf3-fcf9-4dea-86cb-08b9778d6d6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nem kormánypárti szavazók többsége teljes ellenzéki összefogást és közös listát akar idén májusban.","shortLead":"A nem kormánypárti szavazók többsége teljes ellenzéki összefogást és közös listát akar idén májusban.","id":"20190124_Felmeres_teljes_osszefogassal_verheto_a_Fidesz_az_EPvalasztason","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb28abf3-fcf9-4dea-86cb-08b9778d6d6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b6b3d50-4b5d-457a-b4fa-d201134d00ca","keywords":null,"link":"/itthon/20190124_Felmeres_teljes_osszefogassal_verheto_a_Fidesz_az_EPvalasztason","timestamp":"2019. január. 24. 09:10","title":"Felmérés: teljes összefogással verhető a Fidesz az EP-választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]