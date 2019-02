Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"927da58e-3759-4138-b75c-1384c598e7d9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A férfi hétfőn délelőtt szabálytalakodott, még ma el is tiltották a vezetéstől. ","shortLead":"A férfi hétfőn délelőtt szabálytalakodott, még ma el is tiltották a vezetéstől. ","id":"20190204_Pikkpakk_eltiltott_a_rendorseg_a_vezetestol_egy_szlovak_sofort_aki_zarovonalon_elozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=927da58e-3759-4138-b75c-1384c598e7d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db2212d8-d4ed-4ba4-95cf-47ec6b19c829","keywords":null,"link":"/cegauto/20190204_Pikkpakk_eltiltott_a_rendorseg_a_vezetestol_egy_szlovak_sofort_aki_zarovonalon_elozott","timestamp":"2019. február. 04. 15:22","title":"Pikk-pakk eltiltott a rendőrség a vezetéstől egy szlovák sofőrt, aki záróvonalon előzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54dc03ef-7327-4856-87bb-04f7c950c894","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem egyértelmű, hogy pótolható-e a hiány, vagy így marad.","shortLead":"Nem egyértelmű, hogy pótolható-e a hiány, vagy így marad.","id":"20190205_Tobb_mint_tizezer_Audi_nem_keszult_el_a_gyori_sztrajk_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54dc03ef-7327-4856-87bb-04f7c950c894&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec33ee50-3031-4917-b15f-a71cf413b55d","keywords":null,"link":"/kkv/20190205_Tobb_mint_tizezer_Audi_nem_keszult_el_a_gyori_sztrajk_miatt","timestamp":"2019. február. 05. 09:15","title":"Több mint tízezer Audi nem készült el a győri sztrájk miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d9f86d3-2257-4d50-89d8-f4cfb3278802","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Többszörös visszaesőként, kábítószer birtoklásáért tíz év fegyházbüntetésre ítélt nem jogerősen a Zalaegerszegi Törvényszék egy zalai férfit, társa egy év börtönt kapott.","shortLead":"Többszörös visszaesőként, kábítószer birtoklásáért tíz év fegyházbüntetésre ítélt nem jogerősen a Zalaegerszegi...","id":"20190205_Kezigranat_alaku_drogot_rendeltek_a_netrol_ket_zalai_ferfi_eliteltek_oket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d9f86d3-2257-4d50-89d8-f4cfb3278802&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2238eb4-9c43-4801-bd2e-23125f8285b0","keywords":null,"link":"/itthon/20190205_Kezigranat_alaku_drogot_rendeltek_a_netrol_ket_zalai_ferfi_eliteltek_oket","timestamp":"2019. február. 05. 10:03","title":"Kézigránát alakú drogot rendelt a netről két zalai férfi, elítélték őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5179d0e-e25a-478f-800b-478ffb7ed7df","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az okostelefonok ára az új technológia miatt egyértelműen emelkedni fog, a kérdés csak az: mennyivel? A kínaiak most erre a kérdésre adtak választ.","shortLead":"Az okostelefonok ára az új technológia miatt egyértelműen emelkedni fog, a kérdés csak az: mennyivel? A kínaiak most...","id":"20190206_kina_5g_okostelefon_ara_dragulas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5179d0e-e25a-478f-800b-478ffb7ed7df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f994afc-e729-4308-b4d0-bf0f408da671","keywords":null,"link":"/tudomany/20190206_kina_5g_okostelefon_ara_dragulas","timestamp":"2019. február. 06. 10:03","title":"Kiderült, mennyivel lesznek drágábbak az 5G-s telefonok a mostaniakhoz képest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df4c0d61-16a2-457d-9f13-0f45e159f356","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még mindig születnek magyarázatok a kormányoldali sajtóval kritikus Varga István megszólalásával és távozásával kapcsolatban, most L. Simon László nyilvánított a Fideszben tapasztaltakhoz képest mérsékeltebb véleményt a kormányzati sajtóholdingban rövid életű vezetői karriert befutó Varga szavairól.\r

