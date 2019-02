Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c1f14b70-206b-41af-96ba-505d8aa31c37","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Legalábbis erre lehet következtetni az Instagram-sztorijából.","shortLead":"Legalábbis erre lehet következtetni az Instagram-sztorijából.","id":"20190214_Vajna_Timea_turistaosztalyon_viszi_Los_Angelesbe_Andy_Vajna_hamvait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1f14b70-206b-41af-96ba-505d8aa31c37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc2551e4-90cd-4527-bb65-74b8979ae229","keywords":null,"link":"/elet/20190214_Vajna_Timea_turistaosztalyon_viszi_Los_Angelesbe_Andy_Vajna_hamvait","timestamp":"2019. február. 14. 10:31","title":"Vajna Tímea elindult Los Angelesbe Andy Vajna hamvaival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afc5f76c-0288-462b-8f44-86c8830feb0a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Néhány nappal az után, hogy egy jégbe fagyott macskát hoztak vissza a biztosnak tűnő halálból az amerikai állatorvosok Montana államban, most egy ugyancsak a jég miatt életveszélybe került sast mentettek meg Michiganben. A mentőakcióról videói is készült.","shortLead":"Néhány nappal az után, hogy egy jégbe fagyott macskát hoztak vissza a biztosnak tűnő halálból az amerikai állatorvosok...","id":"20190215_Most_egy_sast_mentettek_meg_a_jeghalaltol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=afc5f76c-0288-462b-8f44-86c8830feb0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63ef1300-f585-43a2-a5fe-32c8fe0bb78f","keywords":null,"link":"/vilag/20190215_Most_egy_sast_mentettek_meg_a_jeghalaltol","timestamp":"2019. február. 15. 14:16","title":"Videóra vették egy sas megmentését, akinek jéglabda ragadt a farkához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42928503-7966-4e4e-ac50-8108fe080a34","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"„Mekimélt ato, törskönyf van hozá.”","shortLead":"„Mekimélt ato, törskönyf van hozá.”","id":"20190214_hasznaltauto_piac_hirdetesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42928503-7966-4e4e-ac50-8108fe080a34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed6e30ed-53fc-45f6-9741-2421f0669fe9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190214_hasznaltauto_piac_hirdetesek","timestamp":"2019. február. 15. 04:23","title":"Zseniális \"ujjmatyar-magyar\" szótár született a használtautó piachoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68606468-57d9-49fd-8f2a-d0056c866f9a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump első kampánymenedzsere, Paul Manafort nem tartotta magát a vádalkuban foglaltakhoz, és szándékosan hazudott a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) munkatársainak, valamint a Robert Mueller vezette vizsgálóbizottságnak – közölte egy szövetségi bíró szerda este Washingtonban.","shortLead":"Donald Trump első kampánymenedzsere, Paul Manafort nem tartotta magát a vádalkuban foglaltakhoz, és szándékosan...","id":"20190214_paul_manafort_kampanymenedzser_hazugsag_fbi_robert_mueller_donald_trump","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68606468-57d9-49fd-8f2a-d0056c866f9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cf68fe8-a924-4f14-8026-cd674be806a3","keywords":null,"link":"/vilag/20190214_paul_manafort_kampanymenedzser_hazugsag_fbi_robert_mueller_donald_trump","timestamp":"2019. február. 14. 05:43","title":"Trump első kampánymenedzsere szándékosan hazudott az FBI-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36716a4e-2b22-4187-b4f2-0badb542cfe8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy ukrán humorista kíváncsi volt arra, hogy mennyi embert tud kivinni az utcára pénz ígéretével egy olyan elnökjelölt támogatására, aki egyébként nem is indul a március 31-ei államfőválasztáson. Amikor meglátta az eredményt, igencsak meglepődött.","shortLead":"Egy ukrán humorista kíváncsi volt arra, hogy mennyi embert tud kivinni az utcára pénz ígéretével egy olyan elnökjelölt...","id":"20190214_Tomeggyules_tartottak_Kijevben_egy_nem_letezo_elnokjelolt_mellett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36716a4e-2b22-4187-b4f2-0badb542cfe8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f21983f-18b8-4be6-9550-ef3ef19d01f2","keywords":null,"link":"/vilag/20190214_Tomeggyules_tartottak_Kijevben_egy_nem_letezo_elnokjelolt_mellett","timestamp":"2019. február. 14. 16:25","title":"Tömeggyűlés tartottak Kijevben egy nem létező elnökjelölt mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"202c900d-d83e-474b-b221-398536b52fd0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Április 28-án előrehozott parlamenti választást tartanak Spanyolországban, ahol a Pedro Sánchez vezette kormánynak nem sikerült elfogadtatnia a költségvetést a törvényhozásban. A szocialista kormány nem tartott ki sokáig, az új kabinet nyolc hónappal ezelőtt alakult meg, miután a parlamenti bizalmatlansági szavazáson megbukott a néppárti Mariano Rajoy kormánya.","shortLead":"Április 28-án előrehozott parlamenti választást tartanak Spanyolországban, ahol a Pedro Sánchez vezette kormánynak nem...","id":"20190215_","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=202c900d-d83e-474b-b221-398536b52fd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4000c0fe-890e-4deb-a2bc-65479ecc1f24","keywords":null,"link":"/vilag/20190215_","timestamp":"2019. február. 15. 10:56","title":"Összeomlott a spanyol kormány, jön az előrehozott választás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ee6cc19-45ba-4ca9-b84a-b09df5418794","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A Lexus első hétszemélyes európai modellje listaáron 1 millióval drágább az 5 üléses változatnál, de az új kedvezménnyel 1,5 millió forinttal mégis olcsóbb lehet.","shortLead":"A Lexus első hétszemélyes európai modellje listaáron 1 millióval drágább az 5 üléses változatnál, de az új...","id":"20190215_teszten_a_24_millios_7_uleses_divatterepjaro_amire_jar_a_25_millios_allami_tamogatas_lexus_rx450h_l","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ee6cc19-45ba-4ca9-b84a-b09df5418794&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b272b026-befd-46c1-a552-a328bfa10756","keywords":null,"link":"/cegauto/20190215_teszten_a_24_millios_7_uleses_divatterepjaro_amire_jar_a_25_millios_allami_tamogatas_lexus_rx450h_l","timestamp":"2019. február. 15. 18:01","title":"Teszten a 24 milliós 7 üléses divatterepjáró, amelyre járhat a 2,5 milliós állami támogatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78c4dce9-f211-4644-9fd7-17fcfe26ec73","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Korábbi terveit feladva mégsem hoz létre új központot New Yorkban a világ legnagyobb internetes kiskereskedelmi vállalata, az Amazon. A háttérben politikai okok vannak. ","shortLead":"Korábbi terveit feladva mégsem hoz létre új központot New Yorkban a világ legnagyobb internetes kiskereskedelmi...","id":"20190215_Rosszul_alszik_ma_a_vilag_leggazdagabb_embere_dugaba_dolt_a_New_Yorki_terv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78c4dce9-f211-4644-9fd7-17fcfe26ec73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a32b30c-6a47-4453-ab62-b429d60960ad","keywords":null,"link":"/kkv/20190215_Rosszul_alszik_ma_a_vilag_leggazdagabb_embere_dugaba_dolt_a_New_Yorki_terv","timestamp":"2019. február. 15. 18:05","title":"Rosszul alszik ma a világ leggazdagabb embere, dugába dőlt a New York-i terv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]