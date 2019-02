Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c9fa128-6912-4e23-b2ec-73d0b11d2157","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Európai Néppárt (EPP) az Európai Bizottság élére tartó csúcsjelöltjét a müncheni biztonságpolitikai konferencián faggatták.","shortLead":"Az Európai Néppárt (EPP) az Európai Bizottság élére tartó csúcsjelöltjét a müncheni biztonságpolitikai konferencián...","id":"20190217_Weber_Orbanrol_Nincs_kivetelezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c9fa128-6912-4e23-b2ec-73d0b11d2157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a031630-813e-4065-afa9-3318d9e513ba","keywords":null,"link":"/vilag/20190217_Weber_Orbanrol_Nincs_kivetelezes","timestamp":"2019. február. 17. 09:55","title":"Weber Orbánról: Nincs kivételezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hűvösen reagált Németország Donald Trump amerikai elnök azon felszólítására, hogy az Egyesült Államok európai szövetségesei \"fogadják vissza\" és állítsák bíróság elé az Iszlám Állam nevű terrorszervezet Szíriában elfogott több mint nyolcszáz külföldi harcosát.","shortLead":"Hűvösen reagált Németország Donald Trump amerikai elnök azon felszólítására, hogy az Egyesült Államok európai...","id":"20190217_Berlin_nem_kivanja_teljesiteni_Trump_koveteleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d26eac5-4b84-4fe7-aa65-669b1fe94566","keywords":null,"link":"/vilag/20190217_Berlin_nem_kivanja_teljesiteni_Trump_koveteleset","timestamp":"2019. február. 17. 18:43","title":"Berlin nem kívánja teljesíteni Trump követelését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"448cfb56-9f6b-4213-96a2-a73a34956d18","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ambrus Attila 51 évesen lett apa és úgy érzi, most ő a legboldogabb ember az egész világon.","shortLead":"Ambrus Attila 51 évesen lett apa és úgy érzi, most ő a legboldogabb ember az egész világon.","id":"20190216_Apa_lanya_kepet_posztolt_a_Viszkis","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=448cfb56-9f6b-4213-96a2-a73a34956d18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2cfa88d-a052-4efb-82a4-45aae05fab35","keywords":null,"link":"/elet/20190216_Apa_lanya_kepet_posztolt_a_Viszkis","timestamp":"2019. február. 16. 14:55","title":"Megosztotta az első apa-lánya képet a Viszkis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eca97a73-ca92-4b38-92ae-141cc7614804","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"9-15 fok várható, sok napsütéssel. ","shortLead":"9-15 fok várható, sok napsütéssel. ","id":"20190218_Ma_is_tavaszias_lesz_az_ido","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eca97a73-ca92-4b38-92ae-141cc7614804&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14c8403a-92b2-4767-b272-24b35613e92a","keywords":null,"link":"/itthon/20190218_Ma_is_tavaszias_lesz_az_ido","timestamp":"2019. február. 18. 05:18","title":"Ma is tavaszias lesz az idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31ddc8e5-3f84-4522-a00f-70797d6cc8c4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendelő decemberben zárt be átszervezés miatt, ez lehetett a megoldás.","shortLead":"A rendelő decemberben zárt be átszervezés miatt, ez lehetett a megoldás.","id":"20190216_Titokzatos_maganceg_vette_at_az_Oltokozpont_feladatait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31ddc8e5-3f84-4522-a00f-70797d6cc8c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4af0398b-0471-4e28-a1ef-01b7ab6d6bb7","keywords":null,"link":"/elet/20190216_Titokzatos_maganceg_vette_at_az_Oltokozpont_feladatait","timestamp":"2019. február. 16. 17:00","title":"Titokzatos magáncég vette át az Oltóközpont feladatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04399859-ddeb-465e-8949-e4b37786f470","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A héten kezdődött a szakadár vezetők pere.","shortLead":"A héten kezdődött a szakadár vezetők pere.","id":"20190216_Szazezrek_tuntettek_Barcelonaban_a_katalan_fuggetlenseg_mellett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04399859-ddeb-465e-8949-e4b37786f470&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12cff9ca-1e45-4792-a2ce-20acb066bf84","keywords":null,"link":"/vilag/20190216_Szazezrek_tuntettek_Barcelonaban_a_katalan_fuggetlenseg_mellett","timestamp":"2019. február. 16. 20:40","title":"Százezrek tüntettek Barcelonában a katalán függetlenség mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a76976ce-fa8a-4877-bdc6-4fc53bbb718d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szerdán még elfogadhatatlan volt az uniós-svájci megállapodásszöveg a magyar tagállamnak, pénteken viszont mi is elfogadtuk ugyanazt a szöveget, értesült a Politico.\r

\r

","shortLead":"Szerdán még elfogadhatatlan volt az uniós-svájci megállapodásszöveg a magyar tagállamnak, pénteken viszont mi is...","id":"20190218_EU_Magyarorszag_hirtelen_elfogadta_ugyanazt_a_megallapodast_amit_szerdan_meg_kifogasolt_a_migracio_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a76976ce-fa8a-4877-bdc6-4fc53bbb718d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b3d0a0d-f198-4b19-9a5e-8f91c41764e0","keywords":null,"link":"/vilag/20190218_EU_Magyarorszag_hirtelen_elfogadta_ugyanazt_a_megallapodast_amit_szerdan_meg_kifogasolt_a_migracio_miatt","timestamp":"2019. február. 18. 07:34","title":"EU: Magyarország hirtelen elfogadta ugyanazt a megállapodást, amit szerdán még kifogásolt a migráció miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ae20c01-e377-49e3-8cce-e1e121e2744a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Airbus európai repülőgépgyártó konzorcium alelnöke szerint \"katasztrófa\", amit a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) ügyében \"a politika művel\".","shortLead":"Az Airbus európai repülőgépgyártó konzorcium alelnöke szerint \"katasztrófa\", amit a brit EU-tagság megszűnésének...","id":"20190217_Az_Airbus_alelnoke_beolvasott_a_Brexit_ugyeben_katasztrofalisan_teljesito_politikanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ae20c01-e377-49e3-8cce-e1e121e2744a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d395c60b-be9b-4725-a463-10f84d02ab37","keywords":null,"link":"/vilag/20190217_Az_Airbus_alelnoke_beolvasott_a_Brexit_ugyeben_katasztrofalisan_teljesito_politikanak","timestamp":"2019. február. 17. 13:00","title":"Az Airbus alelnöke beolvasott a Brexit ügyében katasztrofálisan teljesítő politikának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]