Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5a6e3961-cb0e-4f4d-8512-5f7cc3f61c86","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A New York-i Metropolitan Múzeum visszaadott az egyiptomi kormánynak egy lopott ókori szarkofágot, amelyet állítása szerint két éve jóhiszeműen vásárolt.","shortLead":"A New York-i Metropolitan Múzeum visszaadott az egyiptomi kormánynak egy lopott ókori szarkofágot, amelyet állítása...","id":"20190218_Mossa_kezeit_a_Metropolitan_Muzeum_es_visszaadja_a_lopott_szarkofagot_Egyiptomnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a6e3961-cb0e-4f4d-8512-5f7cc3f61c86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51a2c8eb-bb14-425a-ac50-e19832d6ba30","keywords":null,"link":"/kultura/20190218_Mossa_kezeit_a_Metropolitan_Muzeum_es_visszaadja_a_lopott_szarkofagot_Egyiptomnak","timestamp":"2019. február. 18. 11:32","title":"Mossa kezeit a Metropolitan Múzeum, és visszaadja a lopott szarkofágot Egyiptomnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13fd4559-dad9-4cbb-ba61-7bda1cdc3b17","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jelentős megújulás előtt áll az Opera böngésző. Az új felületet tartalmazó programverzió már letölthető.","shortLead":"Jelentős megújulás előtt áll az Opera böngésző. Az új felületet tartalmazó programverzió már letölthető.","id":"20190217_opera_bongeszo_pc_dizajnvaltas_felhasznaloi_felulet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13fd4559-dad9-4cbb-ba61-7bda1cdc3b17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"693c588c-5a09-4900-812c-65cf367083c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190217_opera_bongeszo_pc_dizajnvaltas_felhasznaloi_felulet","timestamp":"2019. február. 17. 15:03","title":"Ha kipróbálna egy másik, ingyenes böngészőt a gépén, adjon esélyt az új Operának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eacdfb9c-bd99-42ba-8fae-1fa15f360313","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"José Cura az elmúlt 20 évben gyakran ejtette útba Magyarországot. Most a Cziffra Fesztivál hozta Budapestre, ahol február 24-én a Balázs János zongoraművésszel közös argentin dalestje zárja a rendezvényt. Titkon pedig arra a napra vár, amikor ugyanolyan egyenrangúnak ismerik el rendezőként és karmesterként, mint énekesként. ","shortLead":"José Cura az elmúlt 20 évben gyakran ejtette útba Magyarországot. Most a Cziffra Fesztivál hozta Budapestre, ahol...","id":"20190218_Jose_Cura_A_bevandorlo_es_a_kivandorlo_multat_is_ismerem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eacdfb9c-bd99-42ba-8fae-1fa15f360313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e950f927-6244-4033-9996-f153afe97edf","keywords":null,"link":"/kultura/20190218_Jose_Cura_A_bevandorlo_es_a_kivandorlo_multat_is_ismerem","timestamp":"2019. február. 18. 14:25","title":"José Cura: A bevándorló és a kivándorló múltat is ismerem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40224ecd-69eb-4b23-8253-78999daf7c4d","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A kormány által éppen megvágott költségvetéséből kell majd az Akadémiának kifizetnie ezt is. De akadémikusok nem kaphatják meg.","shortLead":"A kormány által éppen megvágott költségvetéséből kell majd az Akadémiának kifizetnie ezt is. De akadémikusok nem...","id":"20190218_Tenyleg_jaradekot_kapnak_az_idos_tudosok_ezzel_is_az_MTA_jar_rosszul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40224ecd-69eb-4b23-8253-78999daf7c4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c139d108-661c-426b-b5dc-aae4d6bdcf2f","keywords":null,"link":"/itthon/20190218_Tenyleg_jaradekot_kapnak_az_idos_tudosok_ezzel_is_az_MTA_jar_rosszul","timestamp":"2019. február. 18. 20:02","title":"Tényleg járadékot kapnak az idős tudósok, de ezzel is az MTA jár rosszul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6121b585-39f9-4005-be73-64986b4c5ea9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20190219_Kedden_indul_az_RTL_uj_alvilagi_sorozata__ilyen_lesz_a_focime_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6121b585-39f9-4005-be73-64986b4c5ea9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7225ddff-31f6-4900-9125-2680bcef6473","keywords":null,"link":"/kultura/20190219_Kedden_indul_az_RTL_uj_alvilagi_sorozata__ilyen_lesz_a_focime_video","timestamp":"2019. február. 19. 11:34","title":"Kedden indul az RTL új alvilági sorozata - ilyen lesz a főcíme (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d285a9c7-fa95-40f6-b564-f34f15065376","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Péntekre virradóra bocsátják fel az első izraeli Hold-szondát, amelynek újdonsága az is, hogy ez lesz az első magán űreszköz a Föld kísérőjén.","shortLead":"Péntekre virradóra bocsátják fel az első izraeli Hold-szondát, amelynek újdonsága az is, hogy ez lesz az első magán...","id":"20190219_elso_izraeli_holdszonda_felbocsatasa_isa_spaceil_israeltothemoon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d285a9c7-fa95-40f6-b564-f34f15065376&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5423e772-df5b-4ffb-ad2a-04ed1457fe38","keywords":null,"link":"/tudomany/20190219_elso_izraeli_holdszonda_felbocsatasa_isa_spaceil_israeltothemoon","timestamp":"2019. február. 19. 07:02","title":"„Pénteken történelmet írunk”: Izrael felküldi az első Hold-szondáját, Mózes első könyvéről nevezték el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45e7e779-3172-4761-84a1-6c1f1a5344f9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két új Lumix fényképezővel bővíti kompakt eszköztárát a Panasonic, melyek között egy egészen aprócska is helyet kapott. A TZ95 azonban csak küllemre tűnik szerénynek.","shortLead":"Két új Lumix fényképezővel bővíti kompakt eszköztárát a Panasonic, melyek között egy egészen aprócska is helyet kapott...","id":"20190219_panasonic_lumix_fz1000_ii_panasonic_lumix_tz95_kompakt_fenykezogep_panasonic_convention_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45e7e779-3172-4761-84a1-6c1f1a5344f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7a611da-2c24-43a5-8d81-74be3eaba559","keywords":null,"link":"/tudomany/20190219_panasonic_lumix_fz1000_ii_panasonic_lumix_tz95_kompakt_fenykezogep_panasonic_convention_2019","timestamp":"2019. február. 19. 11:03","title":"Kicsi a bors, de erős: megjöttek a Panasonic új fotómasinái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f92ac557-3c8c-4b97-9206-8b8c95da516d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyben 30 ezer forintot is kiszabtak helyszíni bírságként a videón látható autósra.","shortLead":"Egyben 30 ezer forintot is kiszabtak helyszíni bírságként a videón látható autósra.","id":"20190218_kozlekedesi_razzia_gyalogatkelo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f92ac557-3c8c-4b97-9206-8b8c95da516d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2b8ed2d-9222-49a6-bbc3-f60a904b3459","keywords":null,"link":"/cegauto/20190218_kozlekedesi_razzia_gyalogatkelo","timestamp":"2019. február. 18. 15:25","title":"Sajátos razziát kezdett a rendőrség, ezért a jelenetért 4 hónapra ugrott a jogosítvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]