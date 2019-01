Új showműsorok, saját gyártású krimisorozat, dokusorozat a külföldre költöző magyarokról – ezekkel várja a nézőket az RTL Klub 2019 tavaszán. Folytatódik A mi kis falunk, megújul a Barátok közt és új csatornán lesz látható az Éjjel-Nappal Budapest is.

„Amikor az új struktúrát terveztük, az volt a cél, hogy minél több korosztálynak nyújtsunk minőségi szórakozást, ezért február 18-tól számos változás lesz a csatornáinkon” – ezzel indokolta az RTL Klub, az RTL II és a Cool műsorstruktúrájának tavaszi átalakulását Kolosi Péter, , az RTL Magyarország vezérigazgató-helyettese és programigazgatója.

Az egyik legfontosabb változás, hogy a hat évvel ezelőtt indult Éjjel-Nappal Budapest átkerül az RTL II-re (amelynek a tervek szerint egy fiatalosabb, realitysebb arcot adnak majd), így az anyacsatornán mind az öt hétköznapon felszabadul elég műsoridő ahhoz, hogy új sorozatokkal is találkozhassanak a nézők.

Február végén hétfőnként érkezik majd a képernyőre a Cápák Között, amely az elmúlt másfél évtizedben nagy sikerrel futott Angliában, Amerikában és Ausztráliában is. A showműsornak főszereplői a pénzügyi világ sztárjai: gazdag és sikeres üzletemberek, döntéshozók. A Cápák Között minden hétfőn 21:10-től látható majd az RTL Klubon.



A sorozatgyártásba a Hírigazgatóság is beszállt, ők készítik majd a külföldre költöző magyarokról szóló Isten veled, Magyarország című dokusorozatot is. „Ilyen típusú sorozatok Európában sok tévében vannak, a legrégebben működő a Goodbye Deutschland!, amely több mint tíz éve megy: a sorozatban szereplő emberek Németországban igazi sztárokká váltak, az alkotók vissza-visszatérnek hozzájuk, így a nézők látják megöregedni őket, felnőni a gyerekeiket. Nekünk is az a célunk, – ha a magyar családok nyitottak erre – , hogy alkalmanként újra forgathassunk nálunk, és megmutathassuk, hogyan alakul az életük” – mondta Kotroczó Róbert a hvg.hu-nak.

© RTL klub

A hírigazgató hozzátette: az első koncepciókat tavaly nyáron kezdték el kidolgozni, majd titokban kezdték el felkeresni a szereplőket, hogy a készülő sorozatról senki ne szerezzen tudomást. „Az RTL-en belül is csak nagyon kevesen tudtak róla, pedig tíz stáb forgatott, ők százezer kilométert repültek tizenhét országban. Forgattunk például Peruban, Laoszban és Ausztráliában is. Minden professzionális kapcsolatunkat felhasználtuk, tehát akik valaha a csatornánál dolgoztak operatőrként, vagy riporterként, és most valahol külföldön dolgoznak, ők mind visszajöttek a forgatásra. Rendkívül bonyolult művelet volt. Akadt olyan család, amely elindult itthonról: hozzájuk Hollandiából ment egy riporter, ő forgatta le, ahogy megérkeznek Angliába, majd letelepednek.”

Kotroczó arról is beszélt, hogy a sorozatot kicsit a saját arculatukra igazították: „Voltak különböző prekoncepcióink, de kiderült, hogy nagyon változatos okok miatt hagyják el az országot a magyarok. Sokan financiális problémák miatt, de a legtöbben nem ezért: van, aki a tinédzserkori álmát akarja megvalósítani, van, aki az életközepi válságát rendezné külföldön, van, aki a házasságát újítaná meg. Minket a motivációjuk, a személyes történeteik érdekelnek. A szereplők között vannak egyedülállók, de nagycsaládosok is. Különböző helyeken vesszük fel a fonalat, az egyik családot például onnan követjük, hogy bezárják a lakásuk ajtaját, de olyan szereplő is van, aki már kint él egy ideje, és valamennyire beilleszkedett.”

A motivációk között akár a politikai körülmények is szerepelhetnének, de Kotroczó Róbert azt mondja, úgy látják az alkotók, nem elsősorban ezért költöznek el az emberek. „Természetesen a magyar valóságból beszűrődnek különböző elemek, de itt az újrakezdés a fontos.”



Hogy milyen hétköznapi és banális problémák várnak arra, aki itt született, de el akarja hagyni Magyarországot, és hogy hogyan birkóznak meg a magyarok a honvággyal és a hiányos nyelvtudással, arról a február 18-tól induló dokusorozatból tudhatunk meg többet. A műsor hétfőnként 22:10-től jelentkezik majd.

Február 19-től kedd esténként 21:10-től új, saját gyártású heti krimisorozatot indít a csatorna. A holland Penoza című sorozat magyar változatát, az Alvilágot a Liza, a rókatündért és az X – a rendszerből című filmet jegyző Ujj Mészáros Károly rendezte. A sztori szerint Nóra (Balsai Móni) családját átjárja a bűn. Apja, bátyja, sőt a férje is drogban utazik – innen van pénz házra, kocsira, gondtalan életre. Nóra soha nem firtatja ezeket a kétes üzleteket – a maga részéről tisztes polgári életre neveli három gyermekét. Ám egy nap egy motoros támadó lelövi a férjét és Nórának szembe kell néznie mindennel, ami felett addig szemet hunyt.

© RTL Klub

„Az RTL jó pár éve elkötelezte magát a sorozatok iránt: vettünk különböző forgatókönyveket, majd átdolgoztuk őket. Az első siker a Válótársak volt, aztán folytattuk A mi kis falunkkal. A tévénézőt nem feltétlenül érdekli, hogy ki írta az eredeti forgatókönyvet, sokkal inkább az a fontos neki, hogy mennyire működik a sorozat, mennyire tud azonosulni a szereplőkkel, és persze, hogy mennyire szól róla” – mondja Herman Péter, az RTL Magyarország kreatív igazgatója.

„A Válótársakban már volt szerencsém együtt dolgozni Balsai Mónival. Amikor sorozatokat kerestünk, már sokat hallottam a holland Penozáról, és tudtam, ha egyszer megcsinálnám, Balsai Mónit szeretném főszereplőnek. Mivel ő nemcsak a magánéletben, hanem a munkában is remekül működik Ujj Mészáros Károllyal, az volt a szándékom, hogy őket csomagban kérjem fel. Vígjátékunk már van, dramedynk van, de krimink még nincs, itt az ideje, hogy egy új műfajt is kipróbáljunk. Az Alvilág egy nyolcrészes évadból áll majd, bízunk benne, hogy pozitívan fogadják majd a nézők ezt az izgalmas, önmagában is értékes történetet” – tette hozzá Herman.

Újdonság lesz a február 20-tól szerda esténként 21:10-től jelentkező Toplista is Szabó Zsófival. Az adások témái a bulvár műfajából merítkeznek, de a riportokban az adott téma szakértői megszólalnak majd. Február 23-től folytatódik a Gyertek át! Sebestyén Balázzsal, csütörtök esténként egy-egy tematika alapján meghívott hírességekből álló, két 4 fős csapat küzd meg egymással a dicsőséges győzelemért. Érkezik a Doktor Murphy második évadja, és elindul a Magnum P.I., a legendás sorozat 21. századi, újratöltött verziója.



A csatorna saját gyártású sikersorozatai is folytatódnak, a Drága örökösök minden hétköznap este 19:35-től, A Tanár minden szombat este várja majd a nézőket, tavasszal pedig a harmadik évad folytatásával tér vissza A mi kis falunk. Fontos változás az is, hogy a késő esti Híradó az RTL II-ről átköltözik az anyacsatornára, hétköznap 23.15-től láthatják majd a nézők.

© RTL Klub

A Barátok közt is átesik egy kis ráncfelvarráson, főleg vizuálisan. A huszonegy éves sorozat átáll 4K-ra, azaz más lesz a kép dinamikája, mások lesznek a sorozat színei: „Magyarországon egyetlen sorozat sem forgatott még így, mi vagyunk az elsők” – mondja Szerencsés Gabriella, a sorozat kreatív producere. „Egyre jobb minőségű sorozatok készülnek, ehhez pedig fel kell zárkóznunk, nem maradhatunk a régi, húszéves formátumban. Január első hete óta forgatunk így, nem győzünk gyönyörködni benne. Teljesen másféle snitteket tudunk csinálni, hiszen új kamerákkal dolgozunk. A nézők így közelebb kerülhetnek a jelenetekhez, a színészekhez. Már nem az úgynevezett alapvonalról forgatunk, megszűnik a sorozat színpadjellege” – fogalmaz Szerencsés Gabriella, aki a hvg.hu-nak elmondta: óriási örömmel fogadták a nézők a jubileumi epizódot, de az alkotók, és a színészek is imádták forgatni a részt. „Idén is nagyon jó történekkel készülünk, ez az év az érzelmekről fog szólni.”