[{"available":true,"c_guid":"81d96a50-3132-4aa3-91f7-a72d599de5ec","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A divattervező élete során sokakat megbántott. Volt, aki ezt a halála után szóvá is tette.","shortLead":"A divattervező élete során sokakat megbántott. Volt, aki ezt a halála után szóvá is tette.","id":"20190221_Kimeletlen_sulyfobias_nogyulolo__nem_mindenki_emlekszik_jo_szivvel_Karl_Lagerfeldre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81d96a50-3132-4aa3-91f7-a72d599de5ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca2be06c-b315-4cd4-933a-29ffbe3e3669","keywords":null,"link":"/elet/20190221_Kimeletlen_sulyfobias_nogyulolo__nem_mindenki_emlekszik_jo_szivvel_Karl_Lagerfeldre","timestamp":"2019. február. 21. 09:01","title":"Kíméletlen, súlyfóbiás nőgyűlölő – nem mindenki emlékszik jó szívvel Karl Lagerfeldre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6c1cb49-2416-4ccf-8284-a8108644bb2f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ahogy beszámoltunk róla, pénteken megszerezte egy őr fegyverét, és egy másikat túszul ejtve elszökött tárgyalásáról egy rab Budapesten. Sz. Károly 36 percig volt szabad, ez idő alatt átvágott a főváros több kerületén. Egy 63 éves férfi \"fuvarozta\", akinek az autójába, egy Nissanba a Fővárosi Törvényszék Markó utcai épülete előtt ugrott be. A Ripost interjút készített a sofőrrel, aki még mindig a történtek hatása alatt van.","shortLead":"Ahogy beszámoltunk róla, pénteken megszerezte egy őr fegyverét, és egy másikat túszul ejtve elszökött tárgyalásáról...","id":"20190220_szokott_fegyveres_rab_sofor_autos_uldozes_rendorseg_tuzparbaj","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6c1cb49-2416-4ccf-8284-a8108644bb2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75bfd76b-c8be-431b-b620-d60b2725a901","keywords":null,"link":"/elet/20190220_szokott_fegyveres_rab_sofor_autos_uldozes_rendorseg_tuzparbaj","timestamp":"2019. február. 20. 10:19","title":"Megszólalt a szökött rab túsza: \"Mondtam neki, hogy ne hadonásszon, mert ha lelő, nincs, aki továbbvigye\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f77e586b-357d-4280-9f83-8bf88922c8d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Csolnoky Ferenc Kórházban rövid időn belül megfeleződött az érsebészek száma, miután a hat szakember közül hárman jelezték: távoznak. Az osztályvezető főorvos is köztük van.","shortLead":"A Csolnoky Ferenc Kórházban rövid időn belül megfeleződött az érsebészek száma, miután a hat szakember közül hárman...","id":"20190221_veszprem_csolnoky_ferenc_korhaz_felmondas_ersebesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f77e586b-357d-4280-9f83-8bf88922c8d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32ead35f-dbdb-4723-ba7a-1d0777441481","keywords":null,"link":"/itthon/20190221_veszprem_csolnoky_ferenc_korhaz_felmondas_ersebesz","timestamp":"2019. február. 21. 07:34","title":"Felmondott az érsebészek fele a veszprémi kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db2cc0d3-c812-4d16-be8e-395f64a78186","c_author":"Crystal Group","category":"brandchannel","description":"Míg az egyéni vagy vállalati szintű adóoptimalizálási praktikák a 21. század elejéig lényegében az állami és nemzetközi jogszabályok adta lehetőségek mentén alakultak, ma már inkább a jogalkotók kénytelenek az események után futni, hiszen az internet terjedésével megjelenő új, globális szolgáltatásokra egyre nehezebben alkalmazhatóak a 1800-as évek végén lefektetett közteherviselési szabályok. ","shortLead":"Míg az egyéni vagy vállalati szintű adóoptimalizálási praktikák a 21. század elejéig lényegében az állami és nemzetközi...","id":"crystalgroup_20190218_dupla_irholland_szendvics","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db2cc0d3-c812-4d16-be8e-395f64a78186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba991469-4fe6-4c13-9e5e-2b749a931a20","keywords":null,"link":"/brandchannel/crystalgroup_20190218_dupla_irholland_szendvics","timestamp":"2019. február. 20. 07:35","title":"Már nem sokáig lesz az étlapon a dupla ír-holland szendvics","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Crystal Worldwide Group","c_partnerlogo":"69277d6e-5ab7-4502-a807-c6177aed924b","c_partnertag":"crystalgroup"},{"available":true,"c_guid":"0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy frissen publikált kutatási eredmény azt állítja, a YouTube-nak nagy szerepe van abban, hogy ennyire terjed a laposföld-elmélet.","shortLead":"Egy frissen publikált kutatási eredmény azt állítja, a YouTube-nak nagy szerepe van abban, hogy ennyire terjed...","id":"20190221_youtube_ajalnlott_video_dezinformacio_laposfold_hivok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b6b4f3d-1792-4090-b9c5-893f5e4bead4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190221_youtube_ajalnlott_video_dezinformacio_laposfold_hivok","timestamp":"2019. február. 21. 08:03","title":"Nem érti, miért hiszik újabban olyan sokan, hogy lapos a Föld? Itt a magyarázat a YouTube-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eb18984-27cd-4b9f-bef9-8956bd6206e3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem kell sokat várnunk az amerikai gyártó első itthoni értékesítő pontjának átadására, olyannyira, hogy már most hazai tesztvezetésre hív a cég.","shortLead":"Nem kell sokat várnunk az amerikai gyártó első itthoni értékesítő pontjának átadására, olyannyira, hogy már most hazai...","id":"20190220_hivatalos_teslakereskedes_nyilik_budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5eb18984-27cd-4b9f-bef9-8956bd6206e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b306f56-8112-46bc-acbd-1e55780b8697","keywords":null,"link":"/cegauto/20190220_hivatalos_teslakereskedes_nyilik_budapesten","timestamp":"2019. február. 20. 08:21","title":"Hivatalos: Tesla-kereskedés nyílik Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a0b5df4-1d94-4226-991b-cebca99513d3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jeffrey Rosen kerülhet a márciusban távozó Rod Rosenstein helyére.","shortLead":"Jeffrey Rosen kerülhet a márciusban távozó Rod Rosenstein helyére.","id":"20190220_Megvan_kit_jelol_Trump_tavozo_igazsagugyi_miniszterhelyettese_utodjanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a0b5df4-1d94-4226-991b-cebca99513d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41403089-caef-46c5-8857-ac5315ac927d","keywords":null,"link":"/vilag/20190220_Megvan_kit_jelol_Trump_tavozo_igazsagugyi_miniszterhelyettese_utodjanak","timestamp":"2019. február. 20. 06:01","title":"Megvan, kit jelöl Trump távozó igazságügyi miniszter-helyettese utódjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b118d99c-4c2e-4e11-87bc-ccd8088af8e9","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"A Méker Kft. azt is megfontolja, hogy megvalósítsa-e egyáltalán azt a fejlesztést, amire a pénzt kérte. Eddig nem történt egyetlen kapavágás sem a mátészalkai sertéstelepnél.","shortLead":"A Méker Kft. azt is megfontolja, hogy megvalósítsa-e egyáltalán azt a fejlesztést, amire a pénzt kérte. Eddig nem...","id":"20190219_kosa_lajos_meker_sertestelep_unios_tamogatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b118d99c-4c2e-4e11-87bc-ccd8088af8e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50ab544e-1930-485e-969e-ce1dce4fddc7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190219_kosa_lajos_meker_sertestelep_unios_tamogatas","timestamp":"2019. február. 19. 11:45","title":"Lemondott Kósa Lajos anyjának cége a százmilliós uniós támogatásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]