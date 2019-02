Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a5ef21f4-4af5-44a7-8646-7cb95a51d27f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2009-ben még elképzelhetetlen volt, hogy 2,5 milliárd dolláros vagyonalapot indítson Izland, melybe évente és állampolgáronként 7 ezer dollárt (csaknem 2 millió forintot) töltenek.","shortLead":"2009-ben még elképzelhetetlen volt, hogy 2,5 milliárd dolláros vagyonalapot indítson Izland, melybe évente és...","id":"20190226_Tiz_eve_a_csod_szelen_allt_most_tobb_milliardos_dollaros_vagyonalapot_grundol_az_eszaki_orszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5ef21f4-4af5-44a7-8646-7cb95a51d27f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20afddac-a121-490c-a9b2-5fb9c63a1179","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190226_Tiz_eve_a_csod_szelen_allt_most_tobb_milliardos_dollaros_vagyonalapot_grundol_az_eszaki_orszag","timestamp":"2019. február. 26. 10:54","title":"Tíz éve a csőd szélén állt, most több milliárd dolláros vagyonalapot gründol az északi ország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59547bc5-5ffe-4ff5-a8d9-4b5281dba868","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ujhelyi István szocialista EP-képviselő az Európai Néppárt frakcióját szembesítette azzal, a Fidesz minden következmény nélkül lépheti át az átléphetetlennek mondott határokat, mégis maradhat a frakcióban.\r

","shortLead":"Ujhelyi István szocialista EP-képviselő az Európai Néppárt frakcióját szembesítette azzal, a Fidesz minden következmény...","id":"20190226_Az_EPben_trollkodta_meg_az_MSZP_a_kormany_legujabb_plakatkampanyat","title":"Az EP-ben trollkodta meg az MSZP a kormány legújabb plakátkampányát" A politikus szerint az ellenőrzés során a melltartóját és rúzsait is megnézték, jegyzetfüzetét pedig átlapozták. A politikus szerint...","id":"20190226_Meggyujtott_egy_fustgyertyat_tetotol_talpig_atvizsgaltak_a_Momentum_politikusat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d08af9c-e74f-4728-9a07-d8aafa25b0ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f951657-32aa-4aac-b968-68741b382b12","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_Meggyujtott_egy_fustgyertyat_tetotol_talpig_atvizsgaltak_a_Momentum_politikusat","timestamp":"2019. február. 26. 13:35","title":"Panaszt nyújtott be a Momentum politikusa, akit egy füstgyertya miatt vizsgáltak át a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91527ea5-b366-482f-96b1-a81dbb5cba1b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még ezután derül ki, kuruttyolt-e a partján valami E.T.-féle béka.","shortLead":"Még ezután derül ki, kuruttyolt-e a partján valami E.T.-féle béka.","id":"20190226_Ime_a_Mars_osi_folyoi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91527ea5-b366-482f-96b1-a81dbb5cba1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f81ebc2-c159-4de8-9277-aef591b1a3bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190226_Ime_a_Mars_osi_folyoi","timestamp":"2019. február. 26. 11:51","title":"Lefotózta a Mars ősi folyóit az európai űrszonda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1117366-5d41-4d67-965f-0b79b447f093","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az operatőr szerint méltatlan, hogy a januárban elhunyt Andy Vajnáról megfeledkeztek az Oscar-ceremónia szervezői.","shortLead":"Az operatőr szerint méltatlan, hogy a januárban elhunyt Andy Vajnáról megfeledkeztek az Oscar-ceremónia szervezői.","id":"20190226_Koltai_Lajos_nem_akarja_elhinni_hogy_Andy_Vajna_kimaradt_a_megemlekezesekbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1117366-5d41-4d67-965f-0b79b447f093&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d16133d2-a21c-46f1-b67b-1f2bfbf7dd42","keywords":null,"link":"/kultura/20190226_Koltai_Lajos_nem_akarja_elhinni_hogy_Andy_Vajna_kimaradt_a_megemlekezesekbol","timestamp":"2019. február. 26. 09:08","title":"Koltai Lajos nem akarja elhinni, hogy Andy Vajna kimaradt a megemlékezésekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69ec6acc-0b88-41e5-a52a-8ba3364fe156","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Herman Van Rompuy a hétvégén azt mondta: Orbánnak nincs helye az Európai Néppártban.","shortLead":"Herman Van Rompuy a hétvégén azt mondta: Orbánnak nincs helye az Európai Néppártban.","id":"20190225_Az_Europai_Tanacs_volt_elnoke_is_kizarna_Orbant_a_Neppartbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69ec6acc-0b88-41e5-a52a-8ba3364fe156&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a493f25c-ef99-42aa-ba3a-9e7fbf748a70","keywords":null,"link":"/itthon/20190225_Az_Europai_Tanacs_volt_elnoke_is_kizarna_Orbant_a_Neppartbol","timestamp":"2019. február. 25. 14:47","title":"Az Európai Tanács volt elnöke is kizárná Orbánt a Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecf785cc-d462-44ae-ac07-1dad1bd1babc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elemeiről ismert Energizer a barcelonai MWC-n is büszkén mutogatja vadonatúj, 18 ezer mAh kapacitású akkumulátorral szerelt mobilját. Nehéz is lenne nem kiszúrni: az eszköz akkora, mintha két telefont olvasztottak volna egybe. ","shortLead":"Az elemeiről ismert Energizer a barcelonai MWC-n is büszkén mutogatja vadonatúj, 18 ezer mAh kapacitású akkumulátorral...","id":"20190226_energizer_power_max_p18k_pop_hosszu_uzemideju_telefon_mwc_2019","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ecf785cc-d462-44ae-ac07-1dad1bd1babc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"104a8eba-895d-4cb5-b29f-83af312967a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190226_energizer_power_max_p18k_pop_hosszu_uzemideju_telefon_mwc_2019","timestamp":"2019. február. 26. 13:03","title":"Az igazi féltégla: ez a mobil egy hétig is bírja töltés nélkül, de megvan az ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d651744-e018-4648-a8d5-37fc264cc13e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak a Flo nevű menstruációs cikluskövető alkalmazás oszt meg szenzitív adatokat a Facebookkal a felhasználók beleegyezése nélkül. A Wall Street Journal más programokat is talált, amelyek hasonló módon üzemelnek. Simán lehet, hogy téved","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]