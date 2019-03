Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1d7ab5e4-03d3-4ae3-9f0e-748fd5438eb8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Túljelentkezés van az elnöki posztra, de az állományt alig tudják feltölteni. Már az államapparátusból is verbuválják a leendő bírókat – írja a csütörtökön megjelenő HVG.","shortLead":"Túljelentkezés van az elnöki posztra, de az állományt alig tudják feltölteni. Már az államapparátusból is verbuválják...","id":"20190306_Koppanhat_Patyi_mas_befuto_lehet_a_kozigazgatasi_birosag_elere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d7ab5e4-03d3-4ae3-9f0e-748fd5438eb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a08fe45-a6be-4523-b48d-8edf417896d7","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Koppanhat_Patyi_mas_befuto_lehet_a_kozigazgatasi_birosag_elere","timestamp":"2019. március. 06. 12:29","title":"Koppanhat Patyi, más befutó lehet a közigazgatási bíróság élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c9fa128-6912-4e23-b2ec-73d0b11d2157","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Néppárt három feltételhez kötötte azt, hogy ne zárják ki tagságukból a Fideszt. A pártcsalád frakcióvezetője azonban sem a Fidesz, sem Orbán részéről nem látja, hogy ezeknek meg akarnának felelni.","shortLead":"Az Európai Néppárt három feltételhez kötötte azt, hogy ne zárják ki tagságukból a Fideszt. A pártcsalád frakcióvezetője...","id":"20190306_Weber_Orban_nem_mutat_kompromisszumkeszseget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c9fa128-6912-4e23-b2ec-73d0b11d2157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47afbf57-786a-459a-9720-c102fd9e75da","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Weber_Orban_nem_mutat_kompromisszumkeszseget","timestamp":"2019. március. 06. 11:58","title":"Weber: Orbán nem mutat kompromisszumkészséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7f55a79-2095-4b2b-9dc1-895f6bf89e1e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Joseph Daul keményen elítélte a magyar kormányplakátokat, és elmondta, hogy egy más ügyben is nemet mondott Orbán Viktornak. ","shortLead":"Joseph Daul keményen elítélte a magyar kormányplakátokat, és elmondta, hogy egy más ügyben is nemet mondott Orbán...","id":"20190305_Nepparti_elnok_Orban_Viktor_atlepte_a_voros_vonalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d7f55a79-2095-4b2b-9dc1-895f6bf89e1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"876b59b3-aad4-473a-8833-0b3d0159abb6","keywords":null,"link":"/itthon/20190305_Nepparti_elnok_Orban_Viktor_atlepte_a_voros_vonalat","timestamp":"2019. március. 05. 10:03","title":"Néppárti elnök: \"Orbán Viktor átlépte a vörös vonalat\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fce822e-18e5-4281-b3c4-45baf61dd09e","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Mintegy 2,5 milliárd forintnyi óvadékot szabtak ki. ","shortLead":"Mintegy 2,5 milliárd forintnyi óvadékot szabtak ki. ","id":"20190305_Ovadekkal_kiengedhetik_a_letartoztatott_Nissanvezert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0fce822e-18e5-4281-b3c4-45baf61dd09e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d631f17f-c45a-4d74-ba39-dfc1014114da","keywords":null,"link":"/cegauto/20190305_Ovadekkal_kiengedhetik_a_letartoztatott_Nissanvezert","timestamp":"2019. március. 05. 09:11","title":"Óvadékkal kiengedhetik a letartóztatott Nissan-vezért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombaton bukkantak rá az ismeretlen férfi holttestére. ","shortLead":"Szombaton bukkantak rá az ismeretlen férfi holttestére. ","id":"20190304_Megoltek_egy_ismeretlen_ferfit_Jaszalsoszentgyorgyon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f853029c-7cf4-4741-af31-295ea3fa33a5","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_Megoltek_egy_ismeretlen_ferfit_Jaszalsoszentgyorgyon","timestamp":"2019. március. 04. 18:43","title":"Megöltek egy ismeretlen férfit Jászalsószentgyörgyön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff1908b4-8068-4ee1-852f-a81986faee22","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megteremtette a jogi-szervezeti lehetőséget a Parlament: átveheti az MTA kutatóintézeteit egy esetleges állami vagyonkezelői alapítvány, amelyet immár kutatási célra is létre lehet hozni. Ezzel a kormány újabb lépést tett céljai elérése felé, amelyeket az MTA oly erősen kritizált.","shortLead":"Megteremtette a jogi-szervezeti lehetőséget a Parlament: átveheti az MTA kutatóintézeteit egy esetleges állami...","id":"20190305_Megszavazta_a_Parlament_immar_atveheti_az_MTA_kutatointezeteit_egy_allami_alapitvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff1908b4-8068-4ee1-852f-a81986faee22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ec2c68b-56ca-40fc-8cd4-edfd6f5265ea","keywords":null,"link":"/itthon/20190305_Megszavazta_a_Parlament_immar_atveheti_az_MTA_kutatointezeteit_egy_allami_alapitvany","timestamp":"2019. március. 05. 14:22","title":"Megszavazta a Parlament, immár átveheti az MTA kutatóintézeteit egy állami alapítvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2778ecdb-6da7-432c-ae8c-ef90209af8ff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hirtelen jó idő miatt már most elkezdtek elszaporodni a kártevők. ","shortLead":"A hirtelen jó idő miatt már most elkezdtek elszaporodni a kártevők. ","id":"20190304_Itt_a_jo_ido_jonnek_a_poloskak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2778ecdb-6da7-432c-ae8c-ef90209af8ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c913cf3f-0a9c-4b48-ae97-b0a50b565bd1","keywords":null,"link":"/elet/20190304_Itt_a_jo_ido_jonnek_a_poloskak","timestamp":"2019. március. 04. 18:40","title":"Itt a jó idő, jönnek a poloskák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8226bacf-ee24-4174-80fc-3a0f8a8e2613","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A legismertebb magyar női Afrika-felfedező emléktábláját avatta fel a házelnök.","shortLead":"A legismertebb magyar női Afrika-felfedező emléktábláját avatta fel a házelnök.","id":"20190305_Kover_Laszlo_Ugandaig_ment_hogy_felavasson_egy_emlektablat__foto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8226bacf-ee24-4174-80fc-3a0f8a8e2613&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35209bbf-10fd-44c3-b325-cc7c1da1dcb9","keywords":null,"link":"/vilag/20190305_Kover_Laszlo_Ugandaig_ment_hogy_felavasson_egy_emlektablat__foto","timestamp":"2019. március. 05. 10:25","title":"Kövér László Ugandáig ment, hogy felavasson egy emléktáblát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]