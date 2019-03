Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"837878a8-4378-43da-9294-3f3877096ece","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök visszaüzent az újra kormányhű Magyar Nemzetnek.","shortLead":"A miniszterelnök visszaüzent az újra kormányhű Magyar Nemzetnek.","id":"20190307_Orban_a_Neppart_elhagyasarol_Csigaver_higgadtsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=837878a8-4378-43da-9294-3f3877096ece&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d8e12a4-0516-48eb-8538-62b2708f1c45","keywords":null,"link":"/itthon/20190307_Orban_a_Neppart_elhagyasarol_Csigaver_higgadtsag","timestamp":"2019. március. 07. 11:17","title":"Orbán a Néppárt elhagyásáról: Csigavér, higgadtság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80a680bc-a6a0-425b-8489-5326c1c1da74","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Három Magyarországgal kapcsolatos kötelezettségszegési eljárásról is beszámolt csütörtökön az Európai Bizottság. ","shortLead":"Három Magyarországgal kapcsolatos kötelezettségszegési eljárásról is beszámolt csütörtökön az Európai Bizottság. ","id":"20190307_Ujabb_magyar_ugy_kerulhet_hamarosan_az_Europai_Birosag_ele","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80a680bc-a6a0-425b-8489-5326c1c1da74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0be1d962-3e5f-47ce-89b6-1bc94ed87a40","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190307_Ujabb_magyar_ugy_kerulhet_hamarosan_az_Europai_Birosag_ele","timestamp":"2019. március. 07. 14:33","title":"Újabb magyar ügy kerülhet hamarosan az Európai Bíróság elé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c33c2fe5-f2ac-4f91-b4b6-1a7c5ea8347f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A publicista azt járta körbe, ki veszítene azzal, ha a Fideszt kizárnák az Európai Néppártból.","shortLead":"A publicista azt járta körbe, ki veszítene azzal, ha a Fideszt kizárnák az Európai Néppártból.","id":"20190306_Bayer_Jol_jarna_a_Fidesz_a_kizarnak_a_Neppartbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c33c2fe5-f2ac-4f91-b4b6-1a7c5ea8347f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f87057c-c47d-4776-9805-09b58dbdcbd8","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Bayer_Jol_jarna_a_Fidesz_a_kizarnak_a_Neppartbol","timestamp":"2019. március. 06. 15:06","title":"Bayer: Jól járna a Fidesz, a kizárnák a Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1baeee0e-d699-4e85-b9a4-f06547799c1b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A pedofíliavádak vezettek a klasszikus rajzfilm elsüllyesztéséhez.","shortLead":"A pedofíliavádak vezettek a klasszikus rajzfilm elsüllyesztéséhez.","id":"20190308_Kivonjak_a_Simpsons_egy_epizodjat_Michael_Jackson_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1baeee0e-d699-4e85-b9a4-f06547799c1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb5a2076-bc75-4144-bfa9-581d2ebe3da0","keywords":null,"link":"/kultura/20190308_Kivonjak_a_Simpsons_egy_epizodjat_Michael_Jackson_miatt","timestamp":"2019. március. 08. 09:14","title":"Kivonják a Simpsons egy epizódját Michael Jackson miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf24771-ddc9-493f-ada1-d49f008329ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tárgyalások után pedig újra ülésezik az MTA elnöksége, írja az Akadémiai Dolgozók Fóruma Facebook-oldala.\r

\r

","shortLead":"A tárgyalások után pedig újra ülésezik az MTA elnöksége, írja az Akadémiai Dolgozók Fóruma Facebook-oldala.\r

\r

","id":"20190306_Csutortokon_ujra_targyal_az_MTA_a_kormannyal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bcf24771-ddc9-493f-ada1-d49f008329ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d508f22-12ba-4294-801d-8f329c0419d2","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Csutortokon_ujra_targyal_az_MTA_a_kormannyal","timestamp":"2019. március. 06. 20:51","title":"Csütörtökön újra tárgyal az MTA a kormánnyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d7ab5e4-03d3-4ae3-9f0e-748fd5438eb8","c_author":"Gergely Márton","category":"hetilap","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201910_es_mi_megis_lancot_hajtunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d7ab5e4-03d3-4ae3-9f0e-748fd5438eb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e24e40b-52f1-40db-9dab-212df577812d","keywords":null,"link":"/hetilap/2019.10/201910_es_mi_megis_lancot_hajtunk","timestamp":"2019. március. 07. 12:30","title":"Gergely Márton: És mi mégis láncot hajtunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d29a610-8313-483f-b980-d3a76ba397d3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Édesanyja egy csecsemőotthonban hagyta, a nő később külföldre ment, és eddig nem adott életjelet magáról, azt hitték, nem él.","shortLead":"Édesanyja egy csecsemőotthonban hagyta, a nő később külföldre ment, és eddig nem adott életjelet magáról, azt hitték...","id":"20190307_Holtnak_nyilvanitott_magyar_no_igenyelt_utlevelet_Hagaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d29a610-8313-483f-b980-d3a76ba397d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07206c1c-f691-48ca-bc07-8b893e47d0ab","keywords":null,"link":"/vilag/20190307_Holtnak_nyilvanitott_magyar_no_igenyelt_utlevelet_Hagaban","timestamp":"2019. március. 07. 08:02","title":"Halottnak nyilvánított magyar nő igényelt útlevelet Hágában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2e2a6a4-d77d-4036-a88d-e63a9a7464c3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még márciusban a felhasználókhoz kerül a Google böngészőjének új verziójába, amelybe egy olyan funkció is bekerül, amitől kényelmesebb lesz majd a zenék/videók lejátszása.","shortLead":"Még márciusban a felhasználókhoz kerül a Google böngészőjének új verziójába, amelybe egy olyan funkció is bekerül...","id":"20190306_google_chrome_bongeszo_chrome_73_multimedias_billentyuzet_tamogatasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2e2a6a4-d77d-4036-a88d-e63a9a7464c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e587747-cca6-4d06-8009-f2bc3061949e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190306_google_chrome_bongeszo_chrome_73_multimedias_billentyuzet_tamogatasa","timestamp":"2019. március. 06. 19:03","title":"Olyan funkciót kap az új Chrome, amilyen még egyetlen böngészőben sincs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]