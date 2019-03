Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4b2f5664-e820-4b24-9515-32e520ba1109","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyanúsítottként hallgatnák ki Farkas Gergelyt, amiért az áprilisi választások előtt egy LMP-s képviselőjelöltnek hatszázezer forintot ajánlott, ha visszalép. Farkas lemond mentelmi jogáról.","shortLead":"Gyanúsítottként hallgatnák ki Farkas Gergelyt, amiért az áprilisi választások előtt egy LMP-s képviselőjelöltnek...","id":"20190313_Lemond_a_mentelmi_jogarol_a_valasztasi_csalassal_gyanusitott_jobbikos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b2f5664-e820-4b24-9515-32e520ba1109&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31577b9c-d1eb-4219-8914-2c3d809bcd4d","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_Lemond_a_mentelmi_jogarol_a_valasztasi_csalassal_gyanusitott_jobbikos","timestamp":"2019. március. 13. 12:35","title":"Lemond a mentelmi jogáról a választási csalással gyanúsított jobbikos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85017c08-7854-4042-a15a-3b29442c45c0","c_author":"Balavány György","category":"itthon","description":"Manfred Weber udvarias diplomáciájának egy konkrét üzenete van: „Viktor, a néppárti karrierednek ezennel vége". ","shortLead":"Manfred Weber udvarias diplomáciájának egy konkrét üzenete van: „Viktor, a néppárti karrierednek ezennel vége". ","id":"20190313_Balavany_Orban_kilep_vagy_kirugjak_ezek_a_lehetosegek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85017c08-7854-4042-a15a-3b29442c45c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71f3aab0-27f3-4116-ae88-9f5b745356e9","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_Balavany_Orban_kilep_vagy_kirugjak_ezek_a_lehetosegek","timestamp":"2019. március. 13. 14:27","title":"Balavány: Orbán kilép vagy kirúgják, ezek a lehetőségek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a80a085c-2cd7-417c-b8e5-e3620410e2e9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"\"Engem a tehetség vonz\" – válaszolja Udvaros Dorottya arra a kérdésre, hogy miként találta meg a hangot a Nemzetiben Jordán Tamással, Alföldi Róberttel és Vidnyánszky Attilával is. A HVG-nek adott interjújában beszélt a me too mozgalomról és arról is, hogy a mentalitásának köszönheti, hogy őt soha nem használták ki. ","shortLead":"\"Engem a tehetség vonz\" – válaszolja Udvaros Dorottya arra a kérdésre, hogy miként találta meg a hangot a Nemzetiben...","id":"20190313_Udvaros_Dorottya_Van_bennem_kompromisszumkeszseg_de_nem_vagyok_megalkuvo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a80a085c-2cd7-417c-b8e5-e3620410e2e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8930def-49f7-41a5-b2a4-f0085f4ab656","keywords":null,"link":"/kultura/20190313_Udvaros_Dorottya_Van_bennem_kompromisszumkeszseg_de_nem_vagyok_megalkuvo","timestamp":"2019. március. 13. 12:24","title":"Udvaros Dorottya: Van bennem kompromisszumkészség, de nem vagyok megalkuvó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95077a94-d7f1-4af5-b7a7-ba7e2ef53e1f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"2014-ben már kitörhetett volna az ukrán-magyar konfliktus, de akkor Ukrajna épp a háborúval volt elfoglalva. A két ország közti rossz viszonyban nem segít az információhiány, mondja egy ukrán elemző a HVG-ben.

\r

","shortLead":"2014-ben már kitörhetett volna az ukrán-magyar konfliktus, de akkor Ukrajna épp a háborúval volt elfoglalva. A két...","id":"20190314_Az_oroszok_erdeke_is_az_ukranmagyar_konfliktus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95077a94-d7f1-4af5-b7a7-ba7e2ef53e1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"669ec841-091d-48e8-a2f0-82c1f8f5ffaa","keywords":null,"link":"/vilag/20190314_Az_oroszok_erdeke_is_az_ukranmagyar_konfliktus","timestamp":"2019. március. 14. 14:13","title":"Az oroszok érdeke is az ukrán-magyar konfliktus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69fea145-3833-44bd-9b11-bbc9d87f829d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Takaró Mihályt József Attila-díjjal jutalmazták, aki odavan Horthy Miklósért.","shortLead":"Takaró Mihályt József Attila-díjjal jutalmazták, aki odavan Horthy Miklósért.","id":"20190313_Liszt_Ferencdijat_kapott_Maga_Zoltan_Kaslertol_dijaztak_az_Animal_Cannibalst_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69fea145-3833-44bd-9b11-bbc9d87f829d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b406cf59-c3ca-43af-985f-6022128ff914","keywords":null,"link":"/elet/20190313_Liszt_Ferencdijat_kapott_Maga_Zoltan_Kaslertol_dijaztak_az_Animal_Cannibalst_is","timestamp":"2019. március. 13. 13:04","title":"Liszt Ferenc-díjat kapott Mága Zoltán Káslertől, díjazták az Animal Cannibalst is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"658265c8-cc3a-43b0-8cc0-51f4a3939613","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Így is lehet ünnepelni.","shortLead":"Így is lehet ünnepelni.","id":"20190313_15_ezer_szuletesnapi_smst_kapott_egy_amerikai_ferfi_mikor_a_fiai_megtrefaltak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=658265c8-cc3a-43b0-8cc0-51f4a3939613&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56689f1c-0529-4d69-a7e5-43bc07170c2a","keywords":null,"link":"/elet/20190313_15_ezer_szuletesnapi_smst_kapott_egy_amerikai_ferfi_mikor_a_fiai_megtrefaltak","timestamp":"2019. március. 13. 13:13","title":"15 ezer születésnapi sms-t kapott egy amerikai férfi, mikor a fiai megtréfálták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e328bb7a-ecaf-4cfb-bda9-bb761781167d","c_author":"Szabó Gábor","category":"gazdasag","description":"Íme egy jellemző rész az ítéletből: méltányolva a Roszatom üzleti érdekének nagyfokú sérelmét, a bíróság kitakartatta a szerződéses árra vonatkozó passzusokat, miközben megjegyezte, hogy maga az ár ebből a szövegből nem is derül ki, mivel az csak utal a szerződés mellékletére. Amit persze végképp nem ismerhetünk meg.","shortLead":"Íme egy jellemző rész az ítéletből: méltányolva a Roszatom üzleti érdekének nagyfokú sérelmét, a bíróság kitakartatta...","id":"20190314_Hvghu_vs_kormany_Reszben_nyilvanos_a_paksi_fovallalkozoi_szerzodes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e328bb7a-ecaf-4cfb-bda9-bb761781167d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f325f09b-5bcb-4932-b413-2d0c8de6c48a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190314_Hvghu_vs_kormany_Reszben_nyilvanos_a_paksi_fovallalkozoi_szerzodes","timestamp":"2019. március. 14. 17:05","title":"HVG vs. kormány Paks-per: Nyertünk, de a lényeget tovább titkolhatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4","c_author":"MTI","category":"sport","description":"2020-ban rendeztünk volna egy füves pályás női tornát, de ez zavarta volna a másik, a kormány által is támogatott salakos tornát, mivel túl közel lett volna hozzá. Topteniszezőink nyílt levélben kérték a teniszszövetséget, mondjon le a füves torna rendezéséről, ez most megtörtént.","shortLead":"2020-ban rendeztünk volna egy füves pályás női tornát, de ez zavarta volna a másik, a kormány által is támogatott...","id":"20190313_Lemond_egy_tenisztorna_rendezeserol_a_szovetseg_egy_masik_javara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53a21054-2330-4c67-b685-8e9c25fe9c4b","keywords":null,"link":"/sport/20190313_Lemond_egy_tenisztorna_rendezeserol_a_szovetseg_egy_masik_javara","timestamp":"2019. március. 13. 13:49","title":"Lemond egy tenisztorna rendezéséről a szövetség egy másik javára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]