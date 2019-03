Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bfc10a74-7042-4adf-80ee-5c71d8b42577","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Múzeum előtti járdára fújtak fel a párt aktivistái olyanokat, mint “propaganda helyett valós híreket”. Orbán viszont nem láthatta, még az este leslagozták azokat.","shortLead":"A Nemzeti Múzeum előtti járdára fújtak fel a párt aktivistái olyanokat, mint “propaganda helyett valós híreket”. Orbán...","id":"20190315_Gyorsan_eltuntettek_a_Momentum_uzeneteit_amiket_Orbannak_cimeztek_marcius_15re","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfc10a74-7042-4adf-80ee-5c71d8b42577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa871430-68bf-45db-9d60-6b20723f983a","keywords":null,"link":"/itthon/20190315_Gyorsan_eltuntettek_a_Momentum_uzeneteit_amiket_Orbannak_cimeztek_marcius_15re","timestamp":"2019. március. 15. 13:35","title":"Gyorsan eltüntették a Momentum üzeneteit, amiket Orbánnak címeztek március 15-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93368e9b-1887-4005-829c-ef08123b2602","c_author":"","category":"gazdasag","description":"Várhegyi Attila, Szolnok egykori fideszes polgármestere, akit hűtlen kezelés miatt 2002-ben felfüggesztett börtönre ítélt a bíróság, még hivatalban lévő városvezetőként furcsa üzletet kötött 1995-ben a város központjában lévő telek eladásával. Az üzlettel mindenki rosszul járt, az önkormányzat és a bankfiók építésében gondolkodó OTP is, kivéve a telket lényegében közvetítő mérnöki iroda, amely egyetlen nap alatt több mint 50 százalékos hasznot csinált az ügyleten. A furcsa ingatlanügy részleteiről a 24.hu számolt be tanulságos oknyomozó riportjában.","shortLead":"Várhegyi Attila, Szolnok egykori fideszes polgármestere, akit hűtlen kezelés miatt 2002-ben felfüggesztett börtönre...","id":"20190316_Igy_adta_el_a_Fidesz_eladta_Szolnok_kozepet_hogy_most_berleti_dijat_fizethessen_erte","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93368e9b-1887-4005-829c-ef08123b2602&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dff66ed-b313-49ce-a20e-48494b8ef4fa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190316_Igy_adta_el_a_Fidesz_eladta_Szolnok_kozepet_hogy_most_berleti_dijat_fizethessen_erte","timestamp":"2019. március. 16. 12:02","title":"Így adta el a Fidesz Szolnok közepét, hogy most bérleti díjat fizethessen érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16f0af65-d41a-4cbd-90ce-550630b329b5","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Több mint harminc évvel azután, hogy ellopták az Arizonai Egyetem Művészeti Múzeumából, Willem de Kooning nőket ábrázoló ikonikus sorozatának egyik darabja ismét látható lesz vasárnap eredeti helyén.","shortLead":"Több mint harminc évvel azután, hogy ellopták az Arizonai Egyetem Művészeti Múzeumából, Willem de Kooning nőket...","id":"20190316_30_eve_ellopott_kep_kerul_vissza_egy_amerikai_muzeum_falara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16f0af65-d41a-4cbd-90ce-550630b329b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6699466-d1eb-4af0-85eb-f461b5b3555b","keywords":null,"link":"/elet/20190316_30_eve_ellopott_kep_kerul_vissza_egy_amerikai_muzeum_falara","timestamp":"2019. március. 16. 16:09","title":"30 éve ellopott kép kerül vissza egy amerikai múzeum falára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1de8ad85-9165-42af-aff5-ec0f5773deb0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Jupiter mágneses mezeje áramlatokat idéz elő Európa (Európé) nevű holdjának óceánjában – állapította meg egy francia kutatócsoport. Ha van élet a holdon, annak aktív segítője lehet ez a jelenség is.","shortLead":"A Jupiter mágneses mezeje áramlatokat idéz elő Európa (Európé) nevű holdjának óceánjában – állapította meg egy francia...","id":"20190315_jupiter_magneses_mezeje_aramlatok_europa_hold_oceanja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1de8ad85-9165-42af-aff5-ec0f5773deb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb0eb93b-2578-43a1-8cb4-b0b2909e72e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190315_jupiter_magneses_mezeje_aramlatok_europa_hold_oceanja","timestamp":"2019. március. 15. 15:03","title":"Nagy dolgokra képes a Jupiter mágneses mezeje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bae681b-f127-4d1d-ac00-4eef50eaedd8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szombaton még változékony, vasárnap kellemes idő lesz. A jövő hét elején aztán megint hidegfront érkezik az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint. ","shortLead":"Szombaton még változékony, vasárnap kellemes idő lesz. A jövő hét elején aztán megint hidegfront érkezik az Országos...","id":"20190315_idojaras_elorejelzes_omsz_marcius_hosszu_hetvege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3bae681b-f127-4d1d-ac00-4eef50eaedd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2d42a0a-3b7a-43d9-9ac5-fefff94c06ba","keywords":null,"link":"/elet/20190315_idojaras_elorejelzes_omsz_marcius_hosszu_hetvege","timestamp":"2019. március. 15. 18:03","title":"A szombatot ki kell bekkelni, aztán jön egy nap igazi tavasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38a6f784-035b-40f7-ba53-1d8defa03295","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Cenzúra nélkül még szerethetőbb az F1, a legjobb sztorik pedig nem mindig világbajnoki címekről szólnak. A Netflix új, tízrészes sorozatából ezt a két következtetést biztosan le lehet vonni. A hétvégén induló Forma–1-es szezon sokat profitálhat abból, hogy a csapatok rájöttek, mekkora erő van az embereik történetében.","shortLead":"Cenzúra nélkül még szerethetőbb az F1, a legjobb sztorik pedig nem mindig világbajnoki címekről szólnak. A Netflix új...","id":"20190314_Karomkodasokon_at_vezet_az_ut_a_Forma1_lelkehez","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38a6f784-035b-40f7-ba53-1d8defa03295&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d345ffd5-c48c-4151-b5c1-1aff3e67c67a","keywords":null,"link":"/elet/20190314_Karomkodasokon_at_vezet_az_ut_a_Forma1_lelkehez","timestamp":"2019. március. 14. 20:00","title":"Káromkodásokon át vezet az út a Forma-1 lelkéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3bf551f-b596-4c38-b38d-a3de720969ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Párbeszéd képviselője még a zászlófelvonás előtt próbálta szóra bírni őket, sikertelenül.","shortLead":"A Párbeszéd képviselője még a zászlófelvonás előtt próbálta szóra bírni őket, sikertelenül.","id":"20190315_Tordai_Bence_odasetalt_Koverhez_es_Aderhez_hogy_a_szabadsagrol_es_egyenlosegrol_erdeklodjon__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3bf551f-b596-4c38-b38d-a3de720969ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a993a9c-4c95-40b8-bc95-8052f591f60b","keywords":null,"link":"/itthon/20190315_Tordai_Bence_odasetalt_Koverhez_es_Aderhez_hogy_a_szabadsagrol_es_egyenlosegrol_erdeklodjon__video","timestamp":"2019. március. 15. 11:18","title":"Tordai Bence odasétált Kövérhez és Áderhez, hogy a szabadságról és egyenlőségről érdeklődjön – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40fac5c5-df1f-4761-bb55-f1f42ae01512","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A társukat megverő és megalázó két lány elismerte a bűncselekmények elkövetését.\r

","id":"20190314_Kihallgattak_a_brutalis_nadudvari_kamaszlanyokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40fac5c5-df1f-4761-bb55-f1f42ae01512&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1099e34a-75b9-43d0-a0ad-7ce043e847bf","keywords":null,"link":"/itthon/20190314_Kihallgattak_a_brutalis_nadudvari_kamaszlanyokat","timestamp":"2019. március. 14. 17:46","title":"Kihallgatták a brutális nádudvari kamaszlányokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]