Önvédelmi célból lőfegyvert adna a közszereplők kezébe a Mi Hazánk

A lőfegyvertartás szabályainak felülvizsgálatáról címmel nyújtott be hétfő délután a Mi Hazánk országgyűlési képviselője, Dócs Dávid határozati javaslatot az Országgyűlésnek. Ez – elfogadása esetén – arra szólítaná fel a kormányt, hogy alapjaiban vizsgálja felül és négy ponton és könnyítse a fegyverviselés szabályait.

A határozati javaslat – amelyet a leghamarabb a szeptember 22-én kezdődő őszi parlamenti ülésszakban tárgyalhatnak – rövid határidőt szabna. Eszerint október 31-ig, vagyis négy-öt hét alatt kellene a kormánynak jogalkotási koncepciót kidolgoznia a lőfegyvertartás szabályainak könnyítéséről az alábbi célok figyelembe vételével:

a) a rendeltetésszerű használat mellett emberélet kioltására alkalmatlan lőfegyverek (például a szerelt lőszeres gumilövedékes fegyverek) önvédelmi célú tartása és viselése szabályainak könnyítése;

b) azok számára, akik munkavégzés lőfegyvertartási célból jogosultak lőfegyver tartására, alanyi jogon lehetővé tenni az önvédelmi célból történő lőfegyvertartás lehetőségét;

c ) azok számára, akik már egy lőfegyvertartási célból jogosultak lőfegyver tartására, az egyéb lőfegyvertartási célból történő lőfegyvertartás lehetőségének egyszerűsítése;

d) a kiemelt közszereplők számára önvédelmi célú lőfegyvertartás szabályainak könnyítése.

A b) pontért, vagyis azért, hogy a munkájuk jellege miatt amúgy is fegyverekkel dolgozók – például katonák, rendőrök, a Terrorelhárítási Központ munkatársai és például a sportlövők is – munkaidőn kívül, vagyis civilben önvédelmi célból alanyi jogon is tarthassanak maguknál fegyvert, régi javaslata a Mi Hazánknak: már 2020-ban, majd 2023-ban is sürgették ezt.

A mostani javaslatban újdonság az a) pont, az emberélet kioltására elvileg alkalmatlan – de a gáz- és riasztófegyvereknél hatékonyabb – lőfegyverek önvédelmi célú tartása és viselése szabályainak könnyítése. Szintén új elem a c) pont, vagyis az, hogy aki már valamilyen célból jogosulttá vált, más célból könnyebben kaphasson fegyvert.

A legérdekesebb azonban a szintén új d) pont, amely a kiemelt közszereplők számára biztosítana könnyebb hozzájutást az önvédelmi célú lőfegyverekhez. A javaslat indokolása alapján erre a Mi Hazánk szerint azért van szükség, mert „a kiemelt közszereplők nagyobb fenyegetettségnek vannak kitéve, ezért indokolt számukra az önvédelmi célú lőfegyvertartás szabályainak könnyítése”.

