Visszalép a választástól a DK kecskeméti jelöltje, mert nem állhat „a változás útjába”

Nem indul a jövő évi választáson a a Demokratikus Koalíció (DK) egyik, már bejelentett országgyűlési képviselőjelöltje. Bács-Kiskun megye 1. választókerületében, vagyis Kecskeméten és környékén Várkonyi Zoltánt indította volna a Dobrev Klára vezette párt, ám a Telex kiszúrta, hogy a politikus hétfőn váratlanul bejelentette: meggondolta magát.

Várkonyi azt írta: „Nehéz, ám annál felelősebb döntést hoztam meg. Hosszas vívódás után úgy határoztam, visszalépek a jelöltségemtől. A hazánkért felelős politizálás mostantól nem tűr meg semmilyen kockázatot. A tét túl nagy ahhoz, hogy a kormányváltás esélyét bármilyen módon gyengítsük.” Az amúgy nem DK-tag képviselőjelölt hozzátette:

„Nem állhatok a változás útjába, és nem lehetek az, aki a szavazatok megosztásával véletlenül is segíti azt a kormányt, amely ellen egész életemben küzdöttem.”

Ez elég egyértelmű utalás a Tisza Párt vagy Magyar Péter nevének említése nélkül is arra, hogy az adott körzetben legalábbis maga a DK jelöltje látja úgy, hogy kevesebb eséllyel szerezne mandátumot, és mivel a Fidesznek sem akar kedvezni azzal, hogy az ellenzéki szavazatok megosztása után ők jöjjenek ki győztesen, inkább nem indul.

Ez nagyon éles és határozott szembenállást jelent ugyanakkor a DK központi irányelvével szemben, hiszen a Gyurcsány Ferenc után a pártot átvevő Dobrev Klára és a párt többi politikusa is számtalanszor egyértelművé tette, hogy hiába döntött például a Momentum is arról, hogy az esélyesebb elől félreáll, és nem indul a választáson, a DK ragaszkodik ahhoz, hogy mind a 106 egyéni körzetben saját jelöltet indít.

Mindenhol lesz DK-s jelölt, akit akár a felmérések szerint esélyesebb, de ma még nem ismert tiszás jelöltekkel szemben is – ez volt tehát eddig a DK álláspontja, és ezzel szemben döntött a visszalépésről most Várkonyi. Nem ír róla, de aligha a pártközpont jóváhagyásával, így elképzelhető, hogy a DK hamarosan új jelöltet állít helyette.

Nyitóképünkön Várkonyi Zoltán. Fotó: Facebook / Várkonyi Zoltán