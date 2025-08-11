Ismét eredménytelenül zárult a Dunaferr hengerművére kiírt pályázat

Nem hozott eredményt a Dunaferr hengerművének, a Dunarollingnak az életképes eszközeire kiírt, augusztus 5-én lezárult pályázat – bukkant rá a határozatra a cégközlönyben a HVG.

Az iratból kiderül: a felszámoló (a De Lege Lata Zrt.) létrehozta a Dunai Hengermű Kft.-t, amelybe apportálta a vagyont – 84 millió forint törzstőkét és 16,1 milliárd forint tárgyi eszközt –, és ennek százszázalékos üzletrészét kínálta eladásra úgy, hogy a cég tevékenysége folytatható legyen.

A felszámoló április 8-án részvételi felhívást tett közzé, amelynek az volt a célja, hogy regisztrálja azokat a pályázókat, akik rendelkeznek a Dunarolling tevékenységének folytatásához szükséges tárgyi, szakmai és személyi feltételekkel, és előreláthatóan képesek lennének a működtetésére a felszámolás után.

Itt a végső pályázat a Dunaferr-hengerműre Közel 36 millió eurót, azaz mintegy 14 milliárd forintot kér a felszámoló a Dunaferr padlót fogott hengerművének életképes részeiért.

Csak azok a vállalatok kapták kézhez az ajánlattételi felhívást, amelyek a részvételi szakaszban érvényesen jelentkeztek, és megfeleltek a feltételeknek.

A dokumentumból kiderül: a határidőre egyetlen ajánlat érkezett (Dunaferr Steel Rolling, a.s.), de nem érte el a minimálárat, és nem fizette meg az 5,4 millió eurós ajánlati biztosítékot. Emiatt az ajánlat érvénytelen volt, ezért a pályázatot a felszámoló eredménytelennek nyilvánította.

A Dunarolling első, tavasszal megjelent részvételi felhívására ketten érdeklődtek: az Ukrajnának is fegyvereket szállító hadiipari CSG nevű társasághoz kapcsolható cseh Dunaferr Steel Rolling a. s. és a kínai állami Hangzhou CIEC Group, amelynek Szingapúrban, Hongkongban, az Egyesült Államokban, Brazíliában és Vietnámban is vannak csápjai.